Harga live Marinade Finance hari ini adalah 0.07374 USD. Lacak informasi harga aktual MNDE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MNDE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Marinade Finance(MNDE)

Harga Live 1 MNDE ke USD:

$0.0739
$0.0739
-6.18%1D
Grafik Harga Live Marinade Finance (MNDE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:58:48 (UTC+8)

Informasi Harga Marinade Finance (MNDE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.07363
$ 0.07363$ 0.07363
Low 24 Jam
$ 0.08014
$ 0.08014$ 0.08014
High 24 Jam

$ 0.07363
$ 0.07363$ 0.07363

$ 0.08014
$ 0.08014$ 0.08014

$ 0.6674570026607753
$ 0.6674570026607753$ 0.6674570026607753

$ 0.028223705314342616
$ 0.028223705314342616$ 0.028223705314342616

-0.28%

-6.18%

-30.31%

-30.31%

Harga aktual Marinade Finance (MNDE) adalah $ 0.07374. Selama 24 jam terakhir, MNDE diperdagangkan antara low $ 0.07363 dan high $ 0.08014, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMNDE adalah $ 0.6674570026607753, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.028223705314342616.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MNDE telah berubah sebesar -0.28% selama 1 jam terakhir, -6.18% selama 24 jam, dan -30.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Marinade Finance (MNDE)

No.3716

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.00K
$ 60.00K$ 60.00K

$ 51.62M
$ 51.62M$ 51.62M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

SOL

Kapitalisasi Pasar Marinade Finance saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 60.00K. Suplai beredar MNDE adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 700000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.62M.

Riwayat Harga Marinade Finance (MNDE) USD

Pantau perubahan harga Marinade Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0048679-6.18%
30 Days$ -0.05866-44.31%
60 Hari$ -0.01626-18.07%
90 Hari$ -0.01626-18.07%
Perubahan Harga Marinade Finance Hari Ini

Hari ini, MNDE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0048679 (-6.18%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Marinade Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.05866 (-44.31%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Marinade Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MNDE terlihat mengalami perubahan $ -0.01626 (-18.07%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Marinade Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01626 (-18.07%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Marinade Finance (MNDE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Marinade Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) adalah protokol staking non-kustodian terkemuka di Solana, menawarkan solusi staking liquid dan native. Dengan TVL lebih dari +$2 miliar, Marinade membantu pengguna memaksimalkan imbal hasil, dan berpartisipasi dalam Solana DeFi dengan mSOL sekaligus mendukung desentralisasi di ratusan validator.

Marinade Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Marinade Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MNDE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Marinade Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Marinade Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Marinade Finance (USD)

Berapa nilai Marinade Finance (MNDE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Marinade Finance (MNDE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Marinade Finance.

Cek prediksi harga Marinade Finance sekarang!

Tokenomi Marinade Finance (MNDE)

Memahami tokenomi Marinade Finance (MNDE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MNDE sekarang!

Cara membeli Marinade Finance (MNDE)

Ingin mengetahui cara membeli Marinade Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Marinade Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MNDE ke Mata Uang Lokal

