Prediksi Harga Manta Network (MANTA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Manta Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MANTA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli MANTA

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Manta Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.11339 $0.11339 $0.11339 +5.38% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Manta Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Manta Network (MANTA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Manta Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.11339 pada tahun 2025. Prediksi Harga Manta Network (MANTA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Manta Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.119059 pada tahun 2026. Prediksi Harga Manta Network (MANTA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MANTA pada tahun 2027 adalah $ 0.125012 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Manta Network (MANTA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MANTA pada tahun 2028 adalah $ 0.131263 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Manta Network (MANTA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MANTA pada tahun 2029 adalah $ 0.137826 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Manta Network (MANTA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MANTA pada tahun 2030 adalah $ 0.144717 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Manta Network (MANTA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Manta Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.235729. Prediksi Harga Manta Network (MANTA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Manta Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.383978. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.11339 0.00%

2026 $ 0.119059 5.00%

2027 $ 0.125012 10.25%

2028 $ 0.131263 15.76%

2029 $ 0.137826 21.55%

2030 $ 0.144717 27.63%

2031 $ 0.151953 34.01%

2032 $ 0.159551 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.167528 47.75%

2034 $ 0.175905 55.13%

2035 $ 0.184700 62.89%

2036 $ 0.193935 71.03%

2037 $ 0.203632 79.59%

2038 $ 0.213813 88.56%

2039 $ 0.224504 97.99%

2040 $ 0.235729 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Manta Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.11339 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.113405 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.113498 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.113855 0.41% Prediksi Harga Manta Network (MANTA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MANTA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.11339 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Manta Network (MANTA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk MANTA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.113405 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Manta Network (MANTA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MANTA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.113498 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Manta Network (MANTA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MANTA adalah $0.113855 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Manta Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.11339$ 0.11339 $ 0.11339 Perubahan Harga (24 Jam) +5.38% Kap. Pasar $ 50.98M$ 50.98M $ 50.98M Suplai Peredaran 449.27M 449.27M 449.27M Volume (24 Jam) $ 8.22M$ 8.22M $ 8.22M Volume (24 Jam) -- Harga MANTA terbaru adalah $ 0.11339. Perubahan 24 jamnya sebesar +5.38%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 8.22M. Selanjutnya, suplai beredar MANTA adalah 449.27M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 50.98M. Lihat Harga MANTA Live

Cara Membeli Manta Network (MANTA) Mencoba untuk membeli MANTA? Anda sekarang dapat membeli MANTA melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Manta Network dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli MANTA Sekarang

Harga Lampau Manta Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Manta Network, harga Manta Network saat ini adalah 0.11347USD. Suplai Manta Network(MANTA) yang beredar adalah 0.00 MANTA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $50.98M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.09% $ 0.009690 $ 0.13345 $ 0.09993

7 Hari 0.11% $ 0.011529 $ 0.13345 $ 0.08433

30 Days -0.36% $ -0.06507 $ 0.1869 $ 0.0417 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Manta Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.009690 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.09% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Manta Network trading pada harga tertinggi $0.13345 dan terendah $0.08433 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.11% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MANTA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Manta Network telah mengalami perubahan -0.36% , mencerminkan sekitar $-0.06507 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MANTA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Manta Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga MANTA Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Manta Network (MANTA )? Modul Prediksi Harga Manta Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MANTA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Manta Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MANTA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Manta Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MANTA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MANTA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Manta Network.

Mengapa Prediksi Harga MANTA Penting?

Prediksi Harga MANTA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MANTA sekarang? Menurut prediksi Anda, MANTA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MANTA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Manta Network (MANTA), prakiraan harga MANTA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MANTA pada tahun 2026? Harga 1 Manta Network (MANTA) hari ini adalah $0.11339 . Menurut modul prediksi di atas, MANTA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga MANTA pada tahun 2027? Manta Network (MANTA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MANTA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga MANTA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Manta Network (MANTA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MANTA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Manta Network (MANTA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 MANTA pada tahun 2030? Harga 1 Manta Network (MANTA) hari ini adalah $0.11339 . Menurut modul prediksi di atas, MANTA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MANTA untuk tahun 2040? Manta Network (MANTA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MANTA pada tahun 2040. Daftar Sekarang