Harga live Manta Network hari ini adalah 0.09748 USD. Lacak informasi harga aktual MANTA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MANTA dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Manta Network

Harga Manta Network(MANTA)

Harga Live 1 MANTA ke USD:

$0.09748
+5.76%1D
USD
Grafik Harga Live Manta Network (MANTA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:56:09 (UTC+8)

Informasi Harga Manta Network (MANTA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.09085
Low 24 Jam
$ 0.09885
High 24 Jam

$ 0.09085
$ 0.09885
$ 4.082953050622184
$ 0.053672609877417086
-0.60%

+5.76%

-3.68%

-3.68%

Harga aktual Manta Network (MANTA) adalah $ 0.09748. Selama 24 jam terakhir, MANTA diperdagangkan antara low $ 0.09085 dan high $ 0.09885, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMANTA adalah $ 4.082953050622184, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.053672609877417086.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MANTA telah berubah sebesar -0.60% selama 1 jam terakhir, +5.76% selama 24 jam, dan -3.68% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Manta Network (MANTA)

No.519

$ 43.79M
$ 771.53K
$ 97.48M
449.25M
1,000,000,000
MANTA

Kapitalisasi Pasar Manta Network saat ini adalah $ 43.79M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 771.53K. Suplai beredar MANTA adalah 449.25M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 97.48M.

Riwayat Harga Manta Network (MANTA) USD

Pantau perubahan harga Manta Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.005309+5.76%
30 Days$ -0.08482-46.53%
60 Hari$ -0.10692-52.31%
90 Hari$ -0.12932-57.02%
Perubahan Harga Manta Network Hari Ini

Hari ini, MANTA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.005309 (+5.76%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Manta Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.08482 (-46.53%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Manta Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MANTA terlihat mengalami perubahan $ -0.10692 (-52.31%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Manta Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.12932 (-57.02%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Manta Network (MANTA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Manta Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Manta Network (MANTA)

Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications.

Manta Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Manta Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MANTA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Manta Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Manta Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Manta Network (USD)

Berapa nilai Manta Network (MANTA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Manta Network (MANTA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Manta Network.

Cek prediksi harga Manta Network sekarang!

Tokenomi Manta Network (MANTA)

Memahami tokenomi Manta Network (MANTA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MANTA sekarang!

Cara membeli Manta Network (MANTA)

Ingin mengetahui cara membeli Manta Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Manta Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MANTA ke Mata Uang Lokal

