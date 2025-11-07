BursaDEX+
Harga live IoTeX Network hari ini adalah 0.00982 USD. Lacak informasi harga aktual IOTX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga IOTX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang IOTX

Info Harga IOTX

Penjelasan IOTX

Whitepaper IOTX

Situs Web Resmi IOTX

Tokenomi IOTX

Prakiraan Harga IOTX

Riwayat IOTX

Panduan Membeli IOTX

Konverter IOTX ke Mata Uang Fiat

Spot IOTX

Futures USDT-M IOTX

Logo IoTeX Network

Harga IoTeX Network(IOTX)

Harga Live 1 IOTX ke USD:

$0.00984
$0.00984
+2.77%1D
USD
Grafik Harga Live IoTeX Network (IOTX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:51:48 (UTC+8)

Informasi Harga IoTeX Network (IOTX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00949
$ 0.00949
Low 24 Jam
$ 0.01006
$ 0.01006
High 24 Jam

$ 0.00949
$ 0.00949

$ 0.01006
$ 0.01006

$ 0.2610923318933593
$ 0.2610923318933593

$ 0.001215980583557388
$ 0.001215980583557388

+0.13%

+2.77%

-10.49%

-10.49%

Harga aktual IoTeX Network (IOTX) adalah $ 0.00982. Selama 24 jam terakhir, IOTX diperdagangkan antara low $ 0.00949 dan high $ 0.01006, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highIOTX adalah $ 0.2610923318933593, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001215980583557388.

Dalam hal kinerja jangka pendek, IOTX telah berubah sebesar +0.13% selama 1 jam terakhir, +2.77% selama 24 jam, dan -10.49% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar IoTeX Network (IOTX)

No.312

$ 92.71M
$ 92.71M

$ 318.92K
$ 318.92K

$ 98.20M
$ 98.20M

9.44B
9.44B

10,000,000,000
10,000,000,000

9,441,368,983
9,441,368,983

94.41%

2018-05-21 00:00:00

$ 0.007
$ 0.007

IOTX

Kapitalisasi Pasar IoTeX Network saat ini adalah $ 92.71M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 318.92K. Suplai beredar IOTX adalah 9.44B, dan total suplainya sebesar 9441368983. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 98.20M.

Riwayat Harga IoTeX Network (IOTX) USD

Pantau perubahan harga IoTeX Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00026522+2.77%
30 Days$ -0.01436-59.39%
60 Hari$ -0.01696-63.34%
90 Hari$ -0.02131-68.46%
Perubahan Harga IoTeX Network Hari Ini

Hari ini, IOTX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00026522 (+2.77%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga IoTeX Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01436 (-59.39%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga IoTeX Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, IOTX terlihat mengalami perubahan $ -0.01696 (-63.34%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga IoTeX Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02131 (-68.46%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari IoTeX Network (IOTX)?

Lihat halaman Riwayat Harga IoTeX Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan IoTeX Network (IOTX)

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

IoTeX Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi IoTeX Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa IOTX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang IoTeX Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli IoTeX Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga IoTeX Network (USD)

Berapa nilai IoTeX Network (IOTX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda IoTeX Network (IOTX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk IoTeX Network.

Cek prediksi harga IoTeX Network sekarang!

Tokenomi IoTeX Network (IOTX)

Memahami tokenomi IoTeX Network (IOTX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IOTX sekarang!

Cara membeli IoTeX Network (IOTX)

Ingin mengetahui cara membeli IoTeX Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli IoTeX Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

