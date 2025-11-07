BursaDEX+
Harga live iMe Lab hari ini adalah 0.007073 USD. Lacak informasi harga aktual LIME ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LIME dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LIME

Info Harga LIME

Penjelasan LIME

Whitepaper LIME

Situs Web Resmi LIME

Tokenomi LIME

Prakiraan Harga LIME

Riwayat LIME

Panduan Membeli LIME

Konverter LIME ke Mata Uang Fiat

Spot LIME

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo iMe Lab

Harga iMe Lab(LIME)

Harga Live 1 LIME ke USD:

$0.007089
$0.007089
-3.49%1D
USD
Grafik Harga Live iMe Lab (LIME)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:46:05 (UTC+8)

Informasi Harga iMe Lab (LIME) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.006981
$ 0.006981
Low 24 Jam
$ 0.0077
$ 0.0077
High 24 Jam

$ 0.006981
$ 0.006981

$ 0.0077
$ 0.0077

$ 0.4022838344046823
$ 0.4022838344046823

$ 0.003896189795708121
$ 0.003896189795708121

+0.12%

-3.49%

-8.96%

-8.96%

Harga aktual iMe Lab (LIME) adalah $ 0.007073. Selama 24 jam terakhir, LIME diperdagangkan antara low $ 0.006981 dan high $ 0.0077, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLIME adalah $ 0.4022838344046823, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003896189795708121.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LIME telah berubah sebesar +0.12% selama 1 jam terakhir, -3.49% selama 24 jam, dan -8.96% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar iMe Lab (LIME)

No.1335

$ 5.34M
$ 5.34M

$ 73.81K
$ 73.81K

$ 7.05M
$ 7.05M

754.34M
754.34M

996,079,000
996,079,000

996,079,000
996,079,000

75.73%

BSC

Kapitalisasi Pasar iMe Lab saat ini adalah $ 5.34M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 73.81K. Suplai beredar LIME adalah 754.34M, dan total suplainya sebesar 996079000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.05M.

Riwayat Harga iMe Lab (LIME) USD

Pantau perubahan harga iMe Lab untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00025635-3.49%
30 Days$ -0.005247-42.59%
60 Hari$ -0.003777-34.82%
90 Hari$ -0.003467-32.90%
Perubahan Harga iMe Lab Hari Ini

Hari ini, LIME tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00025635 (-3.49%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga iMe Lab 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.005247 (-42.59%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga iMe Lab 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LIME terlihat mengalami perubahan $ -0.003777 (-34.82%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga iMe Lab 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.003467 (-32.90%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari iMe Lab (LIME)?

Lihat halaman Riwayat Harga iMe Lab sekarang.

Apa yang dimaksud dengan iMe Lab (LIME)

iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

iMe Lab tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi iMe Lab Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LIME ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang iMe Lab di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli iMe Lab dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga iMe Lab (USD)

Berapa nilai iMe Lab (LIME) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda iMe Lab (LIME) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk iMe Lab.

Cek prediksi harga iMe Lab sekarang!

Tokenomi iMe Lab (LIME)

Memahami tokenomi iMe Lab (LIME) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LIME sekarang!

Cara membeli iMe Lab (LIME)

Ingin mengetahui cara membeli iMe Lab? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli iMe Lab di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LIME ke Mata Uang Lokal

