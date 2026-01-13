Prediksi Harga Jesse (JESSE) (USD)

Dapatkan prediksi harga Jesse untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan JESSE dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli JESSE

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Jesse % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.004741 $0.004741 $0.004741 -1.45% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Jesse untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Jesse (JESSE) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Jesse kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.004741 pada tahun 2026. Prediksi Harga Jesse (JESSE) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Jesse kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.004978 pada tahun 2027. Prediksi Harga Jesse (JESSE) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, JESSE diproyeksikan mencapai $ 0.005226 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Jesse (JESSE) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, JESSE diproyeksikan mencapai $ 0.005488 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Jesse (JESSE) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target JESSE pada tahun 2030 adalah $ 0.005762 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Jesse (JESSE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Jesse berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.009386. Prediksi Harga Jesse (JESSE) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Jesse berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.015290. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.004741 0.00%

2027 $ 0.004978 5.00%

2028 $ 0.005226 10.25%

2029 $ 0.005488 15.76%

2030 $ 0.005762 21.55%

2031 $ 0.006050 27.63%

2032 $ 0.006353 34.01%

2033 $ 0.006671 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.007004 47.75%

2035 $ 0.007354 55.13%

2036 $ 0.007722 62.89%

2037 $ 0.008108 71.03%

2038 $ 0.008514 79.59%

2039 $ 0.008939 88.56%

2040 $ 0.009386 97.99%

2050 $ 0.015290 222.51% Prediksi Harga Jesse Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.004741 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.004741 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.004745 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.004760 0.41% Prediksi Harga Jesse (JESSE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk JESSE pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.004741 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Jesse (JESSE) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk JESSE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.004741 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Jesse (JESSE) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk JESSE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.004745 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Jesse (JESSE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk JESSE adalah $0.004760 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Jesse Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.004741$ 0.004741 $ 0.004741 Perubahan Harga (24 Jam) -1.45% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 57.35K$ 57.35K $ 57.35K Volume (24 Jam) -- Harga JESSE terbaru adalah $ 0.004741. Perubahan 24 jamnya sebesar -1.45%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 57.35K. Selanjutnya, suplai beredar JESSE adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga JESSE Live

Cara Membeli Jesse (JESSE) Mencoba untuk membeli JESSE? Anda sekarang dapat membeli JESSE melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Jesse dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli JESSE Sekarang

Harga Lampau Jesse Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Jesse, harga Jesse saat ini adalah 0.004741USD. Suplai Jesse(JESSE) yang beredar adalah 0.00 JESSE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -0.000112 $ 0.004899 $ 0.004627

7 Hari -0.28% $ -0.001904 $ 0.00682 $ 0.004627

30 Days -0.54% $ -0.005571 $ 0.010898 $ 0.004627 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Jesse telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000112 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.02% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Jesse trading pada harga tertinggi $0.00682 dan terendah $0.004627 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.28% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut JESSE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Jesse telah mengalami perubahan -0.54% , mencerminkan sekitar $-0.005571 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa JESSE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Jesse lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga JESSE Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Jesse (JESSE )? Modul Prediksi Harga Jesse adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga JESSE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Jesse pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan JESSE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Jesse. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan JESSE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum JESSE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Jesse.

Mengapa Prediksi Harga JESSE Penting?

Prediksi Harga JESSE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi JESSE sekarang? Menurut prediksi Anda, JESSE akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga JESSE bulan depan? Menurut alat prediksi harga Jesse (JESSE), prakiraan harga JESSE akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 JESSE pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Jesse (JESSE) adalah $0.004741 . Berdasarkan model prediksi di atas, JESSE diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga JESSE di tahun 2028? Jesse (JESSE) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per JESSE pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga JESSE di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Jesse (JESSE) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga JESSE di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Jesse (JESSE) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga JESSE untuk tahun 2040? Jesse (JESSE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 JESSE pada tahun 2040. Daftar Sekarang