IOTX ke Mata Uang Lokal

1 IoTeX Network(IOTX) ke VND
258.4133
1 IoTeX Network(IOTX) ke AUD
A$0.0151228
1 IoTeX Network(IOTX) ke GBP
0.0074632
1 IoTeX Network(IOTX) ke EUR
0.0084452
1 IoTeX Network(IOTX) ke USD
$0.00982
1 IoTeX Network(IOTX) ke MYR
RM0.0410476
1 IoTeX Network(IOTX) ke TRY
0.413422
1 IoTeX Network(IOTX) ke JPY
¥1.50246
1 IoTeX Network(IOTX) ke ARS
ARS$14.2524534
1 IoTeX Network(IOTX) ke RUB
0.7977768
1 IoTeX Network(IOTX) ke INR
0.8707394
1 IoTeX Network(IOTX) ke IDR
Rp163.6666012
1 IoTeX Network(IOTX) ke PHP
0.5796746
1 IoTeX Network(IOTX) ke EGP
￡E.0.4643878
1 IoTeX Network(IOTX) ke BRL
R$0.0524388
1 IoTeX Network(IOTX) ke CAD
C$0.0138462
1 IoTeX Network(IOTX) ke BDT
1.1981382
1 IoTeX Network(IOTX) ke NGN
14.1294088
1 IoTeX Network(IOTX) ke COP
$37.6244462
1 IoTeX Network(IOTX) ke ZAR
R.0.1704752
1 IoTeX Network(IOTX) ke UAH
0.4130292
1 IoTeX Network(IOTX) ke TZS
T.Sh.24.12774
1 IoTeX Network(IOTX) ke VES
Bs2.18986
1 IoTeX Network(IOTX) ke CLP
$9.25044
1 IoTeX Network(IOTX) ke PKR
Rs2.7755248
1 IoTeX Network(IOTX) ke KZT
5.1656146
1 IoTeX Network(IOTX) ke THB
฿0.318168
1 IoTeX Network(IOTX) ke TWD
NT$0.3043218
1 IoTeX Network(IOTX) ke AED
د.إ0.0360394
1 IoTeX Network(IOTX) ke CHF
Fr0.007856
1 IoTeX Network(IOTX) ke HKD
HK$0.0763014
1 IoTeX Network(IOTX) ke AMD
֏3.755168
1 IoTeX Network(IOTX) ke MAD
.د.م0.0914242
1 IoTeX Network(IOTX) ke MXN
$0.1823574
1 IoTeX Network(IOTX) ke SAR
ريال0.036825
1 IoTeX Network(IOTX) ke ETB
Br1.5072718
1 IoTeX Network(IOTX) ke KES
KSh1.2681548
1 IoTeX Network(IOTX) ke JOD
د.أ0.00696238
1 IoTeX Network(IOTX) ke PLN
0.0361376
1 IoTeX Network(IOTX) ke RON
лв0.043208
1 IoTeX Network(IOTX) ke SEK
kr0.0938792
1 IoTeX Network(IOTX) ke BGN
лв0.0165958
1 IoTeX Network(IOTX) ke HUF
Ft3.2831206
1 IoTeX Network(IOTX) ke CZK
0.2071038
1 IoTeX Network(IOTX) ke KWD
د.ك0.00300492
1 IoTeX Network(IOTX) ke ILS
0.0321114
1 IoTeX Network(IOTX) ke BOB
Bs0.067758
1 IoTeX Network(IOTX) ke AZN
0.016694
1 IoTeX Network(IOTX) ke TJS
SM0.0905404
1 IoTeX Network(IOTX) ke GEL
0.0266122
1 IoTeX Network(IOTX) ke AOA
Kz8.959768
1 IoTeX Network(IOTX) ke BHD
.د.ب0.00369232
1 IoTeX Network(IOTX) ke BMD
$0.00982
1 IoTeX Network(IOTX) ke DKK
kr0.0634372
1 IoTeX Network(IOTX) ke HNL
L0.2580696
1 IoTeX Network(IOTX) ke MUR
0.45172
1 IoTeX Network(IOTX) ke NAD
$0.1705734
1 IoTeX Network(IOTX) ke NOK
kr0.100164
1 IoTeX Network(IOTX) ke NZD
$0.0173814
1 IoTeX Network(IOTX) ke PAB
B/.0.00982
1 IoTeX Network(IOTX) ke PGK
K0.0419314
1 IoTeX Network(IOTX) ke QAR
ر.ق0.0357448
1 IoTeX Network(IOTX) ke RSD
дин.0.9968282
1 IoTeX Network(IOTX) ke UZS
soʻm116.9047432
1 IoTeX Network(IOTX) ke ALL
L0.8236034
1 IoTeX Network(IOTX) ke ANG
ƒ0.0175778
1 IoTeX Network(IOTX) ke AWG
ƒ0.017676
1 IoTeX Network(IOTX) ke BBD
$0.01964
1 IoTeX Network(IOTX) ke BAM
KM0.0165958
1 IoTeX Network(IOTX) ke BIF
Fr28.95918
1 IoTeX Network(IOTX) ke BND
$0.012766
1 IoTeX Network(IOTX) ke BSD
$0.00982
1 IoTeX Network(IOTX) ke JMD
$1.574637
1 IoTeX Network(IOTX) ke KHR
39.4377092
1 IoTeX Network(IOTX) ke KMF
Fr4.19314
1 IoTeX Network(IOTX) ke LAK
213.4782566
1 IoTeX Network(IOTX) ke LKR
රු2.9938234
1 IoTeX Network(IOTX) ke MDL
L0.1680202
1 IoTeX Network(IOTX) ke MGA
Ar44.23419
1 IoTeX Network(IOTX) ke MOP
P0.07856
1 IoTeX Network(IOTX) ke MVR
0.151228
1 IoTeX Network(IOTX) ke MWK
MK17.019042
1 IoTeX Network(IOTX) ke MZN
MT0.627989
1 IoTeX Network(IOTX) ke NPR
रु1.391494
1 IoTeX Network(IOTX) ke PYG
69.64344
1 IoTeX Network(IOTX) ke RWF
Fr14.26846
1 IoTeX Network(IOTX) ke SBD
$0.0807204
1 IoTeX Network(IOTX) ke SCR
0.1478892
1 IoTeX Network(IOTX) ke SRD
$0.37807
1 IoTeX Network(IOTX) ke SVC
$0.0858268
1 IoTeX Network(IOTX) ke SZL
L0.170377
1 IoTeX Network(IOTX) ke TMT
m0.03437
1 IoTeX Network(IOTX) ke TND
د.ت0.02905738
1 IoTeX Network(IOTX) ke TTD
$0.0664814
1 IoTeX Network(IOTX) ke UGX
Sh34.33072
1 IoTeX Network(IOTX) ke XAF
Fr5.57776
1 IoTeX Network(IOTX) ke XCD
$0.026514
1 IoTeX Network(IOTX) ke XOF
Fr5.57776
1 IoTeX Network(IOTX) ke XPF
Fr1.01146
1 IoTeX Network(IOTX) ke BWP
P0.132079
1 IoTeX Network(IOTX) ke BZD
$0.0197382
1 IoTeX Network(IOTX) ke CVE
$0.9411488
1 IoTeX Network(IOTX) ke DJF
Fr1.74796
1 IoTeX Network(IOTX) ke DOP
$0.631426
1 IoTeX Network(IOTX) ke DZD
د.ج1.2813136
1 IoTeX Network(IOTX) ke FJD
$0.0223896
1 IoTeX Network(IOTX) ke GNF
Fr85.3849
1 IoTeX Network(IOTX) ke GTQ
Q0.0752212
1 IoTeX Network(IOTX) ke GYD
$2.0539512
1 IoTeX Network(IOTX) ke ISK
kr1.23732

