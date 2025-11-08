Prediksi Harga Kroma (KRO) (USD)

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Kroma % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.001014 $0.001014 $0.001014 -7.81% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Kroma untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Kroma (KRO) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Kroma berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001014 pada tahun 2025. Prediksi Harga Kroma (KRO) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Kroma berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001064 pada tahun 2026. Prediksi Harga Kroma (KRO) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan KRO pada tahun 2027 adalah $ 0.001117 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Kroma (KRO) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan KRO pada tahun 2028 adalah $ 0.001173 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Kroma (KRO) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KRO pada tahun 2029 adalah $ 0.001232 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Kroma (KRO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KRO pada tahun 2030 adalah $ 0.001294 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Kroma (KRO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Kroma berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002108. Prediksi Harga Kroma (KRO) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Kroma berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003433. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001014 0.00%

2026 $ 0.001064 5.00%

2027 $ 0.001117 10.25%

2028 $ 0.001173 15.76%

2029 $ 0.001232 21.55%

2030 $ 0.001294 27.63%

2031 $ 0.001358 34.01%

2032 $ 0.001426 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001498 47.75%

2034 $ 0.001573 55.13%

2035 $ 0.001651 62.89%

2036 $ 0.001734 71.03%

2037 $ 0.001820 79.59%

2038 $ 0.001912 88.56%

2039 $ 0.002007 97.99%

2040 $ 0.002108 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Kroma Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.001014 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.001014 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.001014 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.001018 0.41% Prediksi Harga Kroma (KRO) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk KRO pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.001014 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Kroma (KRO) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk KRO, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001014 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Kroma (KRO) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk KRO, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001014 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Kroma (KRO) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk KRO adalah $0.001018 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Kroma Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.001014$ 0.001014 $ 0.001014 Perubahan Harga (24 Jam) -7.81% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 12.18K$ 12.18K $ 12.18K Volume (24 Jam) -- Harga KRO terbaru adalah $ 0.001014. Perubahan 24 jamnya sebesar -7.81%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 12.18K. Selanjutnya, suplai beredar KRO adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga KRO Live

Harga Lampau Kroma Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Kroma, harga Kroma saat ini adalah 0.001014USD. Suplai Kroma(KRO) yang beredar adalah 0.00 KRO , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.09% $ -0.000102 $ 0.001128 $ 0.001008

7 Hari -0.71% $ -0.002493 $ 0.003887 $ 0.00051

30 Days -0.82% $ -0.004735 $ 0.010249 $ 0.00051 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Kroma telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000102 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.09% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Kroma trading pada harga tertinggi $0.003887 dan terendah $0.00051 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.71% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut KRO di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Kroma telah mengalami perubahan -0.82% , mencerminkan sekitar $-0.004735 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa KRO dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Kroma lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga KRO Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Kroma (KRO )? Modul Prediksi Harga Kroma adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga KRO di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Kroma pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan KRO, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Kroma. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan KRO. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum KRO untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Kroma.

Mengapa Prediksi Harga KRO Penting?

Prediksi Harga KRO sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi KRO sekarang? Menurut prediksi Anda, KRO akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga KRO bulan depan? Menurut alat prediksi harga Kroma (KRO), prakiraan harga KRO akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 KRO pada tahun 2026? Harga 1 Kroma (KRO) hari ini adalah $0.001014 . Menurut modul prediksi di atas, KRO akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga KRO pada tahun 2027? Kroma (KRO) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 KRO pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga KRO pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Kroma (KRO) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga KRO pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Kroma (KRO) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 KRO pada tahun 2030? Harga 1 Kroma (KRO) hari ini adalah $0.001014 . Menurut modul prediksi di atas, KRO akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga KRO untuk tahun 2040? Kroma (KRO) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 KRO pada tahun 2040.