Apa yang dimaksud dengan HOPR Token (HOPR)

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain. HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

HOPR Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi HOPR Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa HOPR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang HOPR Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli HOPR Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga HOPR Token (USD)

Berapa nilai HOPR Token (HOPR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda HOPR Token (HOPR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk HOPR Token.

Cek prediksi harga HOPR Token sekarang!

Tokenomi HOPR Token (HOPR)

Memahami tokenomi HOPR Token (HOPR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOPR sekarang!

Cara membeli HOPR Token (HOPR)

Ingin mengetahui cara membeli HOPR Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli HOPR Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HOPR ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya HOPR Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai HOPR Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang HOPR Token Berapa nilai HOPR Token (HOPR) hari ini? Harga live HOPR dalam USD adalah 0.03583 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HOPR ke USD saat ini? $ 0.03583 . Cobalah Harga HOPR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar HOPR Token? Kapitalisasi pasar HOPR adalah $ 12.22M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HOPR? Suplai beredar HOPR adalah 341.17M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HOPR? HOPR mencapai harga ATH sebesar 0.97174497 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HOPR? HOPR mencapai harga ATL 0.030108303598352832 USD . Berapa volume perdagangan HOPR? Volume perdagangan 24 jam live HOPR adalah $ 54.38K USD . Akankah harga HOPR naik lebih tinggi tahun ini? HOPR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOPR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting HOPR Token (HOPR)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi