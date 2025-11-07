BursaDEX+
Harga live Minutes Networ hari ini adalah 0.1184 USD. Lacak informasi harga aktual MNTX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MNTX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Minutes Networ hari ini adalah 0.1184 USD. Lacak informasi harga aktual MNTX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MNTX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MNTX

Info Harga MNTX

Penjelasan MNTX

Whitepaper MNTX

Situs Web Resmi MNTX

Tokenomi MNTX

Prakiraan Harga MNTX

Riwayat MNTX

Panduan Membeli MNTX

Konverter MNTX ke Mata Uang Fiat

Logo Minutes Networ

Harga Minutes Networ(MNTX)

Harga Live 1 MNTX ke USD:

$0.1184
$0.1184$0.1184
-2.95%1D
USD
Grafik Harga Live Minutes Networ (MNTX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:06:53 (UTC+8)

Informasi Harga Minutes Networ (MNTX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1184
$ 0.1184$ 0.1184
Low 24 Jam
$ 0.1221
$ 0.1221$ 0.1221
High 24 Jam

$ 0.1184
$ 0.1184$ 0.1184

$ 0.1221
$ 0.1221$ 0.1221

$ 0.5035847309180984
$ 0.5035847309180984$ 0.5035847309180984

$ 0.12356632139260672
$ 0.12356632139260672$ 0.12356632139260672

-2.96%

-2.94%

-36.21%

-36.21%

Harga aktual Minutes Networ (MNTX) adalah $ 0.1184. Selama 24 jam terakhir, MNTX diperdagangkan antara low $ 0.1184 dan high $ 0.1221, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMNTX adalah $ 0.5035847309180984, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.12356632139260672.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MNTX telah berubah sebesar -2.96% selama 1 jam terakhir, -2.94% selama 24 jam, dan -36.21% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Minutes Networ (MNTX)

No.1055

$ 9.20M
$ 9.20M$ 9.20M

$ 96.43
$ 96.43$ 96.43

$ 59.20M
$ 59.20M$ 59.20M

77.67M
77.67M 77.67M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

79,786,825.02592564
79,786,825.02592564 79,786,825.02592564

15.53%

ETH

Kapitalisasi Pasar Minutes Networ saat ini adalah $ 9.20M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 96.43. Suplai beredar MNTX adalah 77.67M, dan total suplainya sebesar 79786825.02592564. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 59.20M.

Riwayat Harga Minutes Networ (MNTX) USD

Pantau perubahan harga Minutes Networ untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.003599-2.94%
30 Days$ -0.0864-42.19%
60 Hari$ -0.1928-61.96%
90 Hari$ -0.2454-67.46%
Perubahan Harga Minutes Networ Hari Ini

Hari ini, MNTX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.003599 (-2.94%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Minutes Networ 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0864 (-42.19%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Minutes Networ 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MNTX terlihat mengalami perubahan $ -0.1928 (-61.96%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Minutes Networ 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2454 (-67.46%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Minutes Networ (MNTX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Minutes Networ sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Minutes Networ (MNTX)

Minutes Network Token mentransformasi telekomunikasi global. Node MNTx DePIN merutekan lalu lintas suara, memangkas biaya, dan membuka akses ke industri senilai $250 miliar.

Minutes Networ tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Minutes Networ Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MNTX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Minutes Networ di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Minutes Networ dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Minutes Networ (USD)

Berapa nilai Minutes Networ (MNTX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Minutes Networ (MNTX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Minutes Networ.

Cek prediksi harga Minutes Networ sekarang!

Tokenomi Minutes Networ (MNTX)

Memahami tokenomi Minutes Networ (MNTX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MNTX sekarang!

