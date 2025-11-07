BursaDEX+
Harga live iShares Gold Trust hari ini adalah 75.04 USD. Lacak informasi harga aktual IAUON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga IAUON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang IAUON

Info Harga IAUON

Penjelasan IAUON

Situs Web Resmi IAUON

Tokenomi IAUON

Prakiraan Harga IAUON

Riwayat IAUON

Panduan Membeli IAUON

Konverter IAUON ke Mata Uang Fiat

Spot IAUON

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo iShares Gold Trust

Harga iShares Gold Trust(IAUON)

Harga Live 1 IAUON ke USD:

$75.02
+0.10%1D
USD
Grafik Harga Live iShares Gold Trust (IAUON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:50:00 (UTC+8)

Informasi Harga iShares Gold Trust (IAUON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 74.6
Low 24 Jam
$ 75.75
High 24 Jam

$ 74.6
$ 75.75
$ 82.53676920433921
$ 66.2823140111318
+0.01%

+0.10%

-1.02%

-1.02%

Harga aktual iShares Gold Trust (IAUON) adalah $ 75.04. Selama 24 jam terakhir, IAUON diperdagangkan antara low $ 74.6 dan high $ 75.75, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highIAUON adalah $ 82.53676920433921, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 66.2823140111318.

Dalam hal kinerja jangka pendek, IAUON telah berubah sebesar +0.01% selama 1 jam terakhir, +0.10% selama 24 jam, dan -1.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar iShares Gold Trust (IAUON)

No.1155

$ 8.97M
$ 57.22K
$ 8.97M
119.51K
119,509.28612408
ETH

Kapitalisasi Pasar iShares Gold Trust saat ini adalah $ 8.97M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.22K. Suplai beredar IAUON adalah 119.51K, dan total suplainya sebesar 119509.28612408. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.97M.

Riwayat Harga iShares Gold Trust (IAUON) USD

Pantau perubahan harga iShares Gold Trust untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0749+0.10%
30 Days$ -0.13-0.18%
60 Hari$ +25.04+50.08%
90 Hari$ +25.04+50.08%
Perubahan Harga iShares Gold Trust Hari Ini

Hari ini, IAUON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0749 (+0.10%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga iShares Gold Trust 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.13 (-0.18%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga iShares Gold Trust 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, IAUON terlihat mengalami perubahan $ +25.04 (+50.08%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga iShares Gold Trust 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +25.04 (+50.08%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari iShares Gold Trust (IAUON)?

Lihat halaman Riwayat Harga iShares Gold Trust sekarang.

Apa yang dimaksud dengan iShares Gold Trust (IAUON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

iShares Gold Trust tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi iShares Gold Trust Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa IAUON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang iShares Gold Trust di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli iShares Gold Trust dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga iShares Gold Trust (USD)

Berapa nilai iShares Gold Trust (IAUON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda iShares Gold Trust (IAUON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk iShares Gold Trust.

Cek prediksi harga iShares Gold Trust sekarang!

Tokenomi iShares Gold Trust (IAUON)

Memahami tokenomi iShares Gold Trust (IAUON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IAUON sekarang!

Cara membeli iShares Gold Trust (IAUON)

Ingin mengetahui cara membeli iShares Gold Trust? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli iShares Gold Trust di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