1 Marinade Finance(MNDE) ke VND
1,940.4681
1 Marinade Finance(MNDE) ke AUD
A$0.1135596
1 Marinade Finance(MNDE) ke GBP
0.0560424
1 Marinade Finance(MNDE) ke EUR
0.0634164
1 Marinade Finance(MNDE) ke USD
$0.07374
1 Marinade Finance(MNDE) ke MYR
RM0.3074958
1 Marinade Finance(MNDE) ke TRY
3.111828
1 Marinade Finance(MNDE) ke JPY
¥11.28222
1 Marinade Finance(MNDE) ke ARS
ARS$107.0240238
1 Marinade Finance(MNDE) ke RUB
5.9906376
1 Marinade Finance(MNDE) ke INR
6.5385258
1 Marinade Finance(MNDE) ke IDR
Rp1,228.9995084
1 Marinade Finance(MNDE) ke PHP
4.3558218
1 Marinade Finance(MNDE) ke EGP
￡E.3.487902
1 Marinade Finance(MNDE) ke BRL
R$0.394509
1 Marinade Finance(MNDE) ke CAD
C$0.1039734
1 Marinade Finance(MNDE) ke BDT
8.9970174
1 Marinade Finance(MNDE) ke NGN
106.1000616
1 Marinade Finance(MNDE) ke COP
$282.5281734
1 Marinade Finance(MNDE) ke ZAR
R.1.2816012
1 Marinade Finance(MNDE) ke UAH
3.1015044
1 Marinade Finance(MNDE) ke TZS
T.Sh.181.17918
1 Marinade Finance(MNDE) ke VES
Bs16.73898
1 Marinade Finance(MNDE) ke CLP
$69.53682
1 Marinade Finance(MNDE) ke PKR
Rs20.8418736
1 Marinade Finance(MNDE) ke KZT
38.7894522
1 Marinade Finance(MNDE) ke THB
฿2.389176
1 Marinade Finance(MNDE) ke TWD
NT$2.2852026
1 Marinade Finance(MNDE) ke AED
د.إ0.2706258
1 Marinade Finance(MNDE) ke CHF
Fr0.058992
1 Marinade Finance(MNDE) ke HKD
HK$0.5729598
1 Marinade Finance(MNDE) ke AMD
֏28.198176
1 Marinade Finance(MNDE) ke MAD
.د.م0.685782
1 Marinade Finance(MNDE) ke MXN
$1.3700892
1 Marinade Finance(MNDE) ke SAR
ريال0.276525
1 Marinade Finance(MNDE) ke ETB
Br11.3478486
1 Marinade Finance(MNDE) ke KES
KSh9.5227836
1 Marinade Finance(MNDE) ke JOD
د.أ0.05228166
1 Marinade Finance(MNDE) ke PLN
0.2713632
1 Marinade Finance(MNDE) ke RON
лв0.324456
1 Marinade Finance(MNDE) ke SEK
kr0.7064292
1 Marinade Finance(MNDE) ke BGN
лв0.1246206
1 Marinade Finance(MNDE) ke HUF
Ft24.6947886
1 Marinade Finance(MNDE) ke CZK
1.5551766
1 Marinade Finance(MNDE) ke KWD
د.ك0.02256444
1 Marinade Finance(MNDE) ke ILS
0.2411298
1 Marinade Finance(MNDE) ke BOB
Bs0.508806
1 Marinade Finance(MNDE) ke AZN
0.125358
1 Marinade Finance(MNDE) ke TJS
SM0.6798828
1 Marinade Finance(MNDE) ke GEL
0.1998354
1 Marinade Finance(MNDE) ke AOA
Kz67.5893466
1 Marinade Finance(MNDE) ke BHD
.د.ب0.02779998
1 Marinade Finance(MNDE) ke BMD
$0.07374
1 Marinade Finance(MNDE) ke DKK
kr0.4770978
1 Marinade Finance(MNDE) ke HNL
L1.9423116
1 Marinade Finance(MNDE) ke MUR
3.3876156
1 Marinade Finance(MNDE) ke NAD
$1.2808638
1 Marinade Finance(MNDE) ke NOK
kr0.7528854
1 Marinade Finance(MNDE) ke NZD
$0.1305198
1 Marinade Finance(MNDE) ke PAB
B/.0.07374
1 Marinade Finance(MNDE) ke PGK
K0.309708
1 Marinade Finance(MNDE) ke QAR
ر.ق0.2684136
1 Marinade Finance(MNDE) ke RSD
дин.7.4912466
1 Marinade Finance(MNDE) ke UZS
soʻm888.4335306
1 Marinade Finance(MNDE) ke ALL
L6.183099
1 Marinade Finance(MNDE) ke ANG
ƒ0.1319946
1 Marinade Finance(MNDE) ke AWG
ƒ0.132732
1 Marinade Finance(MNDE) ke BBD
$0.14748
1 Marinade Finance(MNDE) ke BAM
