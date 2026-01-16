Prediksi harga MANTA 2026-2032: Akankah Manta Network bertahan atau runtuh?

Poin-Poin Penting:
Diluncurkan pada September 2023, Manta Network mendapat perhatian signifikan di komunitas mata uang kripto setelah acara generasi tokennya, yang membawa status trending di agregator koin utama dan outlet berita.
Di luar buzz awal, Manta Network menghadirkan teknologi inovatif melalui rollup zero-knowledge (ZK) modular untuk Ethereum, menampilkan kontrak pintar Solidity dan jaringan layer satu identitas terdesentralisasi yang berfokus pada kepatuhan.
Artikel ini akan mengeksplorasi detail Manta Network dan memeriksa potensi pergerakan harga masa depan dari token aslinya, $MANTA, untuk memberikan prediksi harga MANTA yang komprehensif.
|Mata Uang Kripto
|Manta Network
|Simbol Ticker
|MANTA
|Harga
|$0,08
|Perubahan Harga 24J
|-3%
|Kapitalisasi Pasar
|$126,27 Juta
|Pasokan Beredar
|415,29 Juta MANTA
|Volume Perdagangan 24J
|$21,5 Juta
|Tertinggi Sepanjang Masa
|$4,08 (13 Mar 2024)
|Terendah Sepanjang Masa
|$0,053 (11 Okt 2025)
|Metrik
|Nilai
|Harga Saat Ini
|$ 0,08159
|Prediksi Harga
|$ 0,06265 (-25,28%)
|Indeks Fear & Greed
|61 (Keserakahan)
|Sentimen
|Netral
|Volatilitas
|5,20% (Tinggi)
|Hari Hijau
|17/30 (57%)
|SMA 50 Hari
|$ 0,08600
|SMA 200 Hari
|$ 0,1556
|RSI 14 Hari
|54,58 (Netral)
Menganalisis grafik harga harian token MANTA pada 16 Januari, koin sedang melakukan dorongan ke bawah menuju $0,08. Saat ini, penjual bertujuan untuk bertahan di bawah level Fib langsung dan mereka dengan kuat mempertahankan lonjakan lebih lanjut. Volume 24 jam melonjak ke $1,1 juta, menunjukkan lonjakan minat dalam aktivitas perdagangan hari ini. Manta diperdagangkan di $0,08, menurun lebih dari 3,9% dalam 24 jam terakhir.Grafik Harga MANTAUSD oleh TradingView
Garis tren RSI-14 telah turun dari level sebelumnya dan melayang di sekitar 48, menunjukkan bahwa bears mengendalikan momentum harga. Level SMA-14 menunjukkan volatilitas dalam beberapa jam ke depan.
Grafik harga Manta 4 jam menunjukkan MANTA terus menghadapi aktivitas bearish di sekitar garis EMA, menciptakan sentimen negatif pada grafik harga. Saat ini, pembeli bertujuan untuk lonjakan dengan mempertahankan harga di atas garis tren EMA20.Grafik Harga MANTAUSD oleh TradingView
Indikator BoP diperdagangkan di wilayah negatif di 0,33, mengisyaratkan bahwa penjual mencoba membangun tekanan di dekat level resistance dan mendorong koreksi ke bawah.
Selain itu, garis tren MACD telah membentuk lilin merah di bawah garis sinyal, dan indikator bertujuan untuk momentum negatif, memperkuat posisi bearish.
|Periode
|Nilai
|Aksi
|SMA 3
|$ 0,08488
|JUAL
|SMA 5
|$ 0,08109
|BELI
|SMA 10
|$ 0,08031
|BELI
|SMA 21
|$ 0,07875
|BELI
|SMA 50
|$ 0,08600
|JUAL
|SMA 100
|$ 0,1030
|JUAL
|SMA 200
|$ 0,1556
|JUAL
|Periode
|Nilai
|Aksi
|EMA 3
|$ 0,08251
|JUAL
|EMA 5
|$ 0,08232
|JUAL
|EMA 10
|$ 0,08096
|BELI
|EMA 21
|$ 0,08068
|BELI
|EMA 50
|$ 0,08984
|JUAL
|EMA 100
|$ 0,1125
|JUAL
|EMA 200
|$ 0,1715
|JUAL
Grafik harga per jam mengonfirmasi bahwa bears melakukan upaya untuk mencegah harga Manta dari lonjakan langsung. Namun, jika harga Manta berhasil menembus di atas $0,0924, ia mungkin melonjak lebih tinggi dan menyentuh resistance di $0,1248.Grafik Harga MANTAUSD oleh TradingView
Jika bulls tidak dapat memulai lonjakan, harga Manta mungkin turun di bawah garis support langsung di $0,0697, menghasilkan koreksi ke $0,0541.
Kenaikan pesat Manta dalam grafik TVL DeFi dan keselarasan dengan roadmap scaling Ethereum melalui teknologi seperti Manta Pacific menunjukkan potensi $MANTA. Hibah mendukung pertumbuhan ekosistemnya, dan memimpin dalam adopsi teknologi ZK, menjanjikan untuk masa depan blockchain. Namun, kekhawatiran regulasi atas privasi transaksi dapat mempengaruhi viabilitas jangka panjangnya, berpotensi berdampak pada protokol ZK seperti $MANTA. Secara keseluruhan, Manta adalah investasi yang baik jika Anda menginginkan keuntungan yang menguntungkan dalam jangka panjang.
