As Asia's leading Layer 2 solution built on the Superchain and backed by Wemade, Kroma is the first OP Stack rollup with an active fault-proof system utilizing zkEVM, will transition to a universal ZK Rollup once the generation of ZK proofs becomes more cost-efficient and faster — using its original modular ZK backend library, Tachyon, and plans to push for a gamified Web3 experience, leveraging its strengths in gaming, consumer applications, the Asian market, and technical capabilities to foster true universal Web3 adoption.

Berapa nilai Kroma (KRO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kroma (KRO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kroma.

Tokenomi Kroma (KRO)

Memahami tokenomi Kroma (KRO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KRO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kroma Berapa nilai Kroma (KRO) hari ini? Harga live KRO dalam USD adalah 0.001145 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KRO ke USD saat ini? $ 0.001145 . Cobalah Harga KRO ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Kroma? Kapitalisasi pasar KRO adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KRO? Suplai beredar KRO adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KRO? KRO mencapai harga ATH sebesar 0.11761735221077402 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KRO? KRO mencapai harga ATL 0.000999986827910333 USD . Berapa volume perdagangan KRO? Volume perdagangan 24 jam live KRO adalah $ 14.94K USD . Akankah harga KRO naik lebih tinggi tahun ini? KRO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KRO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

