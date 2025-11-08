Prediksi Harga HOPR Token (HOPR) (USD)

Dapatkan prediksi harga HOPR Token untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan HOPR dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga HOPR Token % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.03715 $0.03715 $0.03715 +1.22% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga HOPR Token untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga HOPR Token (HOPR) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, HOPR Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.03715 pada tahun 2025. Prediksi Harga HOPR Token (HOPR) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, HOPR Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.039007 pada tahun 2026. Prediksi Harga HOPR Token (HOPR) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan HOPR pada tahun 2027 adalah $ 0.040957 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga HOPR Token (HOPR) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan HOPR pada tahun 2028 adalah $ 0.043005 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga HOPR Token (HOPR) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HOPR pada tahun 2029 adalah $ 0.045156 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga HOPR Token (HOPR) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HOPR pada tahun 2030 adalah $ 0.047413 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga HOPR Token (HOPR) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga HOPR Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.077232. Prediksi Harga HOPR Token (HOPR) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga HOPR Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.125803. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.03715 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.037155 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.037185 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.037302 0.41% Prediksi Harga HOPR Token (HOPR) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk HOPR pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.03715 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga HOPR Token (HOPR) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk HOPR, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.037155 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga HOPR Token (HOPR) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk HOPR, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.037185 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga HOPR Token (HOPR) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk HOPR adalah $0.037302 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga HOPR Token Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.03715$ 0.03715 $ 0.03715 Perubahan Harga (24 Jam) +1.22% Kap. Pasar $ 12.67M$ 12.67M $ 12.67M Suplai Peredaran 341.17M 341.17M 341.17M Volume (24 Jam) $ 64.95K$ 64.95K $ 64.95K Volume (24 Jam) -- Harga HOPR terbaru adalah $ 0.03715. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.22%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 64.95K. Selanjutnya, suplai beredar HOPR adalah 341.17M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 12.67M.

Harga Lampau HOPR Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live HOPR Token, harga HOPR Token saat ini adalah 0.03715USD. Suplai HOPR Token(HOPR) yang beredar adalah 0.00 HOPR , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $12.67M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.000670 $ 0.04063 $ 0.03632

7 Hari -0.12% $ -0.005149 $ 0.04836 $ 0.03284

30 Days -0.19% $ -0.00877 $ 0.0521 $ 0.03284 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, HOPR Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000670 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.02% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, HOPR Token trading pada harga tertinggi $0.04836 dan terendah $0.03284 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.12% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut HOPR di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, HOPR Token telah mengalami perubahan -0.19% , mencerminkan sekitar $-0.00877 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa HOPR dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga HOPR Token lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga HOPR Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga HOPR Token (HOPR )? Modul Prediksi Harga HOPR Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga HOPR di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap HOPR Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan HOPR, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga HOPR Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan HOPR. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum HOPR untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan HOPR Token.

Mengapa Prediksi Harga HOPR Penting?

Prediksi Harga HOPR sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi HOPR sekarang? Menurut prediksi Anda, HOPR akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga HOPR bulan depan? Menurut alat prediksi harga HOPR Token (HOPR), prakiraan harga HOPR akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 HOPR pada tahun 2026? Harga 1 HOPR Token (HOPR) hari ini adalah $0.03715 . Menurut modul prediksi di atas, HOPR akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga HOPR pada tahun 2027? HOPR Token (HOPR) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 HOPR pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga HOPR pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, HOPR Token (HOPR) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga HOPR pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, HOPR Token (HOPR) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 HOPR pada tahun 2030? Harga 1 HOPR Token (HOPR) hari ini adalah $0.03715 . Menurut modul prediksi di atas, HOPR akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga HOPR untuk tahun 2040? HOPR Token (HOPR) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 HOPR pada tahun 2040.