BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Kroma hari ini adalah 0.001145 USD. Lacak informasi harga aktual KRO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KRO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Kroma hari ini adalah 0.001145 USD. Lacak informasi harga aktual KRO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KRO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KRO

Info Harga KRO

Penjelasan KRO

Whitepaper KRO

Situs Web Resmi KRO

Tokenomi KRO

Prakiraan Harga KRO

Riwayat KRO

Panduan Membeli KRO

Konverter KRO ke Mata Uang Fiat

Spot KRO

Futures USDT-M KRO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Kroma

Harga Kroma(KRO)

Harga Live 1 KRO ke USD:

$0.001145
$0.001145$0.001145
+4.85%1D
USD
Grafik Harga Live Kroma (KRO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:44:12 (UTC+8)

Informasi Harga Kroma (KRO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001074
$ 0.001074$ 0.001074
Low 24 Jam
$ 0.001266
$ 0.001266$ 0.001266
High 24 Jam

$ 0.001074
$ 0.001074$ 0.001074

$ 0.001266
$ 0.001266$ 0.001266

$ 0.11761735221077402
$ 0.11761735221077402$ 0.11761735221077402

$ 0.000999986827910333
$ 0.000999986827910333$ 0.000999986827910333

+0.70%

+4.85%

-70.54%

-70.54%

Harga aktual Kroma (KRO) adalah $ 0.001145. Selama 24 jam terakhir, KRO diperdagangkan antara low $ 0.001074 dan high $ 0.001266, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKRO adalah $ 0.11761735221077402, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000999986827910333.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KRO telah berubah sebesar +0.70% selama 1 jam terakhir, +4.85% selama 24 jam, dan -70.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Kroma (KRO)

No.7466

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 14.94K
$ 14.94K$ 14.94K

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Kroma saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 14.94K. Suplai beredar KRO adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.15M.

Riwayat Harga Kroma (KRO) USD

Pantau perubahan harga Kroma untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00005296+4.85%
30 Days$ -0.002343-67.18%
60 Hari$ -0.001196-51.09%
90 Hari$ -0.002338-67.13%
Perubahan Harga Kroma Hari Ini

Hari ini, KRO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00005296 (+4.85%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Kroma 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002343 (-67.18%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Kroma 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KRO terlihat mengalami perubahan $ -0.001196 (-51.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Kroma 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.002338 (-67.13%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Kroma (KRO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Kroma sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Kroma (KRO)

As Asia’s leading Layer 2 solution built on the Superchain and backed by Wemade, Kroma is the first OP Stack rollup with an active fault-proof system utilizing zkEVM, will transition to a universal ZK Rollup once the generation of ZK proofs becomes more cost-efficient and faster — using its original modular ZK backend library, Tachyon, and plans to push for a gamified Web3 experience, leveraging its strengths in gaming, consumer applications, the Asian market, and technical capabilities to foster true universal Web3 adoption.

Kroma tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Kroma Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KRO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Kroma di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Kroma dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Kroma (USD)

Berapa nilai Kroma (KRO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kroma (KRO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kroma.

Cek prediksi harga Kroma sekarang!

Tokenomi Kroma (KRO)

Memahami tokenomi Kroma (KRO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KRO sekarang!

Cara membeli Kroma (KRO)

Ingin mengetahui cara membeli Kroma? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Kroma di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KRO ke Mata Uang Lokal