IAUON ke Mata Uang Lokal

1 iShares Gold Trust(IAUON) ke VND
1,974,677.6
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke AUD
A$115.5616
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke GBP
57.0304
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke EUR
64.5344
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke USD
$75.04
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke MYR
RM313.6672
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke TRY
3,159.184
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke JPY
¥11,481.12
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke ARS
ARS$108,910.8048
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke RUB
6,096.2496
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke INR
6,653.7968
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke IDR
Rp1,250,666.1664
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke PHP
4,429.6112
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke EGP
￡E.3,548.6416
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke BRL
R$400.7136
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke CAD
C$105.8064
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke BDT
9,155.6304
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke NGN
107,970.5536
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke COP
$287,509.0064
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke ZAR
R.1,302.6944
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke UAH
3,156.1824
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke TZS
T.Sh.184,373.28
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke VES
Bs16,733.92
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke CLP
$70,687.68
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke PKR
Rs21,209.3056
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke KZT
39,473.2912
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke THB
฿2,431.296
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke TWD
NT$2,325.4896
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke AED
د.إ275.3968
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke CHF
Fr60.032
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke HKD
HK$583.0608
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke AMD
֏28,695.296
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke MAD
.د.م698.6224
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke MXN
$1,393.4928
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke SAR
ريال281.4
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke ETB
Br11,517.8896
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke KES
KSh9,690.6656
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke JOD
د.أ53.20336
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke PLN
276.1472
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke RON
лв330.176
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke SEK
kr717.3824
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke BGN
лв126.8176
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke HUF
Ft25,088.1232
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke CZK
1,582.5936
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke KWD
د.ك22.96224
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke ILS
245.3808
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke BOB
Bs517.776
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke AZN
127.568
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke TJS
SM691.8688
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke GEL
203.3584
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke AOA
Kz68,466.496
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke BHD
.د.ب28.21504
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke BMD
$75.04
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke DKK
kr484.7584
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke HNL
L1,972.0512
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke MUR
3,451.84
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke NAD
$1,303.4448
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke NOK
kr765.408
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke NZD
$132.8208
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke PAB
B/.75.04
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke PGK
K320.4208
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke QAR
ر.ق273.1456
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke RSD
дин.7,617.3104
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke UZS
soʻm893,333.1904
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke ALL
L6,293.6048
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke ANG
ƒ134.3216
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke AWG
ƒ135.072
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke BBD
$150.08
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke BAM
KM126.8176
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke BIF
Fr221,292.96
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke BND
$97.552
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke BSD
$75.04
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke JMD
$12,032.664
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke KHR
301,365.1424
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke KMF
Fr32,042.08
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke LAK
1,631,304.3152
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke LKR
රු22,877.4448
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke MDL
L1,283.9344
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke MGA
Ar338,017.68
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke MOP
P600.32
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke MVR
1,155.616
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke MWK
MK130,051.824
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke MZN
MT4,798.808
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke NPR
रु10,633.168
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke PYG
532,183.68
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke RWF
Fr109,033.12
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke SBD
$616.8288
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke SCR
1,130.1024
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke SRD
$2,889.04
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke SVC
$655.8496
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke SZL
L1,301.944
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke TMT
m262.64
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke TND
د.ت222.04336
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke TTD
$508.0208
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke UGX
Sh262,339.84
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke XAF
Fr42,622.72
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke XCD
$202.608
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke XOF
Fr42,622.72
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke XPF
Fr7,729.12
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke BWP
P1,009.288
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke BZD
$150.8304
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke CVE
$7,191.8336
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke DJF
Fr13,357.12
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke DOP
$4,825.072
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke DZD
د.ج9,791.2192
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke FJD
$171.0912
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke GNF
Fr652,472.8
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke GTQ
Q574.8064
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke GYD
$15,695.3664
1 iShares Gold Trust(IAUON) ke ISK
kr9,455.04

Sumber Daya iShares Gold Trust

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai iShares Gold Trust, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi iShares Gold Trust
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang iShares Gold Trust

Berapa nilai iShares Gold Trust (IAUON) hari ini?
Harga live IAUON dalam USD adalah 75.04 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga IAUON ke USD saat ini?
Harga IAUON ke USD saat ini adalah $ 75.04. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar iShares Gold Trust?
Kapitalisasi pasar IAUON adalah $ 8.97M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar IAUON?
Suplai beredar IAUON adalah 119.51K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) IAUON?
IAUON mencapai harga ATH sebesar 82.53676920433921 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) IAUON?
IAUON mencapai harga ATL 66.2823140111318 USD.
Berapa volume perdagangan IAUON?
Volume perdagangan 24 jam live IAUON adalah $ 57.22K USD.
Akankah harga IAUON naik lebih tinggi tahun ini?
IAUON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IAUON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:50:00 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting iShares Gold Trust (IAUON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

