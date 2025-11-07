BursaDEX+
Harga live Lava Network hari ini adalah 0.10737 USD. Lacak informasi harga aktual LAVA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LAVA dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Lava Network

Harga Lava Network(LAVA)

Harga Live 1 LAVA ke USD:

$0.10737
$0.10737
+4.33%1D
USD
Grafik Harga Live Lava Network (LAVA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:58:13 (UTC+8)

Informasi Harga Lava Network (LAVA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.08213
$ 0.08213
Low 24 Jam
$ 0.11254
$ 0.11254
High 24 Jam

$ 0.08213
$ 0.08213

$ 0.11254
$ 0.11254

$ 0.212118800372206
$ 0.212118800372206

$ 0.03520330341405763
$ 0.03520330341405763

+4.75%

+4.33%

+3.30%

+3.30%

Harga aktual Lava Network (LAVA) adalah $ 0.10737. Selama 24 jam terakhir, LAVA diperdagangkan antara low $ 0.08213 dan high $ 0.11254, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLAVA adalah $ 0.212118800372206, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03520330341405763.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LAVA telah berubah sebesar +4.75% selama 1 jam terakhir, +4.33% selama 24 jam, dan +3.30% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Lava Network (LAVA)

No.3823

$ 0.00
$ 0.00

$ 187.59K
$ 187.59K

$ 107.37M
$ 107.37M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

971,802,016
971,802,016

0.00%

ARB

Kapitalisasi Pasar Lava Network saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 187.59K. Suplai beredar LAVA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 971802016. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 107.37M.

Riwayat Harga Lava Network (LAVA) USD

Pantau perubahan harga Lava Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0044562+4.33%
30 Days$ +0.05086+90.00%
60 Hari$ +0.05533+106.32%
90 Hari$ +0.0462+75.52%
Perubahan Harga Lava Network Hari Ini

Hari ini, LAVA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0044562 (+4.33%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Lava Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.05086 (+90.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Lava Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LAVA terlihat mengalami perubahan $ +0.05533 (+106.32%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Lava Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0462 (+75.52%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Lava Network (LAVA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Lava Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Lava Network (LAVA)

Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads.

Lava Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Lava Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LAVA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Lava Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Lava Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Lava Network (USD)

Berapa nilai Lava Network (LAVA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Lava Network (LAVA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lava Network.

Cek prediksi harga Lava Network sekarang!

Tokenomi Lava Network (LAVA)

Memahami tokenomi Lava Network (LAVA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LAVA sekarang!

Cara membeli Lava Network (LAVA)

Ingin mengetahui cara membeli Lava Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Lava Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LAVA ke Mata Uang Lokal

