Mayon masih dalam Status Siaga Level 3

Gunung Mayon di Provinsi Albay tetap bergejolak, dengan intensifikasi kejatuhan batu dan emisi lava, lapor badan seismologi negara pada hari Minggu.

Dalam sebuah buletin, Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina (Phivolcs) mengatakan bahwa gunung berapi tersebut terus memancarkan lava, dengan pijar kawah yang terlihat.

Badan tersebut juga mencatat 256 kejadian kejatuhan batu dan 41 arus kepadatan piroklastik (PDCs) atau "uson" dalam 24 jam terakhir.

Badan ini juga memperingatkan kemungkinan bahaya, termasuk tanah longsor atau longsoran salju, fragmen balistik, aliran lava dan pancaran lava, ledakan berukuran sedang, dan potensi aliran lahar selama hujan lebat dan berkepanjangan.

Badan tersebut menambahkan bahwa gunung berapi terus memancarkan kepulan abu sedang yang terlihat mencapai ketinggian 200 meter. Kolom abu dilaporkan bergerak ke arah timur laut.

Badan ini juga melaporkan bahwa gunung berapi telah memancarkan fluks sulfur dioksida sebanyak 777 metrik ton per hari sejak 10 Januari.

Phivolcs mengatakan bahwa Tingkat Siaga 3 tetap berlaku untuk gunung berapi tersebut, memperingatkan potensi peningkatan aliran lava, kejatuhan batu, arus kepadatan piroklastik, dan emisi abu.

Badan seismologi telah memperingatkan masyarakat untuk tidak memasuki Zona Bahaya Permanen radius enam kilometer dan Zona Bahaya Diperluas tanpa kewaspadaan.

Badan ini juga melarang penerbangan pesawat apa pun yang mendekati gunung berapi tersebut. — Adrian H. Halili