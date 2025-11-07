BursaDEX+
Harga live HOPR Token hari ini adalah 0.03583 USD. Lacak informasi harga aktual HOPR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HOPR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HOPR

Info Harga HOPR

Penjelasan HOPR

Whitepaper HOPR

Situs Web Resmi HOPR

Tokenomi HOPR

Prakiraan Harga HOPR

Riwayat HOPR

Panduan Membeli HOPR

Konverter HOPR ke Mata Uang Fiat

Spot HOPR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo HOPR Token

Harga HOPR Token(HOPR)

Harga Live 1 HOPR ke USD:

$0.03583
$0.03583$0.03583
-3.57%1D
USD
Grafik Harga Live HOPR Token (HOPR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:40:29 (UTC+8)

Informasi Harga HOPR Token (HOPR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03557
$ 0.03557$ 0.03557
Low 24 Jam
$ 0.03736
$ 0.03736$ 0.03736
High 24 Jam

$ 0.03557
$ 0.03557$ 0.03557

$ 0.03736
$ 0.03736$ 0.03736

$ 0.97174497
$ 0.97174497$ 0.97174497

$ 0.030108303598352832
$ 0.030108303598352832$ 0.030108303598352832

+0.25%

-3.57%

-10.63%

-10.63%

Harga aktual HOPR Token (HOPR) adalah $ 0.03583. Selama 24 jam terakhir, HOPR diperdagangkan antara low $ 0.03557 dan high $ 0.03736, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHOPR adalah $ 0.97174497, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.030108303598352832.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HOPR telah berubah sebesar +0.25% selama 1 jam terakhir, -3.57% selama 24 jam, dan -10.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar HOPR Token (HOPR)

No.1009

$ 12.22M
$ 12.22M$ 12.22M

$ 54.38K
$ 54.38K$ 54.38K

$ 35.83M
$ 35.83M$ 35.83M

341.17M
341.17M 341.17M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

394,545,361
394,545,361 394,545,361

34.11%

ETH

Kapitalisasi Pasar HOPR Token saat ini adalah $ 12.22M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.38K. Suplai beredar HOPR adalah 341.17M, dan total suplainya sebesar 394545361. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.83M.

Riwayat Harga HOPR Token (HOPR) USD

Pantau perubahan harga HOPR Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0013265-3.57%
30 Days$ -0.01033-22.38%
60 Hari$ -0.02299-39.09%
90 Hari$ -0.02745-43.38%
Perubahan Harga HOPR Token Hari Ini

Hari ini, HOPR tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0013265 (-3.57%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga HOPR Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01033 (-22.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga HOPR Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HOPR terlihat mengalami perubahan $ -0.02299 (-39.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga HOPR Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02745 (-43.38%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari HOPR Token (HOPR)?

Lihat halaman Riwayat Harga HOPR Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan HOPR Token (HOPR)

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

HOPR Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi HOPR Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HOPR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang HOPR Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli HOPR Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga HOPR Token (USD)

Berapa nilai HOPR Token (HOPR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda HOPR Token (HOPR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk HOPR Token.

Cek prediksi harga HOPR Token sekarang!

Tokenomi HOPR Token (HOPR)

Memahami tokenomi HOPR Token (HOPR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOPR sekarang!

Cara membeli HOPR Token (HOPR)

Ingin mengetahui cara membeli HOPR Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli HOPR Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HOPR ke Mata Uang Lokal