1 Lava Network(LAVA) ke VND
2,825.44155
1 Lava Network(LAVA) ke AUD
A$0.1653498
1 Lava Network(LAVA) ke GBP
0.0816012
1 Lava Network(LAVA) ke EUR
0.0923382
1 Lava Network(LAVA) ke USD
$0.10737
1 Lava Network(LAVA) ke MYR
RM0.4488066
1 Lava Network(LAVA) ke TRY
4.520277
1 Lava Network(LAVA) ke JPY
¥16.42761
1 Lava Network(LAVA) ke ARS
ARS$155.8335969
1 Lava Network(LAVA) ke RUB
8.7227388
1 Lava Network(LAVA) ke INR
9.5204979
1 Lava Network(LAVA) ke IDR
Rp1,789.4992842
1 Lava Network(LAVA) ke PHP
6.3380511
1 Lava Network(LAVA) ke EGP
￡E.5.0775273
1 Lava Network(LAVA) ke BRL
R$0.5733558
1 Lava Network(LAVA) ke CAD
C$0.1513917
1 Lava Network(LAVA) ke BDT
13.1002137
1 Lava Network(LAVA) ke NGN
154.4882508
1 Lava Network(LAVA) ke COP
$411.3784917
1 Lava Network(LAVA) ke ZAR
R.1.8639432
1 Lava Network(LAVA) ke UAH
4.5159822
1 Lava Network(LAVA) ke TZS
T.Sh.263.80809
1 Lava Network(LAVA) ke VES
Bs23.94351
1 Lava Network(LAVA) ke CLP
$101.14254
1 Lava Network(LAVA) ke PKR
Rs30.3470568
1 Lava Network(LAVA) ke KZT
56.4798411
1 Lava Network(LAVA) ke THB
฿3.478788
1 Lava Network(LAVA) ke TWD
NT$3.3273963
1 Lava Network(LAVA) ke AED
د.إ0.3940479
1 Lava Network(LAVA) ke CHF
Fr0.085896
1 Lava Network(LAVA) ke HKD
HK$0.8342649
1 Lava Network(LAVA) ke AMD
֏41.058288
1 Lava Network(LAVA) ke MAD
.د.م0.9996147
1 Lava Network(LAVA) ke MXN
$1.9938609
1 Lava Network(LAVA) ke SAR
ريال0.4026375
1 Lava Network(LAVA) ke ETB
Br16.4802213
1 Lava Network(LAVA) ke KES
KSh13.8657618
1 Lava Network(LAVA) ke JOD
د.أ0.07612533
1 Lava Network(LAVA) ke PLN
0.3951216
1 Lava Network(LAVA) ke RON
лв0.472428
1 Lava Network(LAVA) ke SEK
kr1.0264572
1 Lava Network(LAVA) ke BGN
лв0.1814553
1 Lava Network(LAVA) ke HUF
Ft35.8970121
1 Lava Network(LAVA) ke CZK
2.2644333
1 Lava Network(LAVA) ke KWD
د.ك0.03285522
1 Lava Network(LAVA) ke ILS
0.3510999
1 Lava Network(LAVA) ke BOB
Bs0.740853
1 Lava Network(LAVA) ke AZN
0.182529
1 Lava Network(LAVA) ke TJS
SM0.9899514
1 Lava Network(LAVA) ke GEL
0.2909727
1 Lava Network(LAVA) ke AOA
Kz97.964388
1 Lava Network(LAVA) ke BHD
.د.ب0.04037112
1 Lava Network(LAVA) ke BMD
$0.10737
1 Lava Network(LAVA) ke DKK
kr0.6936102
1 Lava Network(LAVA) ke HNL
L2.8216836
1 Lava Network(LAVA) ke MUR
4.93902
1 Lava Network(LAVA) ke NAD
$1.8650169
1 Lava Network(LAVA) ke NOK
kr1.095174
1 Lava Network(LAVA) ke NZD
$0.1900449
1 Lava Network(LAVA) ke PAB
B/.0.10737
1 Lava Network(LAVA) ke PGK
K0.4584699
1 Lava Network(LAVA) ke QAR
ر.ق0.3908268
1 Lava Network(LAVA) ke RSD
дин.10.8991287
1 Lava Network(LAVA) ke UZS
soʻm1,278.2140812
1 Lava Network(LAVA) ke ALL
L9.0051219
1 Lava Network(LAVA) ke ANG
ƒ0.1921923
1 Lava Network(LAVA) ke AWG
ƒ0.193266
1 Lava Network(LAVA) ke BBD
$0.21474
1 Lava Network(LAVA) ke BAM
KM0.1814553
1 Lava Network(LAVA) ke BIF
Fr316.63413
1 Lava Network(LAVA) ke BND
$0.139581
1 Lava Network(LAVA) ke BSD
$0.10737
1 Lava Network(LAVA) ke JMD
$17.2167795
1 Lava Network(LAVA) ke KHR
431.2043622
1 Lava Network(LAVA) ke KMF
Fr45.84699
1 Lava Network(LAVA) ke LAK
2,334.1303881
1 Lava Network(LAVA) ke LKR
රු32.7338919
1 Lava Network(LAVA) ke MDL
L1.8371007
1 Lava Network(LAVA) ke MGA
Ar483.648165
1 Lava Network(LAVA) ke MOP
P0.85896
1 Lava Network(LAVA) ke MVR
1.653498
1 Lava Network(LAVA) ke MWK
MK186.082947
1 Lava Network(LAVA) ke MZN
MT6.8663115
1 Lava Network(LAVA) ke NPR
रु15.214329
1 Lava Network(LAVA) ke PYG
761.46804
1 Lava Network(LAVA) ke RWF
Fr156.00861
1 Lava Network(LAVA) ke SBD
$0.8825814
1 Lava Network(LAVA) ke SCR
1.6169922
1 Lava Network(LAVA) ke SRD
$4.133745
1 Lava Network(LAVA) ke SVC
$0.9384138
1 Lava Network(LAVA) ke SZL
L1.8628695
1 Lava Network(LAVA) ke TMT
m0.375795
1 Lava Network(LAVA) ke TND
د.ت0.31770783
1 Lava Network(LAVA) ke TTD
$0.7268949
1 Lava Network(LAVA) ke UGX
Sh375.36552
1 Lava Network(LAVA) ke XAF
Fr60.98616
1 Lava Network(LAVA) ke XCD
$0.289899
1 Lava Network(LAVA) ke XOF
Fr60.98616
1 Lava Network(LAVA) ke XPF
Fr11.05911
1 Lava Network(LAVA) ke BWP
P1.4441265
1 Lava Network(LAVA) ke BZD
$0.2158137
1 Lava Network(LAVA) ke CVE
$10.2903408
1 Lava Network(LAVA) ke DJF
Fr19.11186
1 Lava Network(LAVA) ke DOP
$6.903891
1 Lava Network(LAVA) ke DZD
د.ج14.0096376
1 Lava Network(LAVA) ke FJD
$0.2448036
1 Lava Network(LAVA) ke GNF
Fr933.58215
1 Lava Network(LAVA) ke GTQ
Q0.8224542
1 Lava Network(LAVA) ke GYD
$22.4575092
1 Lava Network(LAVA) ke ISK
kr13.52862

Sumber Daya Lava Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Lava Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Lava Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lava Network

Berapa nilai Lava Network (LAVA) hari ini?
Harga live LAVA dalam USD adalah 0.10737 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LAVA ke USD saat ini?
Harga LAVA ke USD saat ini adalah $ 0.10737. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Lava Network?
Kapitalisasi pasar LAVA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LAVA?
Suplai beredar LAVA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LAVA?
LAVA mencapai harga ATH sebesar 0.212118800372206 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LAVA?
LAVA mencapai harga ATL 0.03520330341405763 USD.
Berapa volume perdagangan LAVA?
Volume perdagangan 24 jam live LAVA adalah $ 187.59K USD.
Akankah harga LAVA naik lebih tinggi tahun ini?
LAVA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LAVA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:58:13 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Lava Network (LAVA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LAVA ke USD

Jumlah

LAVA
LAVA
USD
USD

1 LAVA = 0.10737 USD

Perdagangkan LAVA

LAVA/USDT
$0.10737
$0.10737
+4.34%

$101,074.19

$3,325.69

$156.47

$1.0004

$1.1254

$101,074.19

$3,325.69

$156.47

$2.2128

$1.0145

$0.00000

$0.00000

$30.60

$0.1125

$0.0003998

$0.013569

$4.445

$0.006425

$0.1125

$0.00000000005497

