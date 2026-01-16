Prediksi harga MANTA 2026-2032: Akankah Manta Network bertahan atau runtuh?

Poin-Poin Penting:

Harga MANTA turun menuju $0,08.

Prakiraan harga Manta kami memperkirakan harga Manta akan melonjak ke level maksimum $0,8 pada tahun 2026.

Pada tahun 2032, prediksi harga Manta memperkirakan harga Manta akan mencatat level maksimum $5.

Diluncurkan pada September 2023, Manta Network mendapat perhatian signifikan di komunitas mata uang kripto setelah acara generasi tokennya, yang membawa status trending di agregator koin utama dan outlet berita.

Di luar buzz awal, Manta Network menghadirkan teknologi inovatif melalui rollup zero-knowledge (ZK) modular untuk Ethereum, menampilkan kontrak pintar Solidity dan jaringan layer satu identitas terdesentralisasi yang berfokus pada kepatuhan.

Artikel ini akan mengeksplorasi detail Manta Network dan memeriksa potensi pergerakan harga masa depan dari token aslinya, $MANTA, untuk memberikan prediksi harga MANTA yang komprehensif.

Tinjauan

Mata Uang Kripto Manta Network Simbol Ticker MANTA Harga $0,08 Perubahan Harga 24J -3% Kapitalisasi Pasar $126,27 Juta Pasokan Beredar 415,29 Juta MANTA Volume Perdagangan 24J $21,5 Juta Tertinggi Sepanjang Masa $4,08 (13 Mar 2024) Terendah Sepanjang Masa $0,053 (11 Okt 2025)

Manta Network: Analisis Teknikal

Metrik Nilai Harga Saat Ini $ 0,08159 Prediksi Harga $ 0,06265 (-25,28%) Indeks Fear & Greed 61 (Keserakahan) Sentimen Netral Volatilitas 5,20% (Tinggi) Hari Hijau 17/30 (57%) SMA 50 Hari $ 0,08600 SMA 200 Hari $ 0,1556 RSI 14 Hari 54,58 (Netral)

Analisis Harga MANTA: Manta menghadapi tekanan bearish menuju $0,071

Analisis harga MANTA menunjukkan bahwa harga MANTA turun menuju $0,08

Resistance untuk Manta berada di $0,0924

Support untuk MANTA/USDT berada di $0,0697

Analisis harga Manta grafik 1 hari: Manta menurun menuju $0,08

Menganalisis grafik harga harian token MANTA pada 16 Januari, koin sedang melakukan dorongan ke bawah menuju $0,08. Saat ini, penjual bertujuan untuk bertahan di bawah level Fib langsung dan mereka dengan kuat mempertahankan lonjakan lebih lanjut. Volume 24 jam melonjak ke $1,1 juta, menunjukkan lonjakan minat dalam aktivitas perdagangan hari ini. Manta diperdagangkan di $0,08, menurun lebih dari 3,9% dalam 24 jam terakhir.

Grafik Harga MANTAUSD oleh TradingView

Garis tren RSI-14 telah turun dari level sebelumnya dan melayang di sekitar 48, menunjukkan bahwa bears mengendalikan momentum harga. Level SMA-14 menunjukkan volatilitas dalam beberapa jam ke depan.

Grafik harga Manta/USDT 4 jam: Bulls memicu permintaan pembelian

Grafik harga Manta 4 jam menunjukkan MANTA terus menghadapi aktivitas bearish di sekitar garis EMA, menciptakan sentimen negatif pada grafik harga. Saat ini, pembeli bertujuan untuk lonjakan dengan mempertahankan harga di atas garis tren EMA20.

Grafik Harga MANTAUSD oleh TradingView

Indikator BoP diperdagangkan di wilayah negatif di 0,33, mengisyaratkan bahwa penjual mencoba membangun tekanan di dekat level resistance dan mendorong koreksi ke bawah.

Selain itu, garis tren MACD telah membentuk lilin merah di bawah garis sinyal, dan indikator bertujuan untuk momentum negatif, memperkuat posisi bearish.

Prediksi Harga Manta: Level dan Aksi

Simple Moving Average (SMA) Harian

Periode Nilai Aksi SMA 3 $ 0,08488 JUAL SMA 5 $ 0,08109 BELI SMA 10 $ 0,08031 BELI SMA 21 $ 0,07875 BELI SMA 50 $ 0,08600 JUAL SMA 100 $ 0,1030 JUAL SMA 200 $ 0,1556 JUAL

Exponential Moving Average (EMA) Harian

Periode Nilai Aksi EMA 3 $ 0,08251 JUAL EMA 5 $ 0,08232 JUAL EMA 10 $ 0,08096 BELI EMA 21 $ 0,08068 BELI EMA 50 $ 0,08984 JUAL EMA 100 $ 0,1125 JUAL EMA 200 $ 0,1715 JUAL

Apa yang diharapkan dari analisis harga Manta selanjutnya?