KM0.1246206
1 Marinade Finance(MNDE) ke BIF
Fr217.45926
1 Marinade Finance(MNDE) ke BND
$0.095862
1 Marinade Finance(MNDE) ke BSD
$0.07374
1 Marinade Finance(MNDE) ke JMD
$11.824209
1 Marinade Finance(MNDE) ke KHR
296.1442644
1 Marinade Finance(MNDE) ke KMF
Fr30.9708
1 Marinade Finance(MNDE) ke LAK
1,603.0434462
1 Marinade Finance(MNDE) ke LKR
රු22.4811138
1 Marinade Finance(MNDE) ke MDL
L1.25358
1 Marinade Finance(MNDE) ke MGA
Ar332.16183
1 Marinade Finance(MNDE) ke MOP
P0.58992
1 Marinade Finance(MNDE) ke MVR
1.135596
1 Marinade Finance(MNDE) ke MWK
MK128.0207514
1 Marinade Finance(MNDE) ke MZN
MT4.715673
1 Marinade Finance(MNDE) ke NPR
रु10.448958
1 Marinade Finance(MNDE) ke PYG
522.96408
1 Marinade Finance(MNDE) ke RWF
Fr106.99674
1 Marinade Finance(MNDE) ke SBD
$0.6068802
1 Marinade Finance(MNDE) ke SCR
1.03236
1 Marinade Finance(MNDE) ke SRD
$2.83899
1 Marinade Finance(MNDE) ke SVC
$0.6444876
1 Marinade Finance(MNDE) ke SZL
L1.2801264
1 Marinade Finance(MNDE) ke TMT
m0.25809
1 Marinade Finance(MNDE) ke TND
د.ت0.21819666
1 Marinade Finance(MNDE) ke TTD
$0.4992198
1 Marinade Finance(MNDE) ke UGX
Sh257.79504
1 Marinade Finance(MNDE) ke XAF
Fr41.88432
1 Marinade Finance(MNDE) ke XCD
$0.199098
1 Marinade Finance(MNDE) ke XOF
Fr41.88432
1 Marinade Finance(MNDE) ke XPF
Fr7.59522
1 Marinade Finance(MNDE) ke BWP
P0.991803
1 Marinade Finance(MNDE) ke BZD
$0.1482174
1 Marinade Finance(MNDE) ke CVE
$7.0672416
1 Marinade Finance(MNDE) ke DJF
Fr13.05198
1 Marinade Finance(MNDE) ke DOP
$4.7422194
1 Marinade Finance(MNDE) ke DZD
د.ج9.6215952
1 Marinade Finance(MNDE) ke FJD
$0.1681272
1 Marinade Finance(MNDE) ke GNF
Fr641.1693
1 Marinade Finance(MNDE) ke GTQ
Q0.5648484
1 Marinade Finance(MNDE) ke GYD
$15.4234584
1 Marinade Finance(MNDE) ke ISK
kr9.29124

Sumber Daya Marinade Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Marinade Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Marinade Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Marinade Finance

Berapa nilai Marinade Finance (MNDE) hari ini?
Harga live MNDE dalam USD adalah 0.07374 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MNDE ke USD saat ini?
Harga MNDE ke USD saat ini adalah $ 0.07374. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Marinade Finance?
Kapitalisasi pasar MNDE adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MNDE?
Suplai beredar MNDE adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MNDE?
MNDE mencapai harga ATH sebesar 0.6674570026607753 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MNDE?
MNDE mencapai harga ATL 0.028223705314342616 USD.
Berapa volume perdagangan MNDE?
Volume perdagangan 24 jam live MNDE adalah $ 60.00K USD.
Akankah harga MNDE naik lebih tinggi tahun ini?
MNDE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MNDE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Marinade Finance (MNDE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 MNDE = 0.07374 USD

MNDE/USDT
$0.0739
$0.0739
