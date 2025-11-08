Prediksi Harga Minutes Networ (MNTX) (USD)

Dapatkan prediksi harga Minutes Networ untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MNTX dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Minutes Networ % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.144 $0.144 $0.144 +18.03% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Minutes Networ untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Minutes Networ (MNTX) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Minutes Networ berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.144 pada tahun 2025. Prediksi Harga Minutes Networ (MNTX) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Minutes Networ berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.1512 pada tahun 2026. Prediksi Harga Minutes Networ (MNTX) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MNTX pada tahun 2027 adalah $ 0.158759 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Minutes Networ (MNTX) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MNTX pada tahun 2028 adalah $ 0.166698 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Minutes Networ (MNTX) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MNTX pada tahun 2029 adalah $ 0.175032 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Minutes Networ (MNTX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MNTX pada tahun 2030 adalah $ 0.183784 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Minutes Networ (MNTX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Minutes Networ berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.299365. Prediksi Harga Minutes Networ (MNTX) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Minutes Networ berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.487635. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.144 0.00%

2026 $ 0.1512 5.00%

2027 $ 0.158759 10.25%

2028 $ 0.166698 15.76%

2029 $ 0.175032 21.55%

2030 $ 0.183784 27.63%

2031 $ 0.192973 34.01%

2032 $ 0.202622 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.212753 47.75%

2034 $ 0.223391 55.13%

2035 $ 0.234560 62.89%

2036 $ 0.246288 71.03%

2037 $ 0.258603 79.59%

2038 $ 0.271533 88.56%

2039 $ 0.285110 97.99%

2040 $ 0.299365 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Minutes Networ Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.144 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.144019 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.144138 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.144591 0.41% Prediksi Harga Minutes Networ (MNTX) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MNTX pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.144 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Minutes Networ (MNTX) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk MNTX, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.144019 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Minutes Networ (MNTX) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MNTX, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.144138 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Minutes Networ (MNTX) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MNTX adalah $0.144591 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Minutes Networ Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.144$ 0.144 $ 0.144 Perubahan Harga (24 Jam) +18.03% Kap. Pasar $ 11.18M$ 11.18M $ 11.18M Suplai Peredaran 77.67M 77.67M 77.67M Volume (24 Jam) $ 120.86$ 120.86 $ 120.86 Volume (24 Jam) +120.86% Harga MNTX terbaru adalah $ 0.144. Perubahan 24 jamnya sebesar +18.03%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 120.86. Selanjutnya, suplai beredar MNTX adalah 77.67M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 11.18M. Lihat Harga MNTX Live

Harga Lampau Minutes Networ Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Minutes Networ, harga Minutes Networ saat ini adalah 0.144USD. Suplai Minutes Networ(MNTX) yang beredar adalah 0.00 MNTX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $11.18M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.22% $ 0.025599 $ 0.144 $ 0.1184

7 Hari -0.15% $ -0.0262 $ 0.1702 $ 0.106

30 Days -0.29% $ -0.059400 $ 0.2499 $ 0.106 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Minutes Networ telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.025599 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.22% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Minutes Networ trading pada harga tertinggi $0.1702 dan terendah $0.106 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.15% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MNTX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Minutes Networ telah mengalami perubahan -0.29% , mencerminkan sekitar $-0.059400 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MNTX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Minutes Networ lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga MNTX Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Minutes Networ (MNTX )? Modul Prediksi Harga Minutes Networ adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MNTX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Minutes Networ pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MNTX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Minutes Networ. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MNTX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MNTX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Minutes Networ.

Mengapa Prediksi Harga MNTX Penting?

Prediksi Harga MNTX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MNTX sekarang? Menurut prediksi Anda, MNTX akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MNTX bulan depan? Menurut alat prediksi harga Minutes Networ (MNTX), prakiraan harga MNTX akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MNTX pada tahun 2026? Harga 1 Minutes Networ (MNTX) hari ini adalah $0.144 . Menurut modul prediksi di atas, MNTX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga MNTX pada tahun 2027? Minutes Networ (MNTX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MNTX pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga MNTX pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Minutes Networ (MNTX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MNTX pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Minutes Networ (MNTX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 MNTX pada tahun 2030? Harga 1 Minutes Networ (MNTX) hari ini adalah $0.144 . Menurut modul prediksi di atas, MNTX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MNTX untuk tahun 2040? Minutes Networ (MNTX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MNTX pada tahun 2040.