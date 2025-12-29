Trend Research Kumpulkan ETH Senilai $63 Juta, Pinjam $40 Juta untuk Membeli Lebih Banyak

Trend Research menarik 20.850 ETH, senilai $63,28 juta, dari Binance pada hari Minggu dan segera meminjam tambahan $40 juta dalam USDT melalui protokol peminjaman Aave, yang menunjukkan akumulasi agresif yang berkelanjutan saat Ethereum diperdagangkan mendekati $3.000.

Lengan institusional Easy Come Easy Go kini mengendalikan 601.074 ETH senilai $1,83 miliar di lima alamat, setelah meminjam total $958 juta dalam stablecoin untuk mendanai pembelian dengan harga rata-rata sekitar $3.265 per token, menurut analis on-chain Ai Auntie.

Pembelian baru ini terjadi saat dinamika staking Ethereum berbalik menjadi bullish secara decisif untuk pertama kalinya dalam enam bulan.

Antrean masuk telah melonjak menjadi 745.619 ETH dengan waktu tunggu 13 hari, sementara antrean keluar telah turun menjadi 360.518 ETH dan dapat mencapai nol pada awal Januari, berpotensi mengurangi tekanan jual yang persisten yang telah membebani token sepanjang 2024.

BitMine Memimpin Gelombang Akumulasi Korporat

BitMine Immersion Technologies milik Tom Lee melakukan staking $780 juta dalam ETH lagi pada hari Minggu, membawa total dua harinya menjadi $1 miliar dan memperkuat posisinya sebagai pemegang treasury Ethereum terbesar di dunia dengan 4,07 juta ETH.

Perusahaan tersebut mengungkapkan pada 21 Desember bahwa mereka kini mengendalikan 3,37% dari total pasokan Ethereum, mendorong menuju target "Alchemy of 5%" yang dinyatakan sambil mempertahankan $1 miliar dalam bentuk tunai dan 193 Bitcoin di neraca keuangannya.

Saham BMNR BitMine telah menjadi ekuitas yang paling banyak diperdagangkan ke-66 di Amerika Serikat, dengan volume harian rata-rata $1,7 miliar selama lima hari terakhir, menempati peringkat tepat di bawah Wells Fargo dan di atas Chevron.

Aktivitas staking yang agresif ini mengikuti periode akumulasi yang berkelanjutan yang melihat BitMine menambahkan 98.852 ETH hanya dalam minggu lalu, melampaui ambang batas 4 juta ETH hanya 5,5 bulan setelah memulai strateginya.

Seperti yang diliput oleh Cryptonews baru-baru ini, analis DeFi Abdul mencatat bahwa sekitar 70% dari 5% pasokan Ethereum yang berpindah tangan sejak Juli diserap oleh BitMine, mengimbangi peristiwa unstaking besar pada bulan September oleh penyedia staking Kiln menyusul eksploitasi yang melibatkan SwissBorg.

Prospek Institusional Menunjukkan Pertumbuhan TVL Sepuluh Kali Lipat

Joseph Chalom, co-CEO Sharplink Gaming, perusahaan treasury Ethereum publik terbesar kedua dengan 797.704 ETH, memperkirakan bahwa total value locked Ethereum dapat meningkat sepuluh kali lipat pada tahun 2026 saat penerbitan stablecoin menargetkan $500 miliar dan aset dunia nyata yang ditokenisasi mencapai $300 miliar.

Chalom memprediksi bahwa dana kekayaan negara akan meningkatkan kepemilikan Ethereum dan eksposur tokenisasi mereka sebanyak 5 hingga 10 kali selama tahun depan, didorong oleh tekanan kompetitif di antara alokator besar karena tetap berada di pinggir menjadi kurang layak.

"Dengan lebih dari setengah dari semua aktivitas stablecoin saat ini terjadi di Ethereum, penerbitan dan pertumbuhan transaksi yang berkelanjutan dapat secara material meningkatkan TVL jaringan," katanya.

TVL Ethereum saat ini berada di sekitar $68,2 miliar menurut DeFiLlama, sementara token tersebut diperdagangkan mendekati $3.000 setelah naik sekitar 6% selama sebulan terakhir.

Pada level teknis, Analis Ted Pillows mencatat bahwa penutupan harian di atas $3.000 dapat mendorong Ethereum menuju kisaran $3.200-$3.400, sementara kegagalan untuk merebut kembali zona ini akan membalikkan seluruh kenaikan.

Pemulihan ETH sudah membuktikan dirinya melawan trader short. Menurut data dari LookOnChain, seorang "smart trader" pension-usdt.eth, yang telah mencapai tingkat kemenangan 83% di 70 perdagangan dan total keuntungan $21,84 juta, baru-baru ini menutup posisi short ETH dengan kerugian $3,4 juta setelah awalnya membuka short 3× pada 20.000 ETH senilai $58,44 juta.

Meskipun tren adopsi membaik, Ether tetap turun lebih dari 12% selama 12 bulan terakhir, mendorong beberapa analis kripto untuk percaya bahwa token tersebut tidak mungkin mencapai tertinggi baru dalam waktu dekat karena kondisi pasar yang lebih luas terkait dengan siklus Bitcoin.

Sementara itu, ETHZilla yang didukung Peter Thiel telah mulai membongkar strategi treasury Ethereum agresifnya, menjual $74,5 juta dalam ETH dalam pergeseran yang jelas dari model akumulasi kripto murni.