Harga Jesse Hari Ini

Harga live Jesse (JESSE) hari ini adalah $ 0.004671, dengan perubahan 3.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JESSE ke USD saat ini adalah $ 0.004671 per JESSE.

Jesse saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- JESSE. Selama 24 jam terakhir, JESSE diperdagangkan antara $ 0.004627 (low) dan $ 0.004899 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, JESSE bergerak -1.59% dalam satu jam terakhir dan -30.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 61.67K.

Informasi Pasar Jesse (JESSE)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 61.67K$ 61.67K $ 61.67K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BASE

