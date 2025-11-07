Apa yang dimaksud dengan Manta Network (MANTA)

Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications. Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications.

Manta Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Manta Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa MANTA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Manta Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Manta Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Manta Network (USD)

Berapa nilai Manta Network (MANTA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Manta Network (MANTA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Manta Network.

Cek prediksi harga Manta Network sekarang!

Tokenomi Manta Network (MANTA)

Memahami tokenomi Manta Network (MANTA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MANTA sekarang!

Cara membeli Manta Network (MANTA)

Ingin mengetahui cara membeli Manta Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Manta Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MANTA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Manta Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Manta Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Manta Network Berapa nilai Manta Network (MANTA) hari ini? Harga live MANTA dalam USD adalah 0.09748 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MANTA ke USD saat ini? $ 0.09748 . Cobalah Harga MANTA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Manta Network? Kapitalisasi pasar MANTA adalah $ 43.79M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MANTA? Suplai beredar MANTA adalah 449.25M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MANTA? MANTA mencapai harga ATH sebesar 4.082953050622184 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MANTA? MANTA mencapai harga ATL 0.053672609877417086 USD . Berapa volume perdagangan MANTA? Volume perdagangan 24 jam live MANTA adalah $ 771.53K USD . Akankah harga MANTA naik lebih tinggi tahun ini? MANTA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MANTA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Manta Network (MANTA)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi