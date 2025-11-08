Prediksi Harga Kite AI (KITE) (USD)

Dapatkan prediksi harga Kite AI untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan KITE dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Prediksi Harga Kite AI untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Kite AI (KITE) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Kite AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.0751 pada tahun 2025. Prediksi Harga Kite AI (KITE) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Kite AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.078855 pada tahun 2026. Prediksi Harga Kite AI (KITE) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan KITE pada tahun 2027 adalah $ 0.082797 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Kite AI (KITE) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan KITE pada tahun 2028 adalah $ 0.086937 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Kite AI (KITE) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KITE pada tahun 2029 adalah $ 0.091284 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Kite AI (KITE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KITE pada tahun 2030 adalah $ 0.095848 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Kite AI (KITE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Kite AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.156127. Prediksi Harga Kite AI (KITE) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Kite AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.254315. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0751 0.00%

2026 $ 0.078855 5.00%

2027 $ 0.082797 10.25%

2028 $ 0.086937 15.76%

2029 $ 0.091284 21.55%

2030 $ 0.095848 27.63%

2031 $ 0.100641 34.01%

2032 $ 0.105673 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.110956 47.75%

2034 $ 0.116504 55.13%

2035 $ 0.122329 62.89%

2036 $ 0.128446 71.03%

2037 $ 0.134868 79.59%

2038 $ 0.141612 88.56%

2039 $ 0.148692 97.99%

2040 $ 0.156127 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Kite AI Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.0751 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.075110 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.075172 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.075408 0.41% Prediksi Harga Kite AI (KITE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk KITE pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.0751 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Kite AI (KITE) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk KITE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.075110 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Kite AI (KITE) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk KITE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.075172 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Kite AI (KITE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk KITE adalah $0.075408 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Kite AI Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0751$ 0.0751 $ 0.0751 Perubahan Harga (24 Jam) +0.40% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 249.46K$ 249.46K $ 249.46K Volume (24 Jam) -- Harga KITE terbaru adalah $ 0.0751. Perubahan 24 jamnya sebesar +0.40%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 249.46K. Selanjutnya, suplai beredar KITE adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga KITE Live

Harga Lampau Kite AI Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Kite AI, harga Kite AI saat ini adalah 0.0751USD. Suplai Kite AI(KITE) yang beredar adalah 0.00 KITE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000200 $ 0.0802 $ 0.0682

7 Hari 0.50% $ 0.025099 $ 0.1483 $ 0.05

30 Days 0.50% $ 0.025099 $ 0.1483 $ 0.05 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Kite AI telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000200 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Kite AI trading pada harga tertinggi $0.1483 dan terendah $0.05 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.50% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut KITE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Kite AI telah mengalami perubahan 0.50% , mencerminkan sekitar $0.025099 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa KITE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Kite AI lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga KITE Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Kite AI (KITE )? Modul Prediksi Harga Kite AI adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga KITE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Kite AI pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan KITE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Kite AI. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan KITE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum KITE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Kite AI.

Mengapa Prediksi Harga KITE Penting?

Prediksi Harga KITE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi KITE sekarang? Menurut prediksi Anda, KITE akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga KITE bulan depan? Menurut alat prediksi harga Kite AI (KITE), prakiraan harga KITE akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 KITE pada tahun 2026? Harga 1 Kite AI (KITE) hari ini adalah $0.0751 . Menurut modul prediksi di atas, KITE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga KITE pada tahun 2027? Kite AI (KITE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 KITE pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga KITE pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Kite AI (KITE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga KITE pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Kite AI (KITE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 KITE pada tahun 2030? Harga 1 Kite AI (KITE) hari ini adalah $0.0751 . Menurut modul prediksi di atas, KITE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga KITE untuk tahun 2040? Kite AI (KITE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 KITE pada tahun 2040. Daftar Sekarang