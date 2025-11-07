BursaDEX+
Harga live Heroes of Mavia hari ini adalah 0.09259 USD. Lacak informasi harga aktual MAVIA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MAVIA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Heroes of Mavia(MAVIA)

Harga Live 1 MAVIA ke USD:

$0.09259
$0.09259$0.09259
+4.68%1D
USD
Grafik Harga Live Heroes of Mavia (MAVIA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:03:30 (UTC+8)

Informasi Harga Heroes of Mavia (MAVIA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.08711
$ 0.08711$ 0.08711
Low 24 Jam
$ 0.11708
$ 0.11708$ 0.11708
High 24 Jam

$ 0.08711
$ 0.08711$ 0.08711

$ 0.11708
$ 0.11708$ 0.11708

$ 10.70544724630311
$ 10.70544724630311$ 10.70544724630311

$ 0.057752212414701264
$ 0.057752212414701264$ 0.057752212414701264

+1.29%

+4.68%

-12.29%

-12.29%

Harga aktual Heroes of Mavia (MAVIA) adalah $ 0.09259. Selama 24 jam terakhir, MAVIA diperdagangkan antara low $ 0.08711 dan high $ 0.11708, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMAVIA adalah $ 10.70544724630311, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.057752212414701264.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MAVIA telah berubah sebesar +1.29% selama 1 jam terakhir, +4.68% selama 24 jam, dan -12.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Heroes of Mavia (MAVIA)

No.809

$ 18.35M
$ 18.35M$ 18.35M

$ 299.02K
$ 299.02K$ 299.02K

$ 23.79M
$ 23.79M$ 23.79M

198.23M
198.23M 198.23M

256,989,887.032251
256,989,887.032251 256,989,887.032251

250,000,000
250,000,000 250,000,000

77.13%

ETH

Kapitalisasi Pasar Heroes of Mavia saat ini adalah $ 18.35M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 299.02K. Suplai beredar MAVIA adalah 198.23M, dan total suplainya sebesar 250000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.79M.

Riwayat Harga Heroes of Mavia (MAVIA) USD

Pantau perubahan harga Heroes of Mavia untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0041395+4.68%
30 Days$ -0.03121-25.22%
60 Hari$ -0.04741-33.87%
90 Hari$ -0.08611-48.19%
Perubahan Harga Heroes of Mavia Hari Ini

Hari ini, MAVIA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0041395 (+4.68%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Heroes of Mavia 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03121 (-25.22%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Heroes of Mavia 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MAVIA terlihat mengalami perubahan $ -0.04741 (-33.87%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Heroes of Mavia 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.08611 (-48.19%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Heroes of Mavia (MAVIA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Heroes of Mavia sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Heroes of Mavia (MAVIA)

Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

Heroes of Mavia tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Heroes of Mavia Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MAVIA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Heroes of Mavia di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Heroes of Mavia dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Heroes of Mavia (USD)

Berapa nilai Heroes of Mavia (MAVIA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Heroes of Mavia (MAVIA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Heroes of Mavia.

Cek prediksi harga Heroes of Mavia sekarang!

Tokenomi Heroes of Mavia (MAVIA)

Memahami tokenomi Heroes of Mavia (MAVIA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MAVIA sekarang!

Cara membeli Heroes of Mavia (MAVIA)

Ingin mengetahui cara membeli Heroes of Mavia? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Heroes of Mavia di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MAVIA ke Mata Uang Lokal

