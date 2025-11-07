BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Lido DAO hari ini adalah 0.742 USD. Lacak informasi harga aktual LDO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LDO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Lido DAO hari ini adalah 0.742 USD. Lacak informasi harga aktual LDO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LDO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LDO

Info Harga LDO

Penjelasan LDO

Whitepaper LDO

Situs Web Resmi LDO

Tokenomi LDO

Prakiraan Harga LDO

Riwayat LDO

Panduan Membeli LDO

Konverter LDO ke Mata Uang Fiat

Spot LDO

Futures USDT-M LDO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Lido DAO

Harga Lido DAO(LDO)

Harga Live 1 LDO ke USD:

$0.7427
$0.7427$0.7427
+1.42%1D
USD
Grafik Harga Live Lido DAO (LDO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:53:08 (UTC+8)

Informasi Harga Lido DAO (LDO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.715
$ 0.715$ 0.715
Low 24 Jam
$ 0.7777
$ 0.7777$ 0.7777
High 24 Jam

$ 0.715
$ 0.715$ 0.715

$ 0.7777
$ 0.7777$ 0.7777

$ 18.619755462245035
$ 18.619755462245035$ 18.619755462245035

$ 0.3278130593931484
$ 0.3278130593931484$ 0.3278130593931484

-1.31%

+1.42%

-13.94%

-13.94%

Harga aktual Lido DAO (LDO) adalah $ 0.742. Selama 24 jam terakhir, LDO diperdagangkan antara low $ 0.715 dan high $ 0.7777, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLDO adalah $ 18.619755462245035, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.3278130593931484.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LDO telah berubah sebesar -1.31% selama 1 jam terakhir, +1.42% selama 24 jam, dan -13.94% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Lido DAO (LDO)

No.81

$ 664.66M
$ 664.66M$ 664.66M

$ 612.59K
$ 612.59K$ 612.59K

$ 742.00M
$ 742.00M$ 742.00M

895.77M
895.77M 895.77M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar Lido DAO saat ini adalah $ 664.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 612.59K. Suplai beredar LDO adalah 895.77M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 742.00M.

Riwayat Harga Lido DAO (LDO) USD

Pantau perubahan harga Lido DAO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.010399+1.42%
30 Days$ -0.4533-37.93%
60 Hari$ -0.4647-38.51%
90 Hari$ -0.3942-34.70%
Perubahan Harga Lido DAO Hari Ini

Hari ini, LDO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.010399 (+1.42%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Lido DAO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.4533 (-37.93%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Lido DAO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LDO terlihat mengalami perubahan $ -0.4647 (-38.51%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Lido DAO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.3942 (-34.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Lido DAO (LDO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Lido DAO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Lido DAO (LDO)

Lido DAO adalah komunitas yang membangun layanan staking cair untuk Ethereum. Lido memungkinkan pengguna untuk mendapatkan reward staking tanpa mengunci aset atau memelihara infrastruktur staking. Staking dengan Lido siap untuk dimulai bersamaan dengan Fase 0 dari Ethereum 2.0.

Lido DAO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Lido DAO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LDO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Lido DAO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Lido DAO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Lido DAO (USD)

Berapa nilai Lido DAO (LDO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Lido DAO (LDO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lido DAO.

Cek prediksi harga Lido DAO sekarang!

Tokenomi Lido DAO (LDO)

Memahami tokenomi Lido DAO (LDO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LDO sekarang!

Cara membeli Lido DAO (LDO)

Ingin mengetahui cara membeli Lido DAO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Lido DAO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LDO ke Mata Uang Lokal

