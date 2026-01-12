BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Sebanyak 133 kejadian jatuhan bebatuan dan 30 arus kepadatan piroklastik (PDC), yang dikenal secara lokal sebagai "uson," tercatat di Gunung Mayon di Albay dalam 24 jam terakhirSebanyak 133 kejadian jatuhan bebatuan dan 30 arus kepadatan piroklastik (PDC), yang dikenal secara lokal sebagai "uson," tercatat di Gunung Mayon di Albay dalam 24 jam terakhir

Gunung Mayon mencatat 133 guguran batuan, 30 arus kepadatan piroklastik, kata PHIVOLCS

Penulis: BworldonlineSumber: Bworldonline
2026/01/12 13:03
Lava Network
LAVA$0.07922-3.26%
FLOW
FLOW$0.09084+1.37%

Sebanyak 133 kejadian batuan jatuh dan 30 arus kepadatan piroklastik (PDC), yang secara lokal dikenal sebagai "uson," tercatat di Gunung Mayon di Albay selama 24 jam terakhir, demikian laporan Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina (PHIVOLCS) pada hari Senin.

Pembentukan kubah lava dan efusi aliran lava juga diamati selama periode pemantauan yang sama, kata PHIVOLCS. Ini menunjukkan ekstrusi lambat dari lava cair kental yang terakumulasi di dekat kawah sebelum bergerak menuruni lereng gunung berapi.

Sementara itu, gunung berapi mengeluarkan 526 ton sulfur dioksida dan kepulan vulkanik sedang yang naik sekitar 800 meter di atas kawah.

Pengukuran deformasi tanah juga menunjukkan pembengkakan gunung berapi, tambah PHIVOLCS.

Mayon, gunung berapi paling aktif di negara ini, tetap berada di Tingkat Siaga 3 sejak 6 Januari karena aktivitas yang meningkat, terutama letusan magmatik pada kubah lavanya.

Ahli vulkanologi negara terus memperingatkan penduduk di sekitar untuk menghindari Zona Bahaya Permanen enam kilometer di tengah bahaya seperti batuan jatuh, PDC, dan fragmen balistik. — Edg Adrian A. Eva

Peluang Pasar
Logo Lava Network
Harga Lava Network(LAVA)
$0.0792
$0.0792$0.0792
-4.95%
USD
Grafik Harga Live Lava Network (LAVA)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59