1 HOPR Token(HOPR) ke VND
942.86645
1 HOPR Token(HOPR) ke AUD
A$0.0551782
1 HOPR Token(HOPR) ke GBP
0.0272308
1 HOPR Token(HOPR) ke EUR
0.0308138
1 HOPR Token(HOPR) ke USD
$0.03583
1 HOPR Token(HOPR) ke MYR
RM0.1497694
1 HOPR Token(HOPR) ke TRY
1.5116677
1 HOPR Token(HOPR) ke JPY
¥5.44616
1 HOPR Token(HOPR) ke ARS
ARS$52.0025871
1 HOPR Token(HOPR) ke RUB
2.9108292
1 HOPR Token(HOPR) ke INR
3.1770461
1 HOPR Token(HOPR) ke IDR
Rp597.1664278
1 HOPR Token(HOPR) ke PHP
2.1125368
1 HOPR Token(HOPR) ke EGP
￡E.1.694759
1 HOPR Token(HOPR) ke BRL
R$0.1916905
1 HOPR Token(HOPR) ke CAD
C$0.0505203
1 HOPR Token(HOPR) ke BDT
4.3716183
1 HOPR Token(HOPR) ke NGN
51.5536372
1 HOPR Token(HOPR) ke COP
$137.2794203
1 HOPR Token(HOPR) ke ZAR
R.0.6227254
1 HOPR Token(HOPR) ke UAH
1.5070098
1 HOPR Token(HOPR) ke TZS
T.Sh.88.03431
1 HOPR Token(HOPR) ke VES
Bs8.13341
1 HOPR Token(HOPR) ke CLP
$33.78769
1 HOPR Token(HOPR) ke PKR
Rs10.1269912
1 HOPR Token(HOPR) ke KZT
18.8476549
1 HOPR Token(HOPR) ke THB
฿1.1601754
1 HOPR Token(HOPR) ke TWD
NT$1.1103717
1 HOPR Token(HOPR) ke AED
د.إ0.1314961
1 HOPR Token(HOPR) ke CHF
Fr0.028664
1 HOPR Token(HOPR) ke HKD
HK$0.2783991
1 HOPR Token(HOPR) ke AMD
֏13.701392
1 HOPR Token(HOPR) ke MAD
.د.م0.333219
1 HOPR Token(HOPR) ke MXN
$0.6653631
1 HOPR Token(HOPR) ke SAR
ريال0.1343625
1 HOPR Token(HOPR) ke ETB
Br5.5138787
1 HOPR Token(HOPR) ke KES
KSh4.6270862
1 HOPR Token(HOPR) ke JOD
د.أ0.02540347
1 HOPR Token(HOPR) ke PLN
0.1318544
1 HOPR Token(HOPR) ke RON
лв0.157652
1 HOPR Token(HOPR) ke SEK
kr0.3428931
1 HOPR Token(HOPR) ke BGN
лв0.0605527
1 HOPR Token(HOPR) ke HUF
Ft11.9872848
1 HOPR Token(HOPR) ke CZK
0.7552964
1 HOPR Token(HOPR) ke KWD
د.ك0.01096398
1 HOPR Token(HOPR) ke ILS
0.1171641
1 HOPR Token(HOPR) ke BOB
Bs0.247227
1 HOPR Token(HOPR) ke AZN
0.060911
1 HOPR Token(HOPR) ke TJS
SM0.3303526
1 HOPR Token(HOPR) ke GEL
0.0970993
1 HOPR Token(HOPR) ke AOA
Kz32.8414197
1 HOPR Token(HOPR) ke BHD
.د.ب0.01347208
1 HOPR Token(HOPR) ke BMD
$0.03583
1 HOPR Token(HOPR) ke DKK
kr0.2318201
1 HOPR Token(HOPR) ke HNL
L0.9437622
1 HOPR Token(HOPR) ke MUR
1.6471051
1 HOPR Token(HOPR) ke NAD
$0.6223671
1 HOPR Token(HOPR) ke NOK
kr0.365466
1 HOPR Token(HOPR) ke NZD
$0.0634191
1 HOPR Token(HOPR) ke PAB
B/.0.03583
1 HOPR Token(HOPR) ke PGK
K0.150486
1 HOPR Token(HOPR) ke QAR
ر.ق0.1304212
1 HOPR Token(HOPR) ke RSD
дин.3.6388948
1 HOPR Token(HOPR) ke UZS
soʻm431.6866477
1 HOPR Token(HOPR) ke ALL
L3.0043455
1 HOPR Token(HOPR) ke ANG
ƒ0.0641357
1 HOPR Token(HOPR) ke AWG
ƒ0.064494
1 HOPR Token(HOPR) ke BBD
$0.07166
1 HOPR Token(HOPR) ke BAM
KM0.0605527
1 HOPR Token(HOPR) ke BIF
Fr105.66267
1 HOPR Token(HOPR) ke BND
$0.046579
1 HOPR Token(HOPR) ke BSD
$0.03583
1 HOPR Token(HOPR) ke JMD
$5.7453405