1 Lido DAO(LDO) ke VND
19,525.73
1 Lido DAO(LDO) ke AUD
A$1.14268
1 Lido DAO(LDO) ke GBP
0.56392
1 Lido DAO(LDO) ke EUR
0.63812
1 Lido DAO(LDO) ke USD
$0.742
1 Lido DAO(LDO) ke MYR
RM3.09414
1 Lido DAO(LDO) ke TRY
31.3124
1 Lido DAO(LDO) ke JPY
¥113.526
1 Lido DAO(LDO) ke ARS
ARS$1,076.91654
1 Lido DAO(LDO) ke RUB
60.28008
1 Lido DAO(LDO) ke INR
65.79314
1 Lido DAO(LDO) ke IDR
Rp12,366.66172
1 Lido DAO(LDO) ke PHP
43.82994
1 Lido DAO(LDO) ke EGP
￡E.35.0966
1 Lido DAO(LDO) ke BRL
R$3.9697
1 Lido DAO(LDO) ke CAD
C$1.04622
1 Lido DAO(LDO) ke BDT
90.53142
1 Lido DAO(LDO) ke NGN
1,067.61928
1 Lido DAO(LDO) ke COP
$2,842.90622
1 Lido DAO(LDO) ke ZAR
R.12.88854
1 Lido DAO(LDO) ke UAH
31.20852
1 Lido DAO(LDO) ke TZS
T.Sh.1,823.094
1 Lido DAO(LDO) ke VES
Bs168.434
1 Lido DAO(LDO) ke CLP
$699.706
1 Lido DAO(LDO) ke PKR
Rs209.71888
1 Lido DAO(LDO) ke KZT
390.31426
1 Lido DAO(LDO) ke THB
฿24.0408
1 Lido DAO(LDO) ke TWD
NT$22.99458
1 Lido DAO(LDO) ke AED
د.إ2.72314
1 Lido DAO(LDO) ke CHF
Fr0.5936
1 Lido DAO(LDO) ke HKD
HK$5.76534
1 Lido DAO(LDO) ke AMD
֏283.7408
1 Lido DAO(LDO) ke MAD
.د.م6.9006
1 Lido DAO(LDO) ke MXN
$13.78636
1 Lido DAO(LDO) ke SAR
ريال2.7825
1 Lido DAO(LDO) ke ETB
Br114.18638
1 Lido DAO(LDO) ke KES
KSh95.82188
1 Lido DAO(LDO) ke JOD
د.أ0.526078
1 Lido DAO(LDO) ke PLN
2.73056
1 Lido DAO(LDO) ke RON
лв3.2648
1 Lido DAO(LDO) ke SEK
kr7.10094
1 Lido DAO(LDO) ke BGN
лв1.25398
1 Lido DAO(LDO) ke HUF
Ft248.40676
1 Lido DAO(LDO) ke CZK
15.64878
1 Lido DAO(LDO) ke KWD
د.ك0.227052
1 Lido DAO(LDO) ke ILS
2.42634
1 Lido DAO(LDO) ke BOB
Bs5.1198
1 Lido DAO(LDO) ke AZN
1.2614
1 Lido DAO(LDO) ke TJS
SM6.84124
1 Lido DAO(LDO) ke GEL
2.01082
1 Lido DAO(LDO) ke AOA
Kz680.10978
1 Lido DAO(LDO) ke BHD
.د.ب0.279734
1 Lido DAO(LDO) ke BMD
$0.742
1 Lido DAO(LDO) ke DKK
kr4.80074
1 Lido DAO(LDO) ke HNL
L19.54428
1 Lido DAO(LDO) ke MUR
34.08748
1 Lido DAO(LDO) ke NAD
$12.88854
1 Lido DAO(LDO) ke NOK
kr7.56098
1 Lido DAO(LDO) ke NZD
$1.31334
1 Lido DAO(LDO) ke PAB
B/.0.742
1 Lido DAO(LDO) ke PGK
K3.1164
1 Lido DAO(LDO) ke QAR
ر.ق2.70088
1 Lido DAO(LDO) ke RSD
дин.75.36494
1 Lido DAO(LDO) ke UZS
soʻm8,939.75698
1 Lido DAO(LDO) ke ALL
L62.2167
1 Lido DAO(LDO) ke ANG
ƒ1.32818
1 Lido DAO(LDO) ke AWG
ƒ1.3356
1 Lido DAO(LDO) ke BBD
$1.484
1 Lido DAO(LDO) ke BAM
KM1.25398
1 Lido DAO(LDO) ke BIF
Fr2,188.158
1 Lido DAO(LDO) ke BND
$0.9646
1 Lido DAO(LDO) ke BSD
$0.742
1 Lido DAO(LDO) ke JMD
$118.9797
1 Lido DAO(LDO) ke KHR
2,979.91652
1 Lido DAO(LDO) ke KMF
Fr311.64
1 Lido DAO(LDO) ke LAK
16,130.43446
1 Lido DAO(LDO) ke LKR
රු226.21354
1 Lido DAO(LDO) ke MDL
L12.614
1 Lido DAO(LDO) ke MGA
Ar3,342.339
1 Lido DAO(LDO) ke MOP
P5.936
1 Lido DAO(LDO) ke MVR
11.4268
1 Lido DAO(LDO) ke MWK
MK1,288.19362
1 Lido DAO(LDO) ke MZN
MT47.4509
1 Lido DAO(LDO) ke NPR
रु105.1414
1 Lido DAO(LDO) ke PYG
5,262.264
1 Lido DAO(LDO) ke RWF
Fr1,076.642
1 Lido DAO(LDO) ke SBD
$6.10666
1 Lido DAO(LDO) ke SCR
10.388
1 Lido DAO(LDO) ke SRD
$28.567
1 Lido DAO(LDO) ke SVC
$6.48508
1 Lido DAO(LDO) ke SZL
L12.88112
1 Lido DAO(LDO) ke TMT
m2.597
1 Lido DAO(LDO) ke TND
د.ت2.195578
1 Lido DAO(LDO) ke TTD
$5.02334
1 Lido DAO(LDO) ke UGX
Sh2,594.032
1 Lido DAO(LDO) ke XAF
Fr421.456
1 Lido DAO(LDO) ke XCD
$2.0034
1 Lido DAO(LDO) ke XOF
Fr421.456
1 Lido DAO(LDO) ke XPF
Fr76.426
1 Lido DAO(LDO) ke BWP
P9.9799
1 Lido DAO(LDO) ke BZD
$1.49142
1 Lido DAO(LDO) ke CVE
$71.11328
1 Lido DAO(LDO) ke DJF
Fr131.334
1 Lido DAO(LDO) ke DOP
$47.71802
1 Lido DAO(LDO) ke DZD
د.ج96.81616
1 Lido DAO(LDO) ke FJD
$1.69176
1 Lido DAO(LDO) ke GNF
Fr6,451.69
1 Lido DAO(LDO) ke GTQ
Q5.68372
1 Lido DAO(LDO) ke GYD
$155.19672
1 Lido DAO(LDO) ke ISK
kr93.492