1 Kroma(KRO) ke VND
30.130675
1 Kroma(KRO) ke AUD
A$0.0017633
1 Kroma(KRO) ke GBP
0.0008702
1 Kroma(KRO) ke EUR
0.0009847
1 Kroma(KRO) ke USD
$0.001145
1 Kroma(KRO) ke MYR
RM0.0047861
1 Kroma(KRO) ke TRY
0.04830755
1 Kroma(KRO) ke JPY
¥0.17404
1 Kroma(KRO) ke ARS
ARS$1.66181865
1 Kroma(KRO) ke RUB
0.0930198
1 Kroma(KRO) ke INR
0.10152715
1 Kroma(KRO) ke IDR
Rp19.0833257
1 Kroma(KRO) ke PHP
0.0675092
1 Kroma(KRO) ke EGP
￡E.0.0541585
1 Kroma(KRO) ke BRL
R$0.00612575
1 Kroma(KRO) ke CAD
C$0.00161445
1 Kroma(KRO) ke BDT
0.13970145
1 Kroma(KRO) ke NGN
1.6474718
1 Kroma(KRO) ke COP
$4.38696445
1 Kroma(KRO) ke ZAR
R.0.0199001
1 Kroma(KRO) ke UAH
0.0481587
1 Kroma(KRO) ke TZS
T.Sh.2.813265
1 Kroma(KRO) ke VES
Bs0.259915
1 Kroma(KRO) ke CLP
$1.079735
1 Kroma(KRO) ke PKR
Rs0.3236228
1 Kroma(KRO) ke KZT
0.60230435
1 Kroma(KRO) ke THB
฿0.0370751
1 Kroma(KRO) ke TWD
NT$0.03548355
1 Kroma(KRO) ke AED
د.إ0.00420215
1 Kroma(KRO) ke CHF
Fr0.000916
1 Kroma(KRO) ke HKD
HK$0.00889665
1 Kroma(KRO) ke AMD
֏0.437848
1 Kroma(KRO) ke MAD
.د.م0.0106485
1 Kroma(KRO) ke MXN
$0.02126265
1 Kroma(KRO) ke SAR
ريال0.00429375
1 Kroma(KRO) ke ETB
Br0.17620405
1 Kroma(KRO) ke KES
KSh0.1478653
1 Kroma(KRO) ke JOD
د.أ0.000811805
1 Kroma(KRO) ke PLN
0.0042136
1 Kroma(KRO) ke RON
лв0.005038
1 Kroma(KRO) ke SEK
kr0.01095765
1 Kroma(KRO) ke BGN
лв0.00193505
1 Kroma(KRO) ke HUF
Ft0.3830712
1 Kroma(KRO) ke CZK
0.0241366
1 Kroma(KRO) ke KWD
د.ك0.00035037
1 Kroma(KRO) ke ILS
0.00374415
1 Kroma(KRO) ke BOB
Bs0.0079005
1 Kroma(KRO) ke AZN
0.0019465
1 Kroma(KRO) ke TJS
SM0.0105569
1 Kroma(KRO) ke GEL
0.00310295
1 Kroma(KRO) ke AOA
Kz1.04949555
1 Kroma(KRO) ke BHD
.د.ب0.00043052
1 Kroma(KRO) ke BMD
$0.001145
1 Kroma(KRO) ke DKK
kr0.00740815
1 Kroma(KRO) ke HNL
L0.0301593
1 Kroma(KRO) ke MUR
0.05263565
1 Kroma(KRO) ke NAD
$0.01988865
1 Kroma(KRO) ke NOK
kr0.011679
1 Kroma(KRO) ke NZD
$0.00202665
1 Kroma(KRO) ke PAB
B/.0.001145
1 Kroma(KRO) ke PGK
K0.004809
1 Kroma(KRO) ke QAR
ر.ق0.0041678
1 Kroma(KRO) ke RSD
дин.0.1162862
1 Kroma(KRO) ke UZS
soʻm13.79517755
1 Kroma(KRO) ke ALL
L0.09600825
1 Kroma(KRO) ke ANG
ƒ0.00204955
1 Kroma(KRO) ke AWG
ƒ0.002061
1 Kroma(KRO) ke BBD
$0.00229
1 Kroma(KRO) ke BAM
KM0.00193505
1 Kroma(KRO) ke BIF
Fr3.376605
1 Kroma(KRO) ke BND
$0.0014885
1 Kroma(KRO) ke BSD
$0.001145
1 Kroma(KRO) ke JMD
$0.18360075
1 Kroma(KRO) ke KHR
4.5983887
1 Kroma(KRO) ke KMF
Fr0.4809
1 Kroma(KRO) ke LAK
24.89130385
1 Kroma(KRO) ke LKR
රු0.34907615
1 Kroma(KRO) ke MDL
L0.019465
1 Kroma(KRO) ke MGA
Ar5.1576525
1 Kroma(KRO) ke MOP
P0.00916
1 Kroma(KRO) ke MVR
0.017633
1 Kroma(KRO) ke MWK
MK1.98784595
1 Kroma(KRO) ke MZN
MT0.07322275
1 Kroma(KRO) ke NPR
रु0.1622465
1 Kroma(KRO) ke PYG
8.12034
1 Kroma(KRO) ke RWF
Fr1.661395
1 Kroma(KRO) ke SBD
$0.00942335
1 Kroma(KRO) ke SCR
0.01652235
1 Kroma(KRO) ke SRD
$0.0440825
1 Kroma(KRO) ke SVC
$0.0100073
1 Kroma(KRO) ke SZL
L0.0198772
1 Kroma(KRO) ke TMT
m0.0040075
1 Kroma(KRO) ke TND
د.ت0.003388055
1 Kroma(KRO) ke TTD
$0.00775165
1 Kroma(KRO) ke UGX
Sh4.00292
1 Kroma(KRO) ke XAF
Fr0.65036
1 Kroma(KRO) ke XCD
$0.0030915
1 Kroma(KRO) ke XOF
Fr0.65036
1 Kroma(KRO) ke XPF
Fr0.117935
1 Kroma(KRO) ke BWP
P0.01540025
1 Kroma(KRO) ke BZD
$0.00230145
1 Kroma(KRO) ke CVE
$0.1097368
1 Kroma(KRO) ke DJF
Fr0.202665
1 Kroma(KRO) ke DOP
$0.07363495
1 Kroma(KRO) ke DZD
د.ج0.1495141
1 Kroma(KRO) ke FJD
$0.0026106
1 Kroma(KRO) ke GNF
Fr9.955775
1 Kroma(KRO) ke GTQ
Q0.0087707
1 Kroma(KRO) ke GYD
$0.2394882
1 Kroma(KRO) ke ISK
kr0.14427