Cara membeli Minutes Networ (MNTX)

Ingin mengetahui cara membeli Minutes Networ? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Minutes Networ di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MNTX ke Mata Uang Lokal

1 Minutes Networ(MNTX) ke VND
3,115.696
1 Minutes Networ(MNTX) ke AUD
A$0.182336
1 Minutes Networ(MNTX) ke GBP
0.089984
1 Minutes Networ(MNTX) ke EUR
0.101824
1 Minutes Networ(MNTX) ke USD
$0.1184
1 Minutes Networ(MNTX) ke MYR
RM0.494912
1 Minutes Networ(MNTX) ke TRY
4.98464
1 Minutes Networ(MNTX) ke JPY
¥18.1152
1 Minutes Networ(MNTX) ke ARS
ARS$171.842208
1 Minutes Networ(MNTX) ke RUB
9.617632
1 Minutes Networ(MNTX) ke INR
10.498528
1 Minutes Networ(MNTX) ke IDR
Rp1,973.332544
1 Minutes Networ(MNTX) ke PHP
6.987968
1 Minutes Networ(MNTX) ke EGP
￡E.5.60032
1 Minutes Networ(MNTX) ke BRL
R$0.63344
1 Minutes Networ(MNTX) ke CAD
C$0.166944
1 Minutes Networ(MNTX) ke BDT
14.445984
1 Minutes Networ(MNTX) ke NGN
170.358656
1 Minutes Networ(MNTX) ke COP
$453.638944
1 Minutes Networ(MNTX) ke ZAR
R.2.057792
1 Minutes Networ(MNTX) ke UAH
4.979904
1 Minutes Networ(MNTX) ke TZS
T.Sh.290.9088
1 Minutes Networ(MNTX) ke VES
Bs26.8768
1 Minutes Networ(MNTX) ke CLP
$111.6512
1 Minutes Networ(MNTX) ke PKR
Rs33.464576
1 Minutes Networ(MNTX) ke KZT
62.281952
1 Minutes Networ(MNTX) ke THB
฿3.837344
1 Minutes Networ(MNTX) ke TWD
NT$3.669216
1 Minutes Networ(MNTX) ke AED
د.إ0.434528
1 Minutes Networ(MNTX) ke CHF
Fr0.09472
1 Minutes Networ(MNTX) ke HKD
HK$0.919968
1 Minutes Networ(MNTX) ke AMD
֏45.27616
1 Minutes Networ(MNTX) ke MAD
.د.م1.10112
1 Minutes Networ(MNTX) ke MXN
$2.199872
1 Minutes Networ(MNTX) ke SAR
ريال0.444
1 Minutes Networ(MNTX) ke ETB
Br18.173216
1 Minutes Networ(MNTX) ke KES
KSh15.290176
1 Minutes Networ(MNTX) ke JOD
د.أ0.0839456
1 Minutes Networ(MNTX) ke PLN
0.435712
1 Minutes Networ(MNTX) ke RON
лв0.52096
1 Minutes Networ(MNTX) ke SEK
kr1.131904
1 Minutes Networ(MNTX) ke BGN
лв0.200096
1 Minutes Networ(MNTX) ke HUF
Ft39.584672
1 Minutes Networ(MNTX) ke CZK
2.495872
1 Minutes Networ(MNTX) ke KWD
د.ك0.0362304
1 Minutes Networ(MNTX) ke ILS
0.387168
1 Minutes Networ(MNTX) ke BOB
Bs0.81696
1 Minutes Networ(MNTX) ke AZN
0.20128
1 Minutes Networ(MNTX) ke TJS
SM1.091648
1 Minutes Networ(MNTX) ke GEL
0.320864
1 Minutes Networ(MNTX) ke AOA
Kz108.02816
1 Minutes Networ(MNTX) ke BHD
.د.ب0.0445184
1 Minutes Networ(MNTX) ke BMD
$0.1184
1 Minutes Networ(MNTX) ke DKK
kr0.764864
1 Minutes Networ(MNTX) ke HNL
L3.111552
1 Minutes Networ(MNTX) ke MUR
5.4464
1 Minutes Networ(MNTX) ke NAD
$2.056608
1 Minutes Networ(MNTX) ke NOK
kr1.20768
1 Minutes Networ(MNTX) ke NZD
$0.209568
1 Minutes Networ(MNTX) ke PAB
B/.0.1184
1 Minutes Networ(MNTX) ke PGK
K0.505568
1 Minutes Networ(MNTX) ke QAR
ر.ق0.430976
1 Minutes Networ(MNTX) ke RSD
дин.12.022336
1 Minutes Networ(MNTX) ke UZS
soʻm1,409.523584
