Prediksi Harga IShares Gold Trust (IAUON) (USD)

Dapatkan prediksi harga IShares Gold Trust untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan IAUON dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Prediksi Harga IShares Gold Trust untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga IShares Gold Trust (IAUON) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, IShares Gold Trust berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 75.35 pada tahun 2025. Prediksi Harga IShares Gold Trust (IAUON) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, IShares Gold Trust berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 79.1174 pada tahun 2026. Prediksi Harga IShares Gold Trust (IAUON) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan IAUON pada tahun 2027 adalah $ 83.0733 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga IShares Gold Trust (IAUON) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan IAUON pada tahun 2028 adalah $ 87.2270 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga IShares Gold Trust (IAUON) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target IAUON pada tahun 2029 adalah $ 91.5883 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga IShares Gold Trust (IAUON) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target IAUON pada tahun 2030 adalah $ 96.1678 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga IShares Gold Trust (IAUON) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga IShares Gold Trust berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 156.6472. Prediksi Harga IShares Gold Trust (IAUON) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga IShares Gold Trust berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 255.1618.

2026 $ 79.1174 5.00%

2027 $ 83.0733 10.25%

2028 $ 87.2270 15.76%

2029 $ 91.5883 21.55%

2030 $ 96.1678 27.63%

2031 $ 100.9762 34.01%

2032 $ 106.0250 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 111.3262 47.75%

2034 $ 116.8925 55.13%

2035 $ 122.7372 62.89%

2036 $ 128.8740 71.03%

2037 $ 135.3177 79.59%

2038 $ 142.0836 88.56%

2039 $ 149.1878 97.99%

Prediksi Harga IShares Gold Trust Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 75.35 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 75.3603 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 75.4222 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 75.6596 0.41% Prediksi Harga IShares Gold Trust (IAUON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk IAUON pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $75.35 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga IShares Gold Trust (IAUON) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk IAUON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $75.3603 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga IShares Gold Trust (IAUON) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk IAUON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $75.4222 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga IShares Gold Trust (IAUON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk IAUON adalah $75.6596 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga IShares Gold Trust Saat Ini Harga Saat Ini $ 75.35 Perubahan Harga (24 Jam) +0.19% Kap. Pasar $ 9.01M Suplai Peredaran 119.51K Volume (24 Jam) $ 56.67K Harga IAUON terbaru adalah $ 75.35. Perubahan 24 jamnya sebesar +0.19%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 56.67K. Selanjutnya, suplai beredar IAUON adalah 119.51K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 9.01M.

Harga Lampau IShares Gold Trust Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live IShares Gold Trust, harga IShares Gold Trust saat ini adalah 75.36USD. Suplai IShares Gold Trust(IAUON) yang beredar adalah 0.00 IAUON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $9.01M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.050000 $ 75.91 $ 74.96

7 Hari -0.00% $ -0.359999 $ 76.24 $ 73.96

Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, IShares Gold Trust telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.050000 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, IShares Gold Trust trading pada harga tertinggi $76.24 dan terendah $73.96 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut IAUON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, IShares Gold Trust telah mengalami perubahan -0.00% , mencerminkan sekitar $-0.729999 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa IAUON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga IShares Gold Trust (IAUON )? Modul Prediksi Harga IShares Gold Trust adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga IAUON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap IShares Gold Trust pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan IAUON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga IShares Gold Trust. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan IAUON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum IAUON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan IShares Gold Trust.

Mengapa Prediksi Harga IAUON Penting?

Prediksi Harga IAUON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi IAUON sekarang? Menurut prediksi Anda, IAUON akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga IAUON bulan depan? Menurut alat prediksi harga IShares Gold Trust (IAUON), prakiraan harga IAUON akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 IAUON pada tahun 2026? Harga 1 IShares Gold Trust (IAUON) hari ini adalah $75.35 . Menurut modul prediksi di atas, IAUON akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga IAUON pada tahun 2027? IShares Gold Trust (IAUON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 IAUON pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga IAUON pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, IShares Gold Trust (IAUON) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga IAUON pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, IShares Gold Trust (IAUON) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 IAUON pada tahun 2030? Harga 1 IShares Gold Trust (IAUON) hari ini adalah $75.35 . Menurut modul prediksi di atas, IAUON akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga IAUON untuk tahun 2040? IShares Gold Trust (IAUON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 IAUON pada tahun 2040.