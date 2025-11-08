Prediksi Harga INFINIT (IN) (USD)

Dapatkan prediksi harga INFINIT untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan IN dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga INFINIT % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.10249 $0.10249 $0.10249 +0.92% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga INFINIT untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga INFINIT (IN) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, INFINIT berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.10249 pada tahun 2025. Prediksi Harga INFINIT (IN) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, INFINIT berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.107614 pada tahun 2026. Prediksi Harga INFINIT (IN) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan IN pada tahun 2027 adalah $ 0.112995 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga INFINIT (IN) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan IN pada tahun 2028 adalah $ 0.118644 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga INFINIT (IN) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target IN pada tahun 2029 adalah $ 0.124577 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga INFINIT (IN) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target IN pada tahun 2030 adalah $ 0.130806 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga INFINIT (IN) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga INFINIT berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.213069. Prediksi Harga INFINIT (IN) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga INFINIT berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.347067. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.10249 0.00%

Statistik Harga INFINIT Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.10249$ 0.10249 $ 0.10249 Perubahan Harga (24 Jam) +0.92% Kap. Pasar $ 27.56M$ 27.56M $ 27.56M Suplai Peredaran 268.94M 268.94M 268.94M Volume (24 Jam) $ 109.87K$ 109.87K $ 109.87K Volume (24 Jam) -- Harga IN terbaru adalah $ 0.10249. Perubahan 24 jamnya sebesar +0.92%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 109.87K. Selanjutnya, suplai beredar IN adalah 268.94M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 27.56M. Lihat Harga IN Live

Harga Lampau INFINIT Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live INFINIT, harga INFINIT saat ini adalah 0.10246USD. Suplai INFINIT(IN) yang beredar adalah 0.00 IN , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $27.56M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.0029 $ 0.10735 $ 0.09422

7 Hari -0.15% $ -0.019209 $ 0.1308 $ 0.0922

30 Days -0.21% $ -0.02828 $ 0.33949 $ 0.0922 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, INFINIT telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.0029 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.03% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, INFINIT trading pada harga tertinggi $0.1308 dan terendah $0.0922 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.15% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut IN di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, INFINIT telah mengalami perubahan -0.21% , mencerminkan sekitar $-0.02828 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa IN dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga INFINIT lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga IN Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga INFINIT (IN )? Modul Prediksi Harga INFINIT adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga IN di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap INFINIT pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan IN, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga INFINIT. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan IN. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum IN untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan INFINIT.

Mengapa Prediksi Harga IN Penting?

Prediksi Harga IN sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi IN sekarang? Menurut prediksi Anda, IN akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga IN bulan depan? Menurut alat prediksi harga INFINIT (IN), prakiraan harga IN akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 IN pada tahun 2026? Harga 1 INFINIT (IN) hari ini adalah $0.10249 . Menurut modul prediksi di atas, IN akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga IN pada tahun 2027? INFINIT (IN) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 IN pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga IN pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, INFINIT (IN) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga IN pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, INFINIT (IN) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 IN pada tahun 2030? Harga 1 INFINIT (IN) hari ini adalah $0.10249 . Menurut modul prediksi di atas, IN akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga IN untuk tahun 2040? INFINIT (IN) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 IN pada tahun 2040.