1 iMe Lab(LIME) ke VND
186.125995
1 iMe Lab(LIME) ke AUD
A$0.01089242
1 iMe Lab(LIME) ke GBP
0.00537548
1 iMe Lab(LIME) ke EUR
0.00608278
1 iMe Lab(LIME) ke USD
$0.007073
1 iMe Lab(LIME) ke MYR
RM0.02956514
1 iMe Lab(LIME) ke TRY
0.29840987
1 iMe Lab(LIME) ke JPY
¥1.075096
1 iMe Lab(LIME) ke ARS
ARS$10.26554001
1 iMe Lab(LIME) ke RUB
0.57461052
1 iMe Lab(LIME) ke INR
0.62716291
1 iMe Lab(LIME) ke IDR
Rp117.88328618
1 iMe Lab(LIME) ke PHP
0.41702408
1 iMe Lab(LIME) ke EGP
￡E.0.3345529
1 iMe Lab(LIME) ke BRL
R$0.03784055
1 iMe Lab(LIME) ke CAD
C$0.00997293
1 iMe Lab(LIME) ke BDT
0.86297673
1 iMe Lab(LIME) ke NGN
10.17691532
1 iMe Lab(LIME) ke COP
$27.09956293
1 iMe Lab(LIME) ke ZAR
R.0.12292874
1 iMe Lab(LIME) ke UAH
0.29749038
1 iMe Lab(LIME) ke TZS
T.Sh.17.378361
1 iMe Lab(LIME) ke VES
Bs1.605571
1 iMe Lab(LIME) ke CLP
$6.669839
1 iMe Lab(LIME) ke PKR
Rs1.99911272
1 iMe Lab(LIME) ke KZT
3.72061019
1 iMe Lab(LIME) ke THB
฿0.22902374
1 iMe Lab(LIME) ke TWD
NT$0.21919227
1 iMe Lab(LIME) ke AED
د.إ0.02595791
1 iMe Lab(LIME) ke CHF
Fr0.0056584
1 iMe Lab(LIME) ke HKD
HK$0.05495721
1 iMe Lab(LIME) ke AMD
֏2.7047152
1 iMe Lab(LIME) ke MAD
.د.م0.0657789
1 iMe Lab(LIME) ke MXN
$0.13134561
1 iMe Lab(LIME) ke SAR
ريال0.02652375
1 iMe Lab(LIME) ke ETB
Br1.08846397
1 iMe Lab(LIME) ke KES
KSh0.91340722
1 iMe Lab(LIME) ke JOD
د.أ0.005014757
1 iMe Lab(LIME) ke PLN
0.02602864
1 iMe Lab(LIME) ke RON
лв0.0311212
1 iMe Lab(LIME) ke SEK
kr0.06768861
1 iMe Lab(LIME) ke BGN
лв0.01195337
1 iMe Lab(LIME) ke HUF
Ft2.36634288
1 iMe Lab(LIME) ke CZK
0.14909884
1 iMe Lab(LIME) ke KWD
د.ك0.002164338
1 iMe Lab(LIME) ke ILS
0.02312871
1 iMe Lab(LIME) ke BOB
Bs0.0488037
1 iMe Lab(LIME) ke AZN
0.0120241
1 iMe Lab(LIME) ke TJS
SM0.06521306
1 iMe Lab(LIME) ke GEL
0.01916783
1 iMe Lab(LIME) ke AOA
Kz6.48304107
1 iMe Lab(LIME) ke BHD
.د.ب0.002659448
1 iMe Lab(LIME) ke BMD
$0.007073
1 iMe Lab(LIME) ke DKK
kr0.04576231
1 iMe Lab(LIME) ke HNL
L0.18630282
1 iMe Lab(LIME) ke MUR
0.32514581
1 iMe Lab(LIME) ke NAD
$0.12285801
1 iMe Lab(LIME) ke NOK
kr0.0721446
1 iMe Lab(LIME) ke NZD
$0.01251921
1 iMe Lab(LIME) ke PAB
B/.0.007073
1 iMe Lab(LIME) ke PGK
K0.0297066
1 iMe Lab(LIME) ke QAR
ر.ق0.02574572
1 iMe Lab(LIME) ke RSD
дин.0.71833388
1 iMe Lab(LIME) ke UZS
soʻm85.21684787
1 iMe Lab(LIME) ke ALL
L0.59307105
1 iMe Lab(LIME) ke ANG
ƒ0.01266067
1 iMe Lab(LIME) ke AWG
ƒ0.0127314
1 iMe Lab(LIME) ke BBD
$0.014146
1 iMe Lab(LIME) ke BAM
KM0.01195337
1 iMe Lab(LIME) ke BIF
Fr20.858277
1 iMe Lab(LIME) ke BND
$0.0091949
1 iMe Lab(LIME) ke BSD
$0.007073
1 iMe Lab(LIME) ke JMD
$1.13415555
1 iMe Lab(LIME) ke KHR
28.40559238
1 iMe Lab(LIME) ke KMF
