Harga live Kite AI hari ini adalah 0.07 USD. Lacak informasi harga aktual KITE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KITE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KITE

Info Harga KITE

Penjelasan KITE

Whitepaper KITE

Situs Web Resmi KITE

Tokenomi KITE

Prakiraan Harga KITE

Riwayat KITE

Panduan Membeli KITE

Konverter KITE ke Mata Uang Fiat

Spot KITE

Futures USDT-M KITE

Logo Kite AI

Harga Kite AI(KITE)

Harga Live 1 KITE ke USD:

$0.0702
$0.0702
+0.71%1D
USD
Grafik Harga Live Kite AI (KITE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:56:16 (UTC+8)

Informasi Harga Kite AI (KITE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0685
$ 0.0685
Low 24 Jam
$ 0.0933
$ 0.0933
High 24 Jam

$ 0.0685
$ 0.0685

$ 0.0933
$ 0.0933

--
--

--
--

+0.43%

+0.71%

+40.00%

+40.00%

Harga aktual Kite AI (KITE) adalah $ 0.07. Selama 24 jam terakhir, KITE diperdagangkan antara low $ 0.0685 dan high $ 0.0933, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKITE adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KITE telah berubah sebesar +0.43% selama 1 jam terakhir, +0.71% selama 24 jam, dan +40.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Kite AI (KITE)

--
--

$ 401.03K
$ 401.03K

$ 700.00M
$ 700.00M

--
--

10,000,000,000
10,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Kite AI saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 401.03K. Suplai beredar KITE adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 700.00M.

Riwayat Harga Kite AI (KITE) USD

Pantau perubahan harga Kite AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000495+0.71%
30 Days$ +0.02+40.00%
60 Hari$ +0.02+40.00%
90 Hari$ +0.02+40.00%
Perubahan Harga Kite AI Hari Ini

Hari ini, KITE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000495 (+0.71%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Kite AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.02 (+40.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Kite AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KITE terlihat mengalami perubahan $ +0.02 (+40.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Kite AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.02 (+40.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Kite AI (KITE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Kite AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Kite AI (KITE)

Kite AI sedang membangun lapisan dasar untuk internet agentik: infrastruktur terbuka dan terdesentralisasi tempat agen otonom dapat beroperasi dengan interoperabilitas dan verifikasi. Dengan memanfaatkan desain jaringan yang memberi insentif pada penyediaan dan konsumsi layanan agentik, Kite menyediakan identitas terpadu, pembayaran, dan rel tata kelola/governance yang memungkinkan agen untuk mengautentikasi, bertransaksi, dan berkoordinasi dengan aman tanpa perantara.

Kite AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Kite AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KITE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Kite AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Kite AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Kite AI (USD)

Berapa nilai Kite AI (KITE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kite AI (KITE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kite AI.

Cek prediksi harga Kite AI sekarang!

Tokenomi Kite AI (KITE)

Memahami tokenomi Kite AI (KITE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KITE sekarang!

Cara membeli Kite AI (KITE)

Ingin mengetahui cara membeli Kite AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Kite AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KITE ke Mata Uang Lokal

