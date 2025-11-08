Prediksi Harga IMe Lab (LIME) (USD)

Dapatkan prediksi harga IMe Lab untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan LIME dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli LIME

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga IMe Lab % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.007742 $0.007742 $0.007742 +3.76% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga IMe Lab untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga IMe Lab (LIME) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, IMe Lab berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.007742 pada tahun 2025. Prediksi Harga IMe Lab (LIME) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, IMe Lab berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.008129 pada tahun 2026. Prediksi Harga IMe Lab (LIME) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LIME pada tahun 2027 adalah $ 0.008535 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga IMe Lab (LIME) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LIME pada tahun 2028 adalah $ 0.008962 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga IMe Lab (LIME) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LIME pada tahun 2029 adalah $ 0.009410 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga IMe Lab (LIME) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LIME pada tahun 2030 adalah $ 0.009880 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga IMe Lab (LIME) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga IMe Lab berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.016095. Prediksi Harga IMe Lab (LIME) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga IMe Lab berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.026217. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.007742 0.00%

2026 $ 0.008129 5.00%

2027 $ 0.008535 10.25%

2028 $ 0.008962 15.76%

2029 $ 0.009410 21.55%

2030 $ 0.009880 27.63%

2031 $ 0.010375 34.01%

2032 $ 0.010893 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.011438 47.75%

2034 $ 0.012010 55.13%

2035 $ 0.012610 62.89%

2036 $ 0.013241 71.03%

2037 $ 0.013903 79.59%

2038 $ 0.014598 88.56%

2039 $ 0.015328 97.99%

2040 $ 0.016095 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga IMe Lab Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.007742 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.007743 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.007749 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.007773 0.41% Prediksi Harga IMe Lab (LIME) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk LIME pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.007742 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga IMe Lab (LIME) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk LIME, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.007743 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga IMe Lab (LIME) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk LIME, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.007749 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga IMe Lab (LIME) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk LIME adalah $0.007773 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga IMe Lab Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.007742$ 0.007742 $ 0.007742 Perubahan Harga (24 Jam) +3.76% Kap. Pasar $ 5.83M$ 5.83M $ 5.83M Suplai Peredaran 754.34M 754.34M 754.34M Volume (24 Jam) $ 82.06K$ 82.06K $ 82.06K Volume (24 Jam) -- Harga LIME terbaru adalah $ 0.007742. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.76%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 82.06K. Selanjutnya, suplai beredar LIME adalah 754.34M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 5.83M. Lihat Harga LIME Live

Cara Membeli IMe Lab (LIME) Mencoba untuk membeli LIME? Anda sekarang dapat membeli LIME melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli IMe Lab dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli LIME Sekarang

Harga Lampau IMe Lab Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live IMe Lab, harga IMe Lab saat ini adalah 0.007727USD. Suplai IMe Lab(LIME) yang beredar adalah 0.00 LIME , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $5.83M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.000290 $ 0.007899 $ 0.007221

7 Hari 0.03% $ 0.000231 $ 0.00834 $ 0.006787

30 Days -0.34% $ -0.004003 $ 0.01217 $ 0.006787 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, IMe Lab telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000290 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.04% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, IMe Lab trading pada harga tertinggi $0.00834 dan terendah $0.006787 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.03% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut LIME di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, IMe Lab telah mengalami perubahan -0.34% , mencerminkan sekitar $-0.004003 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa LIME dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga IMe Lab lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga LIME Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga IMe Lab (LIME )? Modul Prediksi Harga IMe Lab adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga LIME di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap IMe Lab pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan LIME, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga IMe Lab. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan LIME. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum LIME untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan IMe Lab.

Mengapa Prediksi Harga LIME Penting?

Prediksi Harga LIME sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi LIME sekarang? Menurut prediksi Anda, LIME akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga LIME bulan depan? Menurut alat prediksi harga IMe Lab (LIME), prakiraan harga LIME akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 LIME pada tahun 2026? Harga 1 IMe Lab (LIME) hari ini adalah $0.007742 . Menurut modul prediksi di atas, LIME akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga LIME pada tahun 2027? IMe Lab (LIME) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LIME pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga LIME pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, IMe Lab (LIME) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga LIME pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, IMe Lab (LIME) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 LIME pada tahun 2030? Harga 1 IMe Lab (LIME) hari ini adalah $0.007742 . Menurut modul prediksi di atas, LIME akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga LIME untuk tahun 2040? IMe Lab (LIME) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LIME pada tahun 2040. Daftar Sekarang