Sumber Daya Kroma

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kroma, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Kroma
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kroma

Berapa nilai Kroma (KRO) hari ini?
Harga live KRO dalam USD adalah 0.001145 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KRO ke USD saat ini?
Harga KRO ke USD saat ini adalah $ 0.001145. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Kroma?
Kapitalisasi pasar KRO adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KRO?
Suplai beredar KRO adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KRO?
KRO mencapai harga ATH sebesar 0.11761735221077402 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KRO?
KRO mencapai harga ATL 0.000999986827910333 USD.
Berapa volume perdagangan KRO?
Volume perdagangan 24 jam live KRO adalah $ 14.94K USD.
Akankah harga KRO naik lebih tinggi tahun ini?
KRO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KRO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:44:12 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Kroma (KRO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator KRO ke USD

Jumlah

KRO
KRO
USD
USD

1 KRO = 0.001145 USD

Perdagangkan KRO

KRO/USDT
$0.001145
$0.001145$0.001145
+4.47%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,307.28
$101,307.28$101,307.28

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,322.35
$3,322.35$3,322.35

+0.67%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.41
$156.41$156.41

+0.31%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0560
$1.0560$1.0560

+23.07%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,307.28
$101,307.28$101,307.28

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,322.35
$3,322.35$3,322.35

+0.67%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.41
$156.41$156.41

+0.31%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2213
$2.2213$2.2213

-0.59%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0291
$1.0291$1.0291

+1.27%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.66
$30.66$30.66

+104.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0801
$0.0801$0.0801

+60.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017300
$0.017300$0.017300

+1,630.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009679
$0.009679$0.009679

+353.56%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.209
$4.209$4.209

+320.90%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.267
$2.267$2.267

+64.39%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0801
$0.0801$0.0801

+60.20%