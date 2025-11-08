Prediksi Harga Moonriver (MOVR) (USD)

Dapatkan prediksi harga Moonriver untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MOVR dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli MOVR

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Moonriver % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $3.988 $3.988 $3.988 +7.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Moonriver untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Moonriver (MOVR) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Moonriver berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.988 pada tahun 2025. Prediksi Harga Moonriver (MOVR) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Moonriver berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 4.1874 pada tahun 2026. Prediksi Harga Moonriver (MOVR) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MOVR pada tahun 2027 adalah $ 4.3967 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Moonriver (MOVR) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MOVR pada tahun 2028 adalah $ 4.6166 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Moonriver (MOVR) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MOVR pada tahun 2029 adalah $ 4.8474 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Moonriver (MOVR) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MOVR pada tahun 2030 adalah $ 5.0898 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Moonriver (MOVR) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Moonriver berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 8.2907. Prediksi Harga Moonriver (MOVR) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Moonriver berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 13.5047. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 3.988 0.00%

2026 $ 4.1874 5.00%

2027 $ 4.3967 10.25%

2028 $ 4.6166 15.76%

2029 $ 4.8474 21.55%

2030 $ 5.0898 27.63%

2031 $ 5.3443 34.01%

2032 $ 5.6115 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 5.8920 47.75%

2034 $ 6.1866 55.13%

2035 $ 6.4960 62.89%

2036 $ 6.8208 71.03%

2037 $ 7.1618 79.59%

2038 $ 7.5199 88.56%

2039 $ 7.8959 97.99%

2040 $ 8.2907 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Moonriver Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 3.988 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 3.9885 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 3.9918 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 4.0043 0.41% Prediksi Harga Moonriver (MOVR) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MOVR pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $3.988 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Moonriver (MOVR) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk MOVR, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $3.9885 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Moonriver (MOVR) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MOVR, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $3.9918 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Moonriver (MOVR) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MOVR adalah $4.0043 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Moonriver Saat Ini Harga Saat Ini $ 3.988$ 3.988 $ 3.988 Perubahan Harga (24 Jam) +7.00% Kap. Pasar $ 41.07M$ 41.07M $ 41.07M Suplai Peredaran 10.31M 10.31M 10.31M Volume (24 Jam) $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M Volume (24 Jam) -- Harga MOVR terbaru adalah $ 3.988. Perubahan 24 jamnya sebesar +7.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 2.94M. Selanjutnya, suplai beredar MOVR adalah 10.31M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 41.07M. Lihat Harga MOVR Live

Cara Membeli Moonriver (MOVR) Mencoba untuk membeli MOVR? Anda sekarang dapat membeli MOVR melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Moonriver dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli MOVR Sekarang

Harga Lampau Moonriver Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Moonriver, harga Moonriver saat ini adalah 3.983USD. Suplai Moonriver(MOVR) yang beredar adalah 0.00 MOVR , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $41.07M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.08% $ 0.282999 $ 4.645 $ 3.508

7 Hari 0.20% $ 0.651000 $ 4.645 $ 2.902

30 Days -0.25% $ -1.3359 $ 5.562 $ 2.293 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Moonriver telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.282999 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.08% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Moonriver trading pada harga tertinggi $4.645 dan terendah $2.902 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.20% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MOVR di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Moonriver telah mengalami perubahan -0.25% , mencerminkan sekitar $-1.3359 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MOVR dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Moonriver lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga MOVR Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Moonriver (MOVR )? Modul Prediksi Harga Moonriver adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MOVR di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Moonriver pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MOVR, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Moonriver. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MOVR. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MOVR untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Moonriver.

Mengapa Prediksi Harga MOVR Penting?

Prediksi Harga MOVR sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MOVR sekarang? Menurut prediksi Anda, MOVR akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MOVR bulan depan? Menurut alat prediksi harga Moonriver (MOVR), prakiraan harga MOVR akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MOVR pada tahun 2026? Harga 1 Moonriver (MOVR) hari ini adalah $3.988 . Menurut modul prediksi di atas, MOVR akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga MOVR pada tahun 2027? Moonriver (MOVR) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MOVR pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga MOVR pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Moonriver (MOVR) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MOVR pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Moonriver (MOVR) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 MOVR pada tahun 2030? Harga 1 Moonriver (MOVR) hari ini adalah $3.988 . Menurut modul prediksi di atas, MOVR akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MOVR untuk tahun 2040? Moonriver (MOVR) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MOVR pada tahun 2040. Daftar Sekarang