1 Minutes Networ(MNTX) ke ALL
L9.930208
1 Minutes Networ(MNTX) ke ANG
ƒ0.211936
1 Minutes Networ(MNTX) ke AWG
ƒ0.21312
1 Minutes Networ(MNTX) ke BBD
$0.2368
1 Minutes Networ(MNTX) ke BAM
KM0.200096
1 Minutes Networ(MNTX) ke BIF
Fr349.1616
1 Minutes Networ(MNTX) ke BND
$0.15392
1 Minutes Networ(MNTX) ke BSD
$0.1184
1 Minutes Networ(MNTX) ke JMD
$18.98544
1 Minutes Networ(MNTX) ke KHR
475.501504
1 Minutes Networ(MNTX) ke KMF
Fr50.5568
1 Minutes Networ(MNTX) ke LAK
2,573.912992
1 Minutes Networ(MNTX) ke LKR
රු36.096608
1 Minutes Networ(MNTX) ke MDL
L2.025824
1 Minutes Networ(MNTX) ke MGA
Ar533.3328
1 Minutes Networ(MNTX) ke MOP
P0.9472
1 Minutes Networ(MNTX) ke MVR
1.82336
1 Minutes Networ(MNTX) ke MWK
MK205.19904
1 Minutes Networ(MNTX) ke MZN
MT7.57168
1 Minutes Networ(MNTX) ke NPR
रु16.77728
1 Minutes Networ(MNTX) ke PYG
839.6928
1 Minutes Networ(MNTX) ke RWF
Fr171.7984
1 Minutes Networ(MNTX) ke SBD
$0.973248
1 Minutes Networ(MNTX) ke SCR
1.783104
1 Minutes Networ(MNTX) ke SRD
$4.5584
1 Minutes Networ(MNTX) ke SVC
$1.034816
1 Minutes Networ(MNTX) ke SZL
L2.05424
1 Minutes Networ(MNTX) ke TMT
m0.4144
1 Minutes Networ(MNTX) ke TND
د.ت0.3503456
1 Minutes Networ(MNTX) ke TTD
$0.801568
1 Minutes Networ(MNTX) ke UGX
Sh413.9264
1 Minutes Networ(MNTX) ke XAF
Fr67.2512
1 Minutes Networ(MNTX) ke XCD
$0.31968
1 Minutes Networ(MNTX) ke XOF
Fr67.2512
1 Minutes Networ(MNTX) ke XPF
Fr12.1952
1 Minutes Networ(MNTX) ke BWP
P1.59248
1 Minutes Networ(MNTX) ke BZD
$0.237984
1 Minutes Networ(MNTX) ke CVE
$11.347456
1 Minutes Networ(MNTX) ke DJF
Fr21.0752
1 Minutes Networ(MNTX) ke DOP
$7.61312
1 Minutes Networ(MNTX) ke DZD
د.ج15.448832
1 Minutes Networ(MNTX) ke FJD
$0.269952
1 Minutes Networ(MNTX) ke GNF
Fr1,029.488
1 Minutes Networ(MNTX) ke GTQ
Q0.906944
1 Minutes Networ(MNTX) ke GYD
$24.764544
1 Minutes Networ(MNTX) ke ISK
kr14.9184

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Minutes Networ

Berapa nilai Minutes Networ (MNTX) hari ini?
Harga live MNTX dalam USD adalah 0.1184 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MNTX ke USD saat ini?
Harga MNTX ke USD saat ini adalah $ 0.1184. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Minutes Networ?
Kapitalisasi pasar MNTX adalah $ 9.20M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MNTX?
Suplai beredar MNTX adalah 77.67M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MNTX?
MNTX mencapai harga ATH sebesar 0.5035847309180984 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MNTX?
MNTX mencapai harga ATL 0.12356632139260672 USD.
Berapa volume perdagangan MNTX?
Volume perdagangan 24 jam live MNTX adalah $ 96.43 USD.
Akankah harga MNTX naik lebih tinggi tahun ini?
MNTX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MNTX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Minutes Networ (MNTX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

