Prediksi Harga Marinade Finance (MNDE) (USD)

Dapatkan prediksi harga Marinade Finance untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MNDE dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli MNDE

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Marinade Finance % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.07765 $0.07765 $0.07765 +13.07% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Marinade Finance untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Marinade Finance (MNDE) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Marinade Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.07765 pada tahun 2025. Prediksi Harga Marinade Finance (MNDE) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Marinade Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.081532 pada tahun 2026. Prediksi Harga Marinade Finance (MNDE) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MNDE pada tahun 2027 adalah $ 0.085609 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Marinade Finance (MNDE) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MNDE pada tahun 2028 adalah $ 0.089889 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Marinade Finance (MNDE) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MNDE pada tahun 2029 adalah $ 0.094384 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Marinade Finance (MNDE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MNDE pada tahun 2030 adalah $ 0.099103 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Marinade Finance (MNDE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Marinade Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.161428. Prediksi Harga Marinade Finance (MNDE) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Marinade Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.262950. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.07765 0.00%

2026 $ 0.081532 5.00%

2027 $ 0.085609 10.25%

2028 $ 0.089889 15.76%

2029 $ 0.094384 21.55%

2030 $ 0.099103 27.63%

2031 $ 0.104058 34.01%

2032 $ 0.109261 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.114724 47.75%

2034 $ 0.120460 55.13%

2035 $ 0.126483 62.89%

2036 $ 0.132807 71.03%

2037 $ 0.139448 79.59%

2038 $ 0.146420 88.56%

2039 $ 0.153741 97.99%

2040 $ 0.161428 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Marinade Finance Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.07765 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.077660 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.077724 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.077969 0.41% Prediksi Harga Marinade Finance (MNDE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MNDE pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.07765 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Marinade Finance (MNDE) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk MNDE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.077660 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Marinade Finance (MNDE) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MNDE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.077724 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Marinade Finance (MNDE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MNDE adalah $0.077969 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Marinade Finance Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.07765$ 0.07765 $ 0.07765 Perubahan Harga (24 Jam) +13.07% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 60.96K$ 60.96K $ 60.96K Volume (24 Jam) -- Harga MNDE terbaru adalah $ 0.07765. Perubahan 24 jamnya sebesar +13.07%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 60.96K. Selanjutnya, suplai beredar MNDE adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga MNDE Live

Cara Membeli Marinade Finance (MNDE) Mencoba untuk membeli MNDE? Anda sekarang dapat membeli MNDE melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Marinade Finance dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli MNDE Sekarang

Harga Lampau Marinade Finance Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Marinade Finance, harga Marinade Finance saat ini adalah 0.07767USD. Suplai Marinade Finance(MNDE) yang beredar adalah 0.00 MNDE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.10% $ 0.007030 $ 0.07853 $ 0.06684

7 Hari -0.27% $ -0.029329 $ 0.1097 $ 0.06684

30 Days -0.40% $ -0.05333 $ 0.1356 $ 0.06684 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Marinade Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.007030 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.10% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Marinade Finance trading pada harga tertinggi $0.1097 dan terendah $0.06684 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.27% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MNDE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Marinade Finance telah mengalami perubahan -0.40% , mencerminkan sekitar $-0.05333 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MNDE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Marinade Finance lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga MNDE Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Marinade Finance (MNDE )? Modul Prediksi Harga Marinade Finance adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MNDE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Marinade Finance pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MNDE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Marinade Finance. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MNDE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MNDE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Marinade Finance.

Mengapa Prediksi Harga MNDE Penting?

Prediksi Harga MNDE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MNDE sekarang? Menurut prediksi Anda, MNDE akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MNDE bulan depan? Menurut alat prediksi harga Marinade Finance (MNDE), prakiraan harga MNDE akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MNDE pada tahun 2026? Harga 1 Marinade Finance (MNDE) hari ini adalah $0.07765 . Menurut modul prediksi di atas, MNDE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga MNDE pada tahun 2027? Marinade Finance (MNDE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MNDE pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga MNDE pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Marinade Finance (MNDE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MNDE pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Marinade Finance (MNDE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 MNDE pada tahun 2030? Harga 1 Marinade Finance (MNDE) hari ini adalah $0.07765 . Menurut modul prediksi di atas, MNDE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MNDE untuk tahun 2040? Marinade Finance (MNDE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MNDE pada tahun 2040. Daftar Sekarang