Prediksi Harga Lava Network (LAVA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Lava Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan LAVA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli LAVA

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Lava Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.13695 $0.13695 $0.13695 -7.03% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Lava Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Lava Network (LAVA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Lava Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.13695 pada tahun 2025. Prediksi Harga Lava Network (LAVA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Lava Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.143797 pada tahun 2026. Prediksi Harga Lava Network (LAVA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LAVA pada tahun 2027 adalah $ 0.150987 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Lava Network (LAVA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LAVA pada tahun 2028 adalah $ 0.158536 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Lava Network (LAVA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LAVA pada tahun 2029 adalah $ 0.166463 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Lava Network (LAVA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LAVA pada tahun 2030 adalah $ 0.174786 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Lava Network (LAVA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Lava Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.284709. Prediksi Harga Lava Network (LAVA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Lava Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.463761. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.13695 0.00%

2026 $ 0.143797 5.00%

2027 $ 0.150987 10.25%

2028 $ 0.158536 15.76%

2029 $ 0.166463 21.55%

2030 $ 0.174786 27.63%

2031 $ 0.183526 34.01%

2032 $ 0.192702 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.202337 47.75%

2034 $ 0.212454 55.13%

2035 $ 0.223077 62.89%

2036 $ 0.234230 71.03%

2037 $ 0.245942 79.59%

2038 $ 0.258239 88.56%

2039 $ 0.271151 97.99%

2040 $ 0.284709 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Lava Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.13695 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.136968 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.137081 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.137512 0.41% Prediksi Harga Lava Network (LAVA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk LAVA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.13695 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Lava Network (LAVA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk LAVA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.136968 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Lava Network (LAVA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk LAVA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.137081 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Lava Network (LAVA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk LAVA adalah $0.137512 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Lava Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.13695$ 0.13695 $ 0.13695 Perubahan Harga (24 Jam) -7.03% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 246.26K$ 246.26K $ 246.26K Volume (24 Jam) -- Harga LAVA terbaru adalah $ 0.13695. Perubahan 24 jamnya sebesar -7.03%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 246.26K. Selanjutnya, suplai beredar LAVA adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga LAVA Live

Cara Membeli Lava Network (LAVA) Mencoba untuk membeli LAVA? Anda sekarang dapat membeli LAVA melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Lava Network dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli LAVA Sekarang

Harga Lampau Lava Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Lava Network, harga Lava Network saat ini adalah 0.13692USD. Suplai Lava Network(LAVA) yang beredar adalah 0.00 LAVA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.21% $ 0.023669 $ 0.14808 $ 0.11278

7 Hari 0.18% $ 0.021139 $ 0.14808 $ 0.07709

30 Days -0.11% $ -0.01804 $ 0.15674 $ 0.07709 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Lava Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.023669 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.21% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Lava Network trading pada harga tertinggi $0.14808 dan terendah $0.07709 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.18% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut LAVA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Lava Network telah mengalami perubahan -0.11% , mencerminkan sekitar $-0.01804 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa LAVA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Lava Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga LAVA Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Lava Network (LAVA )? Modul Prediksi Harga Lava Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga LAVA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Lava Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan LAVA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Lava Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan LAVA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum LAVA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Lava Network.

Mengapa Prediksi Harga LAVA Penting?

Prediksi Harga LAVA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi LAVA sekarang? Menurut prediksi Anda, LAVA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga LAVA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Lava Network (LAVA), prakiraan harga LAVA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 LAVA pada tahun 2026? Harga 1 Lava Network (LAVA) hari ini adalah $0.13695 . Menurut modul prediksi di atas, LAVA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga LAVA pada tahun 2027? Lava Network (LAVA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LAVA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga LAVA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Lava Network (LAVA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga LAVA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Lava Network (LAVA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 LAVA pada tahun 2030? Harga 1 Lava Network (LAVA) hari ini adalah $0.13695 . Menurut modul prediksi di atas, LAVA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga LAVA untuk tahun 2040? Lava Network (LAVA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LAVA pada tahun 2040. Daftar Sekarang