1 HOPR Token(HOPR) ke KHR
143.8954298
1 HOPR Token(HOPR) ke KMF
Fr15.0486
1 HOPR Token(HOPR) ke LAK
778.9130279
1 HOPR Token(HOPR) ke LKR
රු10.9234921
1 HOPR Token(HOPR) ke MDL
L0.60911
1 HOPR Token(HOPR) ke MGA
Ar161.396235
1 HOPR Token(HOPR) ke MOP
P0.28664
1 HOPR Token(HOPR) ke MVR
0.551782
1 HOPR Token(HOPR) ke MWK
MK62.2048213
1 HOPR Token(HOPR) ke MZN
MT2.2913285
1 HOPR Token(HOPR) ke NPR
रु5.077111
1 HOPR Token(HOPR) ke PYG
254.10636
1 HOPR Token(HOPR) ke RWF
Fr51.98933
1 HOPR Token(HOPR) ke SBD
$0.2948809
1 HOPR Token(HOPR) ke SCR
0.5170269
1 HOPR Token(HOPR) ke SRD
$1.379455
1 HOPR Token(HOPR) ke SVC
$0.3131542
1 HOPR Token(HOPR) ke SZL
L0.6220088
1 HOPR Token(HOPR) ke TMT
m0.125405
1 HOPR Token(HOPR) ke TND
د.ت0.10602097
1 HOPR Token(HOPR) ke TTD
$0.2425691
1 HOPR Token(HOPR) ke UGX
Sh125.26168
1 HOPR Token(HOPR) ke XAF
Fr20.35144
1 HOPR Token(HOPR) ke XCD
$0.096741
1 HOPR Token(HOPR) ke XOF
Fr20.35144
1 HOPR Token(HOPR) ke XPF
Fr3.69049
1 HOPR Token(HOPR) ke BWP
P0.4819135
1 HOPR Token(HOPR) ke BZD
$0.0720183
1 HOPR Token(HOPR) ke CVE
$3.4339472
1 HOPR Token(HOPR) ke DJF
Fr6.34191
1 HOPR Token(HOPR) ke DOP
$2.3042273
1 HOPR Token(HOPR) ke DZD
د.ج4.6786814
1 HOPR Token(HOPR) ke FJD
$0.0816924
1 HOPR Token(HOPR) ke GNF
Fr311.54185
1 HOPR Token(HOPR) ke GTQ
Q0.2744578
1 HOPR Token(HOPR) ke GYD
$7.4942028
1 HOPR Token(HOPR) ke ISK
kr4.51458

Sumber Daya HOPR Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai HOPR Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi HOPR Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang HOPR Token

Berapa nilai HOPR Token (HOPR) hari ini?
Harga live HOPR dalam USD adalah 0.03583 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HOPR ke USD saat ini?
Harga HOPR ke USD saat ini adalah $ 0.03583. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar HOPR Token?
Kapitalisasi pasar HOPR adalah $ 12.22M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HOPR?
Suplai beredar HOPR adalah 341.17M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HOPR?
HOPR mencapai harga ATH sebesar 0.97174497 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HOPR?
HOPR mencapai harga ATL 0.030108303598352832 USD.
Berapa volume perdagangan HOPR?
Volume perdagangan 24 jam live HOPR adalah $ 54.38K USD.
Akankah harga HOPR naik lebih tinggi tahun ini?
HOPR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOPR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:40:29 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting HOPR Token (HOPR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator HOPR ke USD

Jumlah

HOPR
HOPR
USD
USD

1 HOPR = 0.03583 USD

Perdagangkan HOPR

HOPR/USDT
$0.03583
$0.03583$0.03583
-3.52%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

