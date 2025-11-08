Prediksi Harga IoTeX Network (IOTX) (USD)

Dapatkan prediksi harga IoTeX Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan IOTX dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli IOTX

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga IoTeX Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.010864 $0.010864 $0.010864 +4.46% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga IoTeX Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga IoTeX Network (IOTX) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, IoTeX Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.010864 pada tahun 2025. Prediksi Harga IoTeX Network (IOTX) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, IoTeX Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.011407 pada tahun 2026. Prediksi Harga IoTeX Network (IOTX) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan IOTX pada tahun 2027 adalah $ 0.011977 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga IoTeX Network (IOTX) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan IOTX pada tahun 2028 adalah $ 0.012576 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga IoTeX Network (IOTX) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target IOTX pada tahun 2029 adalah $ 0.013205 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga IoTeX Network (IOTX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target IOTX pada tahun 2030 adalah $ 0.013865 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga IoTeX Network (IOTX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga IoTeX Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.022585. Prediksi Harga IoTeX Network (IOTX) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga IoTeX Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.036789. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.010864 0.00%

2026 $ 0.011407 5.00%

2027 $ 0.011977 10.25%

2028 $ 0.012576 15.76%

2029 $ 0.013205 21.55%

2030 $ 0.013865 27.63%

2031 $ 0.014558 34.01%

2032 $ 0.015286 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.016051 47.75%

2034 $ 0.016853 55.13%

2035 $ 0.017696 62.89%

2036 $ 0.018581 71.03%

2037 $ 0.019510 79.59%

2038 $ 0.020485 88.56%

2039 $ 0.021509 97.99%

2040 $ 0.022585 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga IoTeX Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.010864 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.010865 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.010874 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.010908 0.41% Prediksi Harga IoTeX Network (IOTX) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk IOTX pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.010864 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga IoTeX Network (IOTX) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk IOTX, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.010865 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga IoTeX Network (IOTX) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk IOTX, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.010874 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga IoTeX Network (IOTX) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk IOTX adalah $0.010908 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga IoTeX Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.010864$ 0.010864 $ 0.010864 Perubahan Harga (24 Jam) +4.46% Kap. Pasar $ 102.57M$ 102.57M $ 102.57M Suplai Peredaran 9.44B 9.44B 9.44B Volume (24 Jam) $ 619.13K$ 619.13K $ 619.13K Volume (24 Jam) -- Harga IOTX terbaru adalah $ 0.010864. Perubahan 24 jamnya sebesar +4.46%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 619.13K. Selanjutnya, suplai beredar IOTX adalah 9.44B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 102.57M. Lihat Harga IOTX Live

Cara Membeli IoTeX Network (IOTX) Mencoba untuk membeli IOTX? Anda sekarang dapat membeli IOTX melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli IoTeX Network dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli IOTX Sekarang

Harga Lampau IoTeX Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live IoTeX Network, harga IoTeX Network saat ini adalah 0.010864USD. Suplai IoTeX Network(IOTX) yang beredar adalah 0.00 IOTX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $102.57M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.07% $ 0.000729 $ 0.0114 $ 0.009669

7 Hari -0.02% $ -0.000223 $ 0.01234 $ 0.00902

30 Days -0.54% $ -0.012974 $ 0.02474 $ 0.00102 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, IoTeX Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000729 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.07% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, IoTeX Network trading pada harga tertinggi $0.01234 dan terendah $0.00902 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.02% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut IOTX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, IoTeX Network telah mengalami perubahan -0.54% , mencerminkan sekitar $-0.012974 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa IOTX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga IoTeX Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga IOTX Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga IoTeX Network (IOTX )? Modul Prediksi Harga IoTeX Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga IOTX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap IoTeX Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan IOTX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga IoTeX Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan IOTX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum IOTX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan IoTeX Network.

Mengapa Prediksi Harga IOTX Penting?

Prediksi Harga IOTX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi IOTX sekarang? Menurut prediksi Anda, IOTX akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga IOTX bulan depan? Menurut alat prediksi harga IoTeX Network (IOTX), prakiraan harga IOTX akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 IOTX pada tahun 2026? Harga 1 IoTeX Network (IOTX) hari ini adalah $0.010864 . Menurut modul prediksi di atas, IOTX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga IOTX pada tahun 2027? IoTeX Network (IOTX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 IOTX pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga IOTX pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, IoTeX Network (IOTX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga IOTX pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, IoTeX Network (IOTX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 IOTX pada tahun 2030? Harga 1 IoTeX Network (IOTX) hari ini adalah $0.010864 . Menurut modul prediksi di atas, IOTX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga IOTX untuk tahun 2040? IoTeX Network (IOTX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 IOTX pada tahun 2040. Daftar Sekarang