Apa yang dimaksud dengan Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) adalah protokol staking non-kustodian terkemuka di Solana, menawarkan solusi staking liquid dan native. Dengan TVL lebih dari +$2 miliar, Marinade membantu pengguna memaksimalkan imbal hasil, dan berpartisipasi dalam Solana DeFi dengan mSOL sekaligus mendukung desentralisasi di ratusan validator.

Prediksi Harga Marinade Finance (USD)

Berapa nilai Marinade Finance (MNDE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Marinade Finance (MNDE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Marinade Finance.

Tokenomi Marinade Finance (MNDE)

Memahami tokenomi Marinade Finance (MNDE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MNDE sekarang!

Cara membeli Marinade Finance (MNDE)

Ingin mengetahui cara membeli Marinade Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Marinade Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MNDE ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Marinade Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Marinade Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Marinade Finance Berapa nilai Marinade Finance (MNDE) hari ini? Harga live MNDE dalam USD adalah 0.07374 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MNDE ke USD saat ini? $ 0.07374 . Cobalah Harga MNDE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Marinade Finance? Kapitalisasi pasar MNDE adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MNDE? Suplai beredar MNDE adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MNDE? MNDE mencapai harga ATH sebesar 0.6674570026607753 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MNDE? MNDE mencapai harga ATL 0.028223705314342616 USD . Berapa volume perdagangan MNDE? Volume perdagangan 24 jam live MNDE adalah $ 60.00K USD . Akankah harga MNDE naik lebih tinggi tahun ini? MNDE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MNDE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