Sumber Daya Lido DAO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Lido DAO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Lido DAO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lido DAO

Berapa nilai Lido DAO (LDO) hari ini?
Harga live LDO dalam USD adalah 0.742 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LDO ke USD saat ini?
Harga LDO ke USD saat ini adalah $ 0.742. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Lido DAO?
Kapitalisasi pasar LDO adalah $ 664.66M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LDO?
Suplai beredar LDO adalah 895.77M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LDO?
LDO mencapai harga ATH sebesar 18.619755462245035 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LDO?
LDO mencapai harga ATL 0.3278130593931484 USD.
Berapa volume perdagangan LDO?
Volume perdagangan 24 jam live LDO adalah $ 612.59K USD.
Akankah harga LDO naik lebih tinggi tahun ini?
LDO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LDO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:53:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Lido DAO (LDO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LDO ke USD

Jumlah

LDO
LDO
USD
USD

1 LDO = 0.742 USD

Perdagangkan LDO

LDO/USDT
$0.7427
$0.7427$0.7427
+1.40%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,124.15
$101,124.15$101,124.15

-0.86%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,297.86
$3,297.86$3,297.86

-0.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.30
$155.30$155.30

-0.39%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0027
$1.0027$1.0027

+16.86%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,124.15
$101,124.15$101,124.15

-0.86%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,297.86
$3,297.86$3,297.86

-0.06%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2023
$2.2023$2.2023

-1.44%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.30
$155.30$155.30

-0.39%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0035
$1.0035$1.0035

-1.24%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0815
$0.0815$0.0815

+63.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011896
$0.011896$0.011896

+1,089.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.419
$4.419$4.419

+341.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009160
$0.009160$0.009160

+329.24%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0815
$0.0815$0.0815

+63.00%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001749
$0.00001749$0.00001749

+62.39%