1 Manta Network(MANTA) ke VND
2,565.1862
1 Manta Network(MANTA) ke AUD
A$0.1501192
1 Manta Network(MANTA) ke GBP
0.0740848
1 Manta Network(MANTA) ke EUR
0.0838328
1 Manta Network(MANTA) ke USD
$0.09748
1 Manta Network(MANTA) ke MYR
RM0.4064916
1 Manta Network(MANTA) ke TRY
4.113656
1 Manta Network(MANTA) ke JPY
¥14.91444
1 Manta Network(MANTA) ke ARS
ARS$141.4795476
1 Manta Network(MANTA) ke RUB
7.9192752
1 Manta Network(MANTA) ke INR
8.6435516
1 Manta Network(MANTA) ke IDR
Rp1,624.6660168
1 Manta Network(MANTA) ke PHP
5.7581436
1 Manta Network(MANTA) ke EGP
￡E.4.610804
1 Manta Network(MANTA) ke BRL
R$0.521518
1 Manta Network(MANTA) ke CAD
C$0.1374468
1 Manta Network(MANTA) ke BDT
11.8935348
1 Manta Network(MANTA) ke NGN
140.2581232
1 Manta Network(MANTA) ke COP
$373.4858468
1 Manta Network(MANTA) ke ZAR
R.1.6942024
1 Manta Network(MANTA) ke UAH
4.1000088
1 Manta Network(MANTA) ke TZS
T.Sh.239.50836
1 Manta Network(MANTA) ke VES
Bs22.12796
1 Manta Network(MANTA) ke CLP
$91.92364
1 Manta Network(MANTA) ke PKR
Rs27.5517472
1 Manta Network(MANTA) ke KZT
51.2774044
1 Manta Network(MANTA) ke THB
฿3.158352
1 Manta Network(MANTA) ke TWD
NT$3.0209052
1 Manta Network(MANTA) ke AED
د.إ0.3577516
1 Manta Network(MANTA) ke CHF
Fr0.077984
1 Manta Network(MANTA) ke HKD
HK$0.7574196
1 Manta Network(MANTA) ke AMD
֏37.276352
1 Manta Network(MANTA) ke MAD
.د.م0.906564
1 Manta Network(MANTA) ke MXN
$1.8111784
1 Manta Network(MANTA) ke SAR
ريال0.36555
1 Manta Network(MANTA) ke ETB
Br15.0011972
1 Manta Network(MANTA) ke KES
KSh12.5885672
1 Manta Network(MANTA) ke JOD
د.أ0.06911332
1 Manta Network(MANTA) ke PLN
0.3587264
1 Manta Network(MANTA) ke RON
лв0.428912
1 Manta Network(MANTA) ke SEK
kr0.9338584
1 Manta Network(MANTA) ke BGN
лв0.1647412
1 Manta Network(MANTA) ke HUF
Ft32.6450772
1 Manta Network(MANTA) ke CZK
2.0558532
1 Manta Network(MANTA) ke KWD
د.ك0.02982888
1 Manta Network(MANTA) ke ILS
0.3187596
1 Manta Network(MANTA) ke BOB
Bs0.672612
1 Manta Network(MANTA) ke AZN
0.165716
1 Manta Network(MANTA) ke TJS
SM0.8987656
1 Manta Network(MANTA) ke GEL
0.2641708
1 Manta Network(MANTA) ke AOA
Kz89.3491932
1 Manta Network(MANTA) ke BHD
.د.ب0.03674996
1 Manta Network(MANTA) ke BMD
$0.09748
1 Manta Network(MANTA) ke DKK
kr0.6306956
1 Manta Network(MANTA) ke HNL
L2.5676232
1 Manta Network(MANTA) ke MUR
4.4782312
1 Manta Network(MANTA) ke NAD
$1.6932276
1 Manta Network(MANTA) ke NOK
kr0.9952708
1 Manta Network(MANTA) ke NZD
$0.1725396
1 Manta Network(MANTA) ke PAB
B/.0.09748
1 Manta Network(MANTA) ke PGK
K0.409416
1 Manta Network(MANTA) ke QAR
ر.ق0.3548272
1 Manta Network(MANTA) ke RSD
дин.9.9029932
1 Manta Network(MANTA) ke UZS
soʻm1,174.4575612
1 Manta Network(MANTA) ke ALL
L8.173698
1 Manta Network(MANTA) ke ANG
ƒ0.1744892
1 Manta Network(MANTA) ke AWG
ƒ0.175464
1 Manta Network(MANTA) ke BBD
$0.19496
1 Manta Network(MANTA) ke BAM
KM0.1647412
1 Manta Network(MANTA) ke BIF
Fr287.46852
1 Manta Network(MANTA) ke BND
$0.126724
1 Manta Network(MANTA) ke BSD
$0.09748
1 Manta Network(MANTA) ke JMD
$15.630918
1 Manta Network(MANTA) ke KHR
391.4855288
1 Manta Network(MANTA) ke KMF
Fr40.9416
1 Manta Network(MANTA) ke LAK
2,119.1303924
1 Manta Network(MANTA) ke LKR
රු29.7187276
1 Manta Network(MANTA) ke MDL
L1.65716
1 Manta Network(MANTA) ke MGA
Ar439.09866
1 Manta Network(MANTA) ke MOP
P0.77984
1 Manta Network(MANTA) ke MVR
1.501192
1 Manta Network(MANTA) ke MWK
MK169.2360028
1 Manta Network(MANTA) ke MZN
MT6.233846
1 Manta Network(MANTA) ke NPR
रु13.812916
1 Manta Network(MANTA) ke PYG
691.32816
1 Manta Network(MANTA) ke RWF
Fr141.44348
1 Manta Network(MANTA) ke SBD
$0.8022604
1 Manta Network(MANTA) ke SCR
1.36472
1 Manta Network(MANTA) ke SRD
$3.75298
1 Manta Network(MANTA) ke SVC
$0.8519752
1 Manta Network(MANTA) ke SZL
L1.6922528
1 Manta Network(MANTA) ke TMT
m0.34118
1 Manta Network(MANTA) ke TND
د.ت0.28844332
1 Manta Network(MANTA) ke TTD
$0.6599396
1 Manta Network(MANTA) ke UGX
Sh340.79008
1 Manta Network(MANTA) ke XAF
Fr55.36864
1 Manta Network(MANTA) ke XCD
$0.263196
1 Manta Network(MANTA) ke XOF
Fr55.36864
1 Manta Network(MANTA) ke XPF
Fr10.04044
1 Manta Network(MANTA) ke BWP
P1.311106
1 Manta Network(MANTA) ke BZD
$0.1959348
1 Manta Network(MANTA) ke CVE
$9.3424832
1 Manta Network(MANTA) ke DJF
Fr17.25396
1 Manta Network(MANTA) ke DOP
$6.2689388
1 Manta Network(MANTA) ke DZD
د.ج12.7191904
1 Manta Network(MANTA) ke FJD
$0.2222544
1 Manta Network(MANTA) ke GNF
Fr847.5886
1 Manta Network(MANTA) ke GTQ
Q0.7466968
1 Manta Network(MANTA) ke GYD
$20.3889168
1 Manta Network(MANTA) ke ISK
kr12.28248

Sumber Daya Manta Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Manta Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Manta Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Manta Network

Berapa nilai Manta Network (MANTA) hari ini?
Harga live MANTA dalam USD adalah 0.09748 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MANTA ke USD saat ini?
Harga MANTA ke USD saat ini adalah $ 0.09748. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Manta Network?
Kapitalisasi pasar MANTA adalah $ 43.79M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MANTA?
Suplai beredar MANTA adalah 449.25M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MANTA?
MANTA mencapai harga ATH sebesar 4.082953050622184 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MANTA?
MANTA mencapai harga ATL 0.053672609877417086 USD.
Berapa volume perdagangan MANTA?
Volume perdagangan 24 jam live MANTA adalah $ 771.53K USD.
Akankah harga MANTA naik lebih tinggi tahun ini?
MANTA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MANTA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:56:09 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

