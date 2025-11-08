Prediksi Harga Lido DAO (LDO) (USD)

Dapatkan prediksi harga Lido DAO untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan LDO dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Lido DAO % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.825 $0.825 $0.825 +5.59% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Lido DAO untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Lido DAO (LDO) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Lido DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.825 pada tahun 2025. Prediksi Harga Lido DAO (LDO) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Lido DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.86625 pada tahun 2026. Prediksi Harga Lido DAO (LDO) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LDO pada tahun 2027 adalah $ 0.909562 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Lido DAO (LDO) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LDO pada tahun 2028 adalah $ 0.955040 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Lido DAO (LDO) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LDO pada tahun 2029 adalah $ 1.0027 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Lido DAO (LDO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LDO pada tahun 2030 adalah $ 1.0529 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Lido DAO (LDO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Lido DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.7151. Prediksi Harga Lido DAO (LDO) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Lido DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.7937. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.825 0.00%

2026 $ 0.86625 5.00%

2027 $ 0.909562 10.25%

2028 $ 0.955040 15.76%

2029 $ 1.0027 21.55%

2030 $ 1.0529 27.63%

2031 $ 1.1055 34.01%

2032 $ 1.1608 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.2189 47.75%

2034 $ 1.2798 55.13%

2035 $ 1.3438 62.89%

2036 $ 1.4110 71.03%

2037 $ 1.4815 79.59%

2038 $ 1.5556 88.56%

2039 $ 1.6334 97.99%

2040 $ 1.7151 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Lido DAO Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.825 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.825113 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.825791 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.828390 0.41% Prediksi Harga Lido DAO (LDO) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk LDO pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.825 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Lido DAO (LDO) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk LDO, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.825113 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Lido DAO (LDO) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk LDO, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.825791 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Lido DAO (LDO) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk LDO adalah $0.828390 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Lido DAO Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.825$ 0.825 $ 0.825 Perubahan Harga (24 Jam) +5.59% Kap. Pasar $ 739.64M$ 739.64M $ 739.64M Suplai Peredaran 895.77M 895.77M 895.77M Volume (24 Jam) $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volume (24 Jam) -- Harga LDO terbaru adalah $ 0.825. Perubahan 24 jamnya sebesar +5.59%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 1.35M. Selanjutnya, suplai beredar LDO adalah 895.77M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 739.64M. Lihat Harga LDO Live

Harga Lampau Lido DAO Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Lido DAO, harga Lido DAO saat ini adalah 0.8257USD. Suplai Lido DAO(LDO) yang beredar adalah 0.00 LDO , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $739.64M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.07% $ 0.055999 $ 0.8502 $ 0.7282

7 Hari -0.06% $ -0.054900 $ 0.8941 $ 0.67

30 Days -0.29% $ -0.344499 $ 1.2006 $ 0.2919 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Lido DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.055999 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.07% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Lido DAO trading pada harga tertinggi $0.8941 dan terendah $0.67 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.06% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut LDO di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Lido DAO telah mengalami perubahan -0.29% , mencerminkan sekitar $-0.344499 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa LDO dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Lido DAO lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga LDO Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Lido DAO (LDO )? Modul Prediksi Harga Lido DAO adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga LDO di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Lido DAO pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan LDO, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Lido DAO. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan LDO. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum LDO untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Lido DAO.

Mengapa Prediksi Harga LDO Penting?

Prediksi Harga LDO sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi LDO sekarang? Menurut prediksi Anda, LDO akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga LDO bulan depan? Menurut alat prediksi harga Lido DAO (LDO), prakiraan harga LDO akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 LDO pada tahun 2026? Harga 1 Lido DAO (LDO) hari ini adalah $0.825 . Menurut modul prediksi di atas, LDO akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga LDO pada tahun 2027? Lido DAO (LDO) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LDO pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga LDO pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Lido DAO (LDO) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga LDO pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Lido DAO (LDO) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 LDO pada tahun 2030? Harga 1 Lido DAO (LDO) hari ini adalah $0.825 . Menurut modul prediksi di atas, LDO akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga LDO untuk tahun 2040? Lido DAO (LDO) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LDO pada tahun 2040.