Sumber Daya IoTeX Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai IoTeX Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi IoTeX Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang IoTeX Network

Berapa nilai IoTeX Network (IOTX) hari ini?
Harga live IOTX dalam USD adalah 0.00982 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga IOTX ke USD saat ini?
Harga IOTX ke USD saat ini adalah $ 0.00982. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar IoTeX Network?
Kapitalisasi pasar IOTX adalah $ 92.71M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar IOTX?
Suplai beredar IOTX adalah 9.44B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) IOTX?
IOTX mencapai harga ATH sebesar 0.2610923318933593 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) IOTX?
IOTX mencapai harga ATL 0.001215980583557388 USD.
Berapa volume perdagangan IOTX?
Volume perdagangan 24 jam live IOTX adalah $ 318.92K USD.
Akankah harga IOTX naik lebih tinggi tahun ini?
IOTX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IOTX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:51:48 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting IoTeX Network (IOTX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator IOTX ke USD

Jumlah

IOTX
IOTX
USD
USD

1 IOTX = 0.00982 USD

Perdagangkan IOTX

IOTX/USDT
$0.00984
$0.00984
+2.73%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$100,998.08

$3,322.57

$156.43

$1.0004

$1.1126

$100,998.08

$3,322.57

$156.43

$2.2130

$1.0142

$0.00000

$0.00000

$30.21

$0.1136

$0.0003997

$0.013560

$4.353

$0.005988

$0.1136

$0.0000002189