1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke VND
2,436.50585
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke AUD
A$0.1425886
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke GBP
0.0703684
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke EUR
0.0796274
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke USD
$0.09259
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke MYR
RM0.3870262
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke TRY
3.898039
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke JPY
¥14.16627
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke ARS
ARS$134.3823483
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke RUB
7.5220116
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke INR
8.2099553
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke IDR
Rp1,543.1660494
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke PHP
5.4655877
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke EGP
￡E.4.3785811
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke BRL
R$0.4944306
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke CAD
C$0.1305519
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke BDT
11.2969059
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke NGN
133.2221956
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke COP
$354.7502519
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke ZAR
R.1.6073624
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke UAH
3.8943354
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke TZS
T.Sh.227.49363
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke VES
Bs20.64757
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke CLP
$87.21978
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke PKR
Rs26.1696376
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke KZT
48.7051177
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke THB
฿2.999916
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke TWD
NT$2.8693641
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke AED
د.إ0.3398053
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke CHF
Fr0.074072
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke HKD
HK$0.7194243
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke AMD
֏35.406416
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke MAD
.د.م0.8620129
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke MXN
$1.7193963
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke SAR
ريال0.3472125
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke ETB
Br14.2116391
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke KES
KSh11.9570726
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke JOD
د.أ0.06564631
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke PLN
0.3407312
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke RON
лв0.407396
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke SEK
kr0.8851604
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke BGN
лв0.1564771
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke HUF
Ft30.9556147
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke CZK
1.9527231
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke KWD
د.ك0.02833254
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke ILS
0.3027693
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke BOB
Bs0.638871
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke AZN
0.157403
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke TJS
SM0.8536798
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke GEL
0.2509189
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke AOA
Kz84.479116
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke BHD
.د.ب0.03481384
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke BMD
$0.09259
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke DKK
kr0.5981314
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke HNL
L2.4332652
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke MUR
4.25914
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke NAD
$1.6082883
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke NOK
kr0.944418
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke NZD
$0.1638843
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke PAB
B/.0.09259
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke PGK
K0.3953593
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke QAR
ر.ق0.3370276
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke RSD
дин.9.3988109
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke UZS
soʻm1,102.2617284
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke ALL
L7.7655233
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke ANG
ƒ0.1657361
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke AWG
ƒ0.166662
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke BBD
$0.18518
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke BAM
KM0.1564771
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke BIF
Fr273.04791
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke BND
$0.120367
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke BSD
$0.09259
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke JMD
$14.8468065
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke KHR
371.8469954
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke KMF
Fr39.53593
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke LAK
2,012.8260467
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke LKR
රු28.2279133
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke MDL
L1.5842149
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke MGA
Ar417.071655
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke MOP
P0.74072
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke MVR
1.425886
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke MWK
MK160.467729
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke MZN
MT5.9211305
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke NPR
रु13.120003
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke PYG
656.64828
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke RWF
Fr134.53327
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke SBD
$0.7610898
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke SCR
1.3944054
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke SRD
$3.564715
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke SVC
$0.8092366
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke SZL
L1.6064365
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke TMT
m0.324065
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke TND
د.ت0.27397381
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke TTD
$0.6268343
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke UGX
Sh323.69464
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke XAF
Fr52.59112
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke XCD
$0.249993
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke XOF
Fr52.59112
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke XPF
Fr9.53677
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke BWP
P1.2453355
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke BZD
$0.1861059
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke CVE
$8.8738256
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke DJF
Fr16.48102
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke DOP
$5.953537
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke DZD
د.ج12.0811432
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke FJD
$0.2111052
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke GNF
Fr805.07005
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke GTQ
Q0.7092394
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke GYD
$19.3661244
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke ISK
kr11.66634

Sumber Daya Heroes of Mavia

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Heroes of Mavia, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Heroes of Mavia
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Heroes of Mavia

Berapa nilai Heroes of Mavia (MAVIA) hari ini?
Harga live MAVIA dalam USD adalah 0.09259 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MAVIA ke USD saat ini?
Harga MAVIA ke USD saat ini adalah $ 0.09259. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Heroes of Mavia?
Kapitalisasi pasar MAVIA adalah $ 18.35M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MAVIA?
Suplai beredar MAVIA adalah 198.23M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MAVIA?
MAVIA mencapai harga ATH sebesar 10.70544724630311 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MAVIA?
MAVIA mencapai harga ATL 0.057752212414701264 USD.
Berapa volume perdagangan MAVIA?
Volume perdagangan 24 jam live MAVIA adalah $ 299.02K USD.
Akankah harga MAVIA naik lebih tinggi tahun ini?
MAVIA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MAVIA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:03:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Heroes of Mavia (MAVIA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