1 Kite AI(KITE) ke VND
1,842.05
1 Kite AI(KITE) ke AUD
A$0.1078
1 Kite AI(KITE) ke GBP
0.0532
1 Kite AI(KITE) ke EUR
0.0602
1 Kite AI(KITE) ke USD
$0.07
1 Kite AI(KITE) ke MYR
RM0.2926
1 Kite AI(KITE) ke TRY
2.947
1 Kite AI(KITE) ke JPY
¥10.71
1 Kite AI(KITE) ke ARS
ARS$101.5959
1 Kite AI(KITE) ke RUB
5.6868
1 Kite AI(KITE) ke INR
6.2069
1 Kite AI(KITE) ke IDR
Rp1,166.6662
1 Kite AI(KITE) ke PHP
4.1321
1 Kite AI(KITE) ke EGP
￡E.3.3103
1 Kite AI(KITE) ke BRL
R$0.3738
1 Kite AI(KITE) ke CAD
C$0.0987
1 Kite AI(KITE) ke BDT
8.5407
1 Kite AI(KITE) ke NGN
100.7188
1 Kite AI(KITE) ke COP
$268.1987
1 Kite AI(KITE) ke ZAR
R.1.2152
1 Kite AI(KITE) ke UAH
2.9442
1 Kite AI(KITE) ke TZS
T.Sh.171.99
1 Kite AI(KITE) ke VES
Bs15.61
1 Kite AI(KITE) ke CLP
$65.94
1 Kite AI(KITE) ke PKR
Rs19.7848
1 Kite AI(KITE) ke KZT
36.8221
1 Kite AI(KITE) ke THB
฿2.268
1 Kite AI(KITE) ke TWD
NT$2.1693
1 Kite AI(KITE) ke AED
د.إ0.2569
1 Kite AI(KITE) ke CHF
Fr0.056
1 Kite AI(KITE) ke HKD
HK$0.5439
1 Kite AI(KITE) ke AMD
֏26.768
1 Kite AI(KITE) ke MAD
.د.م0.6517
1 Kite AI(KITE) ke MXN
$1.2999
1 Kite AI(KITE) ke SAR
ريال0.2625
1 Kite AI(KITE) ke ETB
Br10.7443
1 Kite AI(KITE) ke KES
KSh9.0398
1 Kite AI(KITE) ke JOD
د.أ0.04963
1 Kite AI(KITE) ke PLN
0.2576
1 Kite AI(KITE) ke RON
лв0.308
1 Kite AI(KITE) ke SEK
kr0.6692
1 Kite AI(KITE) ke BGN
лв0.1183
1 Kite AI(KITE) ke HUF
Ft23.4031
1 Kite AI(KITE) ke CZK
1.4763
1 Kite AI(KITE) ke KWD
د.ك0.02142
1 Kite AI(KITE) ke ILS
0.2289
1 Kite AI(KITE) ke BOB
Bs0.483
1 Kite AI(KITE) ke AZN
0.119
1 Kite AI(KITE) ke TJS
SM0.6454
1 Kite AI(KITE) ke GEL
0.1897
1 Kite AI(KITE) ke AOA
Kz63.868
1 Kite AI(KITE) ke BHD
.د.ب0.02632
1 Kite AI(KITE) ke BMD
$0.07
1 Kite AI(KITE) ke DKK
kr0.4522
1 Kite AI(KITE) ke HNL
L1.8396
1 Kite AI(KITE) ke MUR
3.22
1 Kite AI(KITE) ke NAD
$1.2159
1 Kite AI(KITE) ke NOK
kr0.714
1 Kite AI(KITE) ke NZD
$0.1239
1 Kite AI(KITE) ke PAB
B/.0.07
1 Kite AI(KITE) ke PGK
K0.2989
1 Kite AI(KITE) ke QAR
ر.ق0.2548
1 Kite AI(KITE) ke RSD
дин.7.1057
1 Kite AI(KITE) ke UZS
soʻm833.3332
1 Kite AI(KITE) ke ALL
L5.8709
1 Kite AI(KITE) ke ANG
ƒ0.1253
1 Kite AI(KITE) ke AWG
ƒ0.126
1 Kite AI(KITE) ke BBD
$0.14
1 Kite AI(KITE) ke BAM
KM0.1183
1 Kite AI(KITE) ke BIF
Fr206.43
1 Kite AI(KITE) ke BND
$0.091
1 Kite AI(KITE) ke BSD
$0.07
1 Kite AI(KITE) ke JMD
$11.2245
1 Kite AI(KITE) ke KHR
281.1242
1 Kite AI(KITE) ke KMF
Fr29.89
1 Kite AI(KITE) ke LAK
1,521.7391
1 Kite AI(KITE) ke LKR
රු21.3409
1 Kite AI(KITE) ke MDL
L1.1977
1 Kite AI(KITE) ke MGA
Ar315.315
1 Kite AI(KITE) ke MOP
P0.56
1 Kite AI(KITE) ke MVR
1.078
1 Kite AI(KITE) ke MWK
MK121.317
1 Kite AI(KITE) ke MZN
MT4.4765
1 Kite AI(KITE) ke NPR
रु9.919
1 Kite AI(KITE) ke PYG
496.44
1 Kite AI(KITE) ke RWF
Fr101.71
1 Kite AI(KITE) ke SBD
$0.5754
1 Kite AI(KITE) ke SCR
1.0542
1 Kite AI(KITE) ke SRD
$2.695
1 Kite AI(KITE) ke SVC
$0.6118
1 Kite AI(KITE) ke SZL
L1.2145
1 Kite AI(KITE) ke TMT
m0.245
1 Kite AI(KITE) ke TND
د.ت0.20713
1 Kite AI(KITE) ke TTD
$0.4739
1 Kite AI(KITE) ke UGX
Sh244.72
1 Kite AI(KITE) ke XAF
Fr39.76
1 Kite AI(KITE) ke XCD
$0.189
1 Kite AI(KITE) ke XOF
Fr39.76
1 Kite AI(KITE) ke XPF
Fr7.21
1 Kite AI(KITE) ke BWP
P0.9415
1 Kite AI(KITE) ke BZD
$0.1407
1 Kite AI(KITE) ke CVE
$6.7088
1 Kite AI(KITE) ke DJF
Fr12.46
1 Kite AI(KITE) ke DOP
$4.501
1 Kite AI(KITE) ke DZD
د.ج9.1336
1 Kite AI(KITE) ke FJD
$0.1596
1 Kite AI(KITE) ke GNF
Fr608.65
1 Kite AI(KITE) ke GTQ
Q0.5362
1 Kite AI(KITE) ke GYD
$14.6412
1 Kite AI(KITE) ke ISK
kr8.82

Sumber Daya Kite AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kite AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Kite AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kite AI

Berapa nilai Kite AI (KITE) hari ini?
Harga live KITE dalam USD adalah 0.07 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KITE ke USD saat ini?
Harga KITE ke USD saat ini adalah $ 0.07. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Kite AI?
Kapitalisasi pasar KITE adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KITE?
Suplai beredar KITE adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KITE?
KITE mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KITE?
KITE mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan KITE?
Volume perdagangan 24 jam live KITE adalah $ 401.03K USD.
Akankah harga KITE naik lebih tinggi tahun ini?
KITE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KITE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:56:16 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator KITE ke USD

Jumlah

KITE
KITE
USD
USD

1 KITE = 0.07 USD

Perdagangkan KITE

KITE/USDC
$0.07
$0.07
+0.28%
KITE/USDT
$0.0702
$0.0702
+0.42%

