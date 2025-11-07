Apa yang dimaksud dengan INFINIT (IN)

INFINIT adalah protokol intelijen DeFi berbasis AI yang memungkinkan siapa pun menemukan, mengevaluasi, dan mengeksekusi peluang DeFi melalui agen cerdas dan antarmuka bahasa alami. Pada intinya, INFINIT mendukung Ekonomi DeFi Agentik — sebuah infrastruktur terdesentralisasi berbasis agen tempat para KOL dan pakar DeFi dapat membuat dan memonetisasi strategi bersama komunitas mereka, sementara pengguna dapat mengakses dan mengeksekusi strategi DeFi multi-langkah hanya dengan sekali klik. Dengan menggabungkan agen AI, antarmuka berbasis perintah, dan eksekusi DeFi sekali klik ke dalam satu platform, INFINIT menyederhanakan dan mendemokratisasi akses ke DeFi untuk semua.

Prediksi Harga INFINIT (USD)

Berapa nilai INFINIT (IN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda INFINIT (IN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk INFINIT.

Tokenomi INFINIT (IN)

Memahami tokenomi INFINIT (IN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IN sekarang!

Cara membeli INFINIT (IN)

Sumber Daya INFINIT

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai INFINIT, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang INFINIT Berapa nilai INFINIT (IN) hari ini? Harga live IN dalam USD adalah 0.09713 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga IN ke USD saat ini? $ 0.09713 . Cobalah Harga IN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar INFINIT? Kapitalisasi pasar IN adalah $ 25.16M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar IN? Suplai beredar IN adalah 259.07M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) IN? IN mencapai harga ATH sebesar 0.330328543984695 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) IN? IN mencapai harga ATL 0.053529767930225576 USD . Berapa volume perdagangan IN? Volume perdagangan 24 jam live IN adalah $ 327.60K USD . Akankah harga IN naik lebih tinggi tahun ini? IN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

