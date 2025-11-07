Apa yang dimaksud dengan Lava Network (LAVA)

Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads.

Tokenomi Lava Network (LAVA)

Memahami tokenomi Lava Network (LAVA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LAVA sekarang!

Sumber Daya Lava Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Lava Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lava Network Berapa nilai Lava Network (LAVA) hari ini? Harga live LAVA dalam USD adalah 0.10737 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga LAVA ke USD saat ini? $ 0.10737 . Cobalah Harga LAVA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Lava Network? Kapitalisasi pasar LAVA adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar LAVA? Suplai beredar LAVA adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) LAVA? LAVA mencapai harga ATH sebesar 0.212118800372206 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) LAVA? LAVA mencapai harga ATL 0.03520330341405763 USD . Berapa volume perdagangan LAVA? Volume perdagangan 24 jam live LAVA adalah $ 187.59K USD . Akankah harga LAVA naik lebih tinggi tahun ini? LAVA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LAVA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Lava Network (LAVA)