Grafik harga per jam mengonfirmasi bahwa bears melakukan upaya untuk mencegah harga Manta dari lonjakan langsung. Namun, jika harga Manta berhasil menembus di atas $0,0924, ia mungkin melonjak lebih tinggi dan menyentuh resistance di $0,1248.

Grafik Harga MANTAUSD oleh TradingView

Jika bulls tidak dapat memulai lonjakan, harga Manta mungkin turun di bawah garis support langsung di $0,0697, menghasilkan koreksi ke $0,0541.

Apakah MANTA investasi yang baik?

Kenaikan pesat Manta dalam grafik TVL DeFi dan keselarasan dengan roadmap scaling Ethereum melalui teknologi seperti Manta Pacific menunjukkan potensi $MANTA. Hibah mendukung pertumbuhan ekosistemnya, dan memimpin dalam adopsi teknologi ZK, menjanjikan untuk masa depan blockchain. Namun, kekhawatiran regulasi atas privasi transaksi dapat mempengaruhi viabilitas jangka panjangnya, berpotensi berdampak pada protokol ZK seperti $MANTA. Secara keseluruhan, Manta adalah investasi yang baik jika Anda menginginkan keuntungan yang menguntungkan dalam jangka panjang.

Mengapa harga Manta turun hari ini?

Harga Manta memicu tekanan jual yang kuat setelah pembeli gagal mempertahankan permintaan. Ini menghasilkan penurunan menuju $0,08.

Apakah harga Manta akan pulih?

Jika bulls mempertahankan harga di atas $0,1, kita mungkin melihat pemulihan lebih lanjut menuju saluran resistance langsung.

Apakah harga Manta akan mencapai $10?

Dalam beberapa bulan terakhir, jaringan Manta memperluas penawarannya dan membentuk berbagai kemitraan. Jika permintaan pembelian terus meningkat di tahun-tahun mendatang, harganya mungkin melampaui angka $10 pada tahun 2040.

Apakah Manta akan mencapai $100?

Tergantung pada sentimen pasar saat ini, harga Manta mungkin memerlukan beberapa tahun untuk mencapai pencapaian $100. Kami memperkirakan harga Manta akan mencapai $100 pada tahun 2060.

Apakah Manta akan mencapai $1.000?

$1.000 adalah impian yang jauh untuk harga Manta. Namun, jika semuanya tetap menguntungkan pasar altcoin, kita bahkan mungkin melihat harga Manta mencapai $1K.

Apakah Manta investasi jangka panjang yang baik?

Investor bullish pada Manta, yang telah mendapat perhatian signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Jika developer terus membangun utilitas yang kuat untuk Manta dan roadmap memenuhi permintaan pengguna, ini bisa menjadi pilihan investasi jangka panjang yang baik.

Berita/opini MANTA terbaru

Aplikasi metafisika AI yang diinkubasi Manta Network, Superfortune, telah meluncurkan aplikasi Web2-nya di Google Play, meluas ke pasar konsumen dengan layanan Bazi dan Feng Shui bertenaga AI. Rilis iOS akan segera hadir, menyusul kolaborasi Burn-to-Earn sebelumnya dengan Trust Wallet dan Four Meme.

Prediksi harga MANTA Januari 2026

Jika pasar altcoin menyaksikan lonjakan tekanan pembelian bulan ini, kita mungkin melihat rebound dalam harga MANTA. Pada Januari, kami memperkirakan harga Manta mencatat minimum $0,07 dan maksimum $0,11. Harga rata-rata diperkirakan sekitar $0,09.

Prediksi Harga Manta Potensi Rendah Potensi Rata-rata Potensi Tinggi Prediksi Harga Manta Januari 2026 $0,07 $0,09 $0,11

Prediksi harga Manta 2026

Karena dampak halving Bitcoin, Bitcoin dan altcoin terkemuka bisa mencapai level tertinggi baru pada tahun 2026. Namun, beberapa percaya prediktabilitas acara berubah karena popularitas kripto saat ini.

Analisis teknikal menunjukkan bahwa pada tahun 2026, Manta Network diperkirakan mencapai harga minimum $0,05. Token MANTA mungkin mencapai harga maksimum $0,8, sementara harga perdagangan rata-rata adalah $0,6.

Prediksi Harga Manta Potensi Rendah ($) Potensi Rata-rata ($) Potensi Tinggi ($) Prediksi Harga Manta 2026 0,05 0,6 0,8

Prediksi harga Manta 2027-2032

Tahun Harga Minimum ($) Harga Rata-rata ($) Harga Maksimum ($) 2027 0,1 0,9 1,5 2028 0,7 1,6 2,2 2029 1,1 1,9 2,9 2030 1,8 2,6 3,5 2031 2,3 3,2 4,1 2032 3 4,3 5

Prediksi Harga MANTA untuk 2027

Peningkatan Ethereum akan menguntungkan Manta Network. Dengan meningkatnya minat pada teknologi privasi seperti solusi ZK, Manta Network siap untuk tumbuh, kemungkinan meningkatkan nilai tokennya.