Harga Manta memicu tekanan jual yang kuat setelah pembeli gagal mempertahankan permintaan. Ini menghasilkan penurunan menuju $0,08.
Jika bulls mempertahankan harga di atas $0,1, kita mungkin melihat pemulihan lebih lanjut menuju saluran resistance langsung.
Dalam beberapa bulan terakhir, jaringan Manta memperluas penawarannya dan membentuk berbagai kemitraan. Jika permintaan pembelian terus meningkat di tahun-tahun mendatang, harganya mungkin melampaui angka $10 pada tahun 2040.
Tergantung pada sentimen pasar saat ini, harga Manta mungkin memerlukan beberapa tahun untuk mencapai pencapaian $100. Kami memperkirakan harga Manta akan mencapai $100 pada tahun 2060.
$1.000 adalah impian yang jauh untuk harga Manta. Namun, jika semuanya tetap menguntungkan pasar altcoin, kita bahkan mungkin melihat harga Manta mencapai $1K.
Investor bullish pada Manta, yang telah mendapat perhatian signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Jika developer terus membangun utilitas yang kuat untuk Manta dan roadmap memenuhi permintaan pengguna, ini bisa menjadi pilihan investasi jangka panjang yang baik.
Aplikasi metafisika AI yang diinkubasi Manta Network, Superfortune, telah meluncurkan aplikasi Web2-nya di Google Play, meluas ke pasar konsumen dengan layanan Bazi dan Feng Shui bertenaga AI. Rilis iOS akan segera hadir, menyusul kolaborasi Burn-to-Earn sebelumnya dengan Trust Wallet dan Four Meme.
Jika pasar altcoin menyaksikan lonjakan tekanan pembelian bulan ini, kita mungkin melihat rebound dalam harga MANTA. Pada Januari, kami memperkirakan harga Manta mencatat minimum $0,07 dan maksimum $0,11. Harga rata-rata diperkirakan sekitar $0,09.
|Prediksi Harga Manta
|Potensi Rendah
|Potensi Rata-rata
|Potensi Tinggi
|Prediksi Harga Manta Januari 2026
|$0,07
|$0,09
|$0,11
Karena dampak halving Bitcoin, Bitcoin dan altcoin terkemuka bisa mencapai level tertinggi baru pada tahun 2026. Namun, beberapa percaya prediktabilitas acara berubah karena popularitas kripto saat ini.
Analisis teknikal menunjukkan bahwa pada tahun 2026, Manta Network diperkirakan mencapai harga minimum $0,05. Token MANTA mungkin mencapai harga maksimum $0,8, sementara harga perdagangan rata-rata adalah $0,6.
|Prediksi Harga Manta
|Potensi Rendah ($)
|Potensi Rata-rata ($)
|Potensi Tinggi ($)
|Prediksi Harga Manta 2026
|0,05
|0,6
|0,8
|Tahun
|Harga Minimum ($)
|Harga Rata-rata ($)
|Harga Maksimum ($)
|2027
|0,1
|0,9
|1,5
|2028
|0,7
|1,6
|2,2
|2029
|1,1
|1,9
|2,9
|2030
|1,8
|2,6
|3,5
|2031
|2,3
|3,2
|4,1
|2032
|3
|4,3
|5
Peningkatan Ethereum akan menguntungkan Manta Network. Dengan meningkatnya minat pada teknologi privasi seperti solusi ZK, Manta Network siap untuk tumbuh, kemungkinan meningkatkan nilai tokennya.
Pada tahun 2027, Manta Network diproyeksikan memiliki harga minimum $0,10. Token MANTA diharapkan mencapai harga maksimum $1,50, dengan harga rata-rata $0,90.
Pada tahun 2028, Manta Network diprediksi memiliki nilai minimum $0,70. Ini mungkin mencapai nilai maksimum $2,20, dengan harga perdagangan rata-rata $1,60.
Melalui analisis teknikal terperinci dari data harga masa lalu, Manta Network diperkirakan mencapai harga minimum $1,10 pada tahun 2029. Token bisa melihat harga maksimum $2,90, dengan harga perdagangan rata-rata $1,90.
Pada tahun 2030, harga minimum yang diharapkan untuk satu token Manta Network diproyeksikan menjadi $1,80. Harga maksimum bisa mencapai $3,50, dengan harga perdagangan rata-rata $2,60.
Untuk tahun 2031, prediksi harga Manta menunjukkan minimum $2,30. Menurut proyeksi, token MANTA bisa mencapai maksimum $4,10, dengan harga prakiraan rata-rata $3,20.
Pada tahun 2032, harga minimum yang diharapkan untuk satu token Manta Network diproyeksikan menjadi $3,00. Harga maksimum bisa mencapai $5,00, dengan harga perdagangan rata-rata $4,30.Prediksi harga Manta 2026-2032
|Nama Firma
|2026
|2027
|Coincodex
|$0,2162
|$0,1772
|DigitalCoinPrice
|$0,14
|$0,19
Di Cryptopolitan, kami bullish pada prediksi harga Manta karena menampilkan sinyal on-chain bullish di tengah permintaan pembelian yang meningkat. Investor dengan cermat mengamati pasar Manta Network untuk membedakan potensi pergerakan dalam tren harga masa depannya dan menganalisis perubahan harga Manta Network.
Analisis teknikal menunjukkan bahwa pada tahun 2026, Manta Network diperkirakan mencapai harga minimum $0,05. Token MANTA mungkin mencapai harga maksimum $0,8, sementara harga perdagangan rata-rata adalah $0,6.