Dapatkan prediksi harga Heroes of Mavia untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MAVIA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Heroes of Mavia % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.09038 $0.09038 $0.09038 +1.35% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Heroes of Mavia untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Heroes of Mavia (MAVIA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Heroes of Mavia berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.09038 pada tahun 2025. Prediksi Harga Heroes of Mavia (MAVIA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Heroes of Mavia berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.094899 pada tahun 2026. Prediksi Harga Heroes of Mavia (MAVIA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MAVIA pada tahun 2027 adalah $ 0.099643 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Heroes of Mavia (MAVIA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MAVIA pada tahun 2028 adalah $ 0.104626 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Heroes of Mavia (MAVIA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MAVIA pada tahun 2029 adalah $ 0.109857 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Heroes of Mavia (MAVIA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MAVIA pada tahun 2030 adalah $ 0.115350 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Heroes of Mavia (MAVIA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Heroes of Mavia berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.187893. Prediksi Harga Heroes of Mavia (MAVIA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Heroes of Mavia berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.306058. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.09038 0.00%

2026 $ 0.094899 5.00%

2027 $ 0.099643 10.25%

2028 $ 0.104626 15.76%

2029 $ 0.109857 21.55%

2030 $ 0.115350 27.63%

2031 $ 0.121117 34.01%

2032 $ 0.127173 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.133532 47.75%

2034 $ 0.140209 55.13%

2035 $ 0.147219 62.89%

2036 $ 0.154580 71.03%

2037 $ 0.162309 79.59%

2038 $ 0.170424 88.56%

2039 $ 0.178946 97.99%

2040 $ 0.187893 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Heroes of Mavia Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.09038 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.090392 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.090466 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.090751 0.41% Prediksi Harga Heroes of Mavia (MAVIA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MAVIA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.09038 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Heroes of Mavia (MAVIA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk MAVIA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.090392 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Heroes of Mavia (MAVIA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MAVIA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.090466 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Heroes of Mavia (MAVIA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MAVIA adalah $0.090751 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Heroes of Mavia Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.09038$ 0.09038 $ 0.09038 Perubahan Harga (24 Jam) +1.35% Kap. Pasar $ 17.97M$ 17.97M $ 17.97M Suplai Peredaran 198.23M 198.23M 198.23M Volume (24 Jam) $ 189.06K$ 189.06K $ 189.06K Volume (24 Jam) -- Harga MAVIA terbaru adalah $ 0.09038. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.35%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 189.06K. Selanjutnya, suplai beredar MAVIA adalah 198.23M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 17.97M. Lihat Harga MAVIA Live

Cara Membeli Heroes of Mavia (MAVIA) Mencoba untuk membeli MAVIA? Anda sekarang dapat membeli MAVIA melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Heroes of Mavia dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga!

Harga Lampau Heroes of Mavia Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Heroes of Mavia, harga Heroes of Mavia saat ini adalah 0.09063USD. Suplai Heroes of Mavia(MAVIA) yang beredar adalah 0.00 MAVIA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $17.97M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.00136 $ 0.09732 $ 0.084

7 Hari -0.12% $ -0.013170 $ 0.11708 $ 0.07408

30 Days -0.27% $ -0.035319 $ 0.26535 $ 0.0522 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Heroes of Mavia telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.00136 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Heroes of Mavia trading pada harga tertinggi $0.11708 dan terendah $0.07408 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.12% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MAVIA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Heroes of Mavia telah mengalami perubahan -0.27% , mencerminkan sekitar $-0.035319 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MAVIA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Heroes of Mavia lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga MAVIA Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Heroes of Mavia (MAVIA )? Modul Prediksi Harga Heroes of Mavia adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MAVIA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Heroes of Mavia pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MAVIA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Heroes of Mavia. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MAVIA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MAVIA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Heroes of Mavia.

Mengapa Prediksi Harga MAVIA Penting?

Prediksi Harga MAVIA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MAVIA sekarang? Menurut prediksi Anda, MAVIA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MAVIA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Heroes of Mavia (MAVIA), prakiraan harga MAVIA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MAVIA pada tahun 2026? Harga 1 Heroes of Mavia (MAVIA) hari ini adalah $0.09038 . Menurut modul prediksi di atas, MAVIA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga MAVIA pada tahun 2027? Heroes of Mavia (MAVIA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MAVIA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga MAVIA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Heroes of Mavia (MAVIA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MAVIA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Heroes of Mavia (MAVIA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 MAVIA pada tahun 2030? Harga 1 Heroes of Mavia (MAVIA) hari ini adalah $0.09038 . Menurut modul prediksi di atas, MAVIA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MAVIA untuk tahun 2040? Heroes of Mavia (MAVIA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MAVIA pada tahun 2040. Daftar Sekarang