Pada tahun 2027, Manta Network diproyeksikan memiliki harga minimum $0,10. Token MANTA diharapkan mencapai harga maksimum $1,50, dengan harga rata-rata $0,90.

Prakiraan Manta Network 2028

Pada tahun 2028, Manta Network diprediksi memiliki nilai minimum $0,70. Ini mungkin mencapai nilai maksimum $2,20, dengan harga perdagangan rata-rata $1,60.

Prediksi Harga Manta Network 2029

Melalui analisis teknikal terperinci dari data harga masa lalu, Manta Network diperkirakan mencapai harga minimum $1,10 pada tahun 2029. Token bisa melihat harga maksimum $2,90, dengan harga perdagangan rata-rata $1,90.

Prediksi Harga Manta 2030

Pada tahun 2030, harga minimum yang diharapkan untuk satu token Manta Network diproyeksikan menjadi $1,80. Harga maksimum bisa mencapai $3,50, dengan harga perdagangan rata-rata $2,60.

Prediksi Harga Manta 2031

Untuk tahun 2031, prediksi harga Manta menunjukkan minimum $2,30. Menurut proyeksi, token MANTA bisa mencapai maksimum $4,10, dengan harga prakiraan rata-rata $3,20.

Prediksi Harga Manta 2032

Pada tahun 2032, harga minimum yang diharapkan untuk satu token Manta Network diproyeksikan menjadi $3,00. Harga maksimum bisa mencapai $5,00, dengan harga perdagangan rata-rata $4,30.

Prediksi Harga Manta Network: Prakiraan Harga MANTA oleh Analis

Nama Firma 2026 2027 Coincodex $0,2162 $0,1772 DigitalCoinPrice $0,14 $0,19

Prediksi Harga Manta dari Cryptopolitan

Prediksi harga Manta 2026-2032

Di Cryptopolitan, kami bullish pada prediksi harga Manta karena menampilkan sinyal on-chain bullish di tengah permintaan pembelian yang meningkat. Investor dengan cermat mengamati pasar Manta Network untuk membedakan potensi pergerakan dalam tren harga masa depannya dan menganalisis perubahan harga Manta Network.

Analisis teknikal menunjukkan bahwa pada tahun 2026, Manta Network diperkirakan mencapai harga minimum $0,05. Token MANTA mungkin mencapai harga maksimum $0,8, sementara harga perdagangan rata-rata adalah $0,6.

Sentimen Harga Historis Manta

18 Januari 2024: MANTA diluncurkan di pasar terbuka sekitar $2,24.

22 Januari 2024: Harga naik stabil, melebihi $2,70 sebelum kembali ke $2,40.

Rebound Bullish: Bulan-bulan berikutnya menunjukkan tren naik yang kuat, dengan MANTA mencapai tertinggi sepanjang masa $4 pada bulan Maret.

Penurunan April: Momentum memudar, dan harga turun di bawah $2.

Pada Mei, harga Manta pulih dan bertujuan untuk pengujian ulang angka $2.

Pada minggu-minggu terakhir bulan Juni, harga Manta turun tajam dan jatuh di bawah angka $1.

Pada Juli, harga Manta melanjutkan pergerakan bearish-nya karena menetap di bawah angka $1.

Pada Agustus, harga Manta melonjak menuju $0,86; namun, kemudian turun menuju $0,6.

Pada September, Manta melonjak menuju tertinggi $0,97 hanya untuk menghadapi penolakan.

Pada Oktober, harga Manta melonjak menuju $0,85; namun, gagal mempertahankan momentum itu.

Pada November, harga MANTA melonjak di atas $1,2 dan saat ini mempertahankan di atas level itu. Pada Desember, harga Manta turun menuju terendah $0,82.

Meskipun Manta memulai 2025 dengan nada bullish, ia gagal mempertahankan momentumnya. Akibatnya, harga kehilangan angka $1-nya dan jatuh menuju terendah $0,28 pada awal Maret.

Pada akhir Maret, harga turun lebih jauh di bawah $0,2. Pada April, harga melonjak menuju tertinggi $0,25 tetapi kemudian turun.

Pada Mei, harga Manta melonjak menuju tertinggi $0,35 tetapi gagal mempertahankan momentum.

Akibatnya, Manta turun menuju $0,22 pada awal Juni. Pada akhir Juni, harga MANTA turun menuju $0,19.

Pada Juli, harga MANTA melonjak menuju $0,26 tetapi kemudian turun di bawah $0,2 pada awal Agustus.

Pada akhir Agustus, harga MANTA lagi-lagi turun di bawah $0,2. Pada akhir September, harga MANTA turun di bawah $0,17.

Pada akhir Oktober, harga MANTA turun di bawah $0,1. Sepanjang November, harga terkonsolidasi sekitar $0,1.

Pada Desember, harga MANTA turun signifikan menuju terendah $0,07. Saat ini, MANTA mempertahankan harganya sekitar $0,08 sepanjang Januari 2026.

Sentimen Harga Historis Manta