Fr2.97066
1 iMe Lab(LIME) ke LAK
153.76086649
1 iMe Lab(LIME) ke LKR
රු2.15634551
1 iMe Lab(LIME) ke MDL
L0.120241
1 iMe Lab(LIME) ke MGA
Ar31.8603285
1 iMe Lab(LIME) ke MOP
P0.056584
1 iMe Lab(LIME) ke MVR
0.1089242
1 iMe Lab(LIME) ke MWK
MK12.27950603
1 iMe Lab(LIME) ke MZN
MT0.45231835
1 iMe Lab(LIME) ke NPR
रु1.0022441
1 iMe Lab(LIME) ke PYG
50.161716
1 iMe Lab(LIME) ke RWF
Fr10.262923
1 iMe Lab(LIME) ke SBD
$0.05821079
1 iMe Lab(LIME) ke SCR
0.10206339
1 iMe Lab(LIME) ke SRD
$0.2723105
1 iMe Lab(LIME) ke SVC
$0.06181802
1 iMe Lab(LIME) ke SZL
L0.12278728
1 iMe Lab(LIME) ke TMT
m0.0247555
1 iMe Lab(LIME) ke TND
د.ت0.020929007
1 iMe Lab(LIME) ke TTD
$0.04788421
1 iMe Lab(LIME) ke UGX
Sh24.727208
1 iMe Lab(LIME) ke XAF
Fr4.017464
1 iMe Lab(LIME) ke XCD
$0.0190971
1 iMe Lab(LIME) ke XOF
Fr4.017464
1 iMe Lab(LIME) ke XPF
Fr0.728519
1 iMe Lab(LIME) ke BWP
P0.09513185
1 iMe Lab(LIME) ke BZD
$0.01421673
1 iMe Lab(LIME) ke CVE
$0.67787632
1 iMe Lab(LIME) ke DJF
Fr1.251921
1 iMe Lab(LIME) ke DOP
$0.45486463
1 iMe Lab(LIME) ke DZD
د.ج0.92359234
1 iMe Lab(LIME) ke FJD
$0.01612644
1 iMe Lab(LIME) ke GNF
Fr61.499735
1 iMe Lab(LIME) ke GTQ
Q0.05417918
1 iMe Lab(LIME) ke GYD
$1.47938868
1 iMe Lab(LIME) ke ISK
kr0.891198

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang iMe Lab

Berapa nilai iMe Lab (LIME) hari ini?
Harga live LIME dalam USD adalah 0.007073 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LIME ke USD saat ini?
Harga LIME ke USD saat ini adalah $ 0.007073. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar iMe Lab?
Kapitalisasi pasar LIME adalah $ 5.34M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LIME?
Suplai beredar LIME adalah 754.34M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LIME?
LIME mencapai harga ATH sebesar 0.4022838344046823 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LIME?
LIME mencapai harga ATL 0.003896189795708121 USD.
Berapa volume perdagangan LIME?
Volume perdagangan 24 jam live LIME adalah $ 73.81K USD.
Akankah harga LIME naik lebih tinggi tahun ini?
LIME mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LIME untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:46:05 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LIME ke USD

Jumlah

LIME
LIME
USD
USD

1 LIME = 0.007073 USD

Perdagangkan LIME

LIME/USDT
$0.007089
$0.007089
-3.04%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$101,337.43

$3,324.16

$156.49

$1.0544

$1.0004

$101,337.43

$3,324.16

$156.49

$2.2227

$1.0330

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$30.66

$0.0800

$0.017450

$0.009629

$4.210

$2.226

$0.0800

