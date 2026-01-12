Gunung Mayon mencatat 133 guguran batuan, 30 arus kepadatan piroklastik, kata PHIVOLCS

Sebanyak 133 kejadian batuan jatuh dan 30 arus kepadatan piroklastik (PDC), yang secara lokal dikenal sebagai "uson," tercatat di Gunung Mayon di Albay selama 24 jam terakhir, demikian laporan Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina (PHIVOLCS) pada hari Senin.

Pembentukan kubah lava dan efusi aliran lava juga diamati selama periode pemantauan yang sama, kata PHIVOLCS. Ini menunjukkan ekstrusi lambat dari lava cair kental yang terakumulasi di dekat kawah sebelum bergerak menuruni lereng gunung berapi.

Sementara itu, gunung berapi mengeluarkan 526 ton sulfur dioksida dan kepulan vulkanik sedang yang naik sekitar 800 meter di atas kawah.

Pengukuran deformasi tanah juga menunjukkan pembengkakan gunung berapi, tambah PHIVOLCS.

Mayon, gunung berapi paling aktif di negara ini, tetap berada di Tingkat Siaga 3 sejak 6 Januari karena aktivitas yang meningkat, terutama letusan magmatik pada kubah lavanya.

Ahli vulkanologi negara terus memperingatkan penduduk di sekitar untuk menghindari Zona Bahaya Permanen enam kilometer di tengah bahaya seperti batuan jatuh, PDC, dan fragmen balistik. — Edg Adrian A. Eva