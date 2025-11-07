BursaDEX+
Harga live Moonriver hari ini adalah 3.647 USD. Lacak informasi harga aktual MOVR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MOVR dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Moonriver

Harga Moonriver(MOVR)

Harga Live 1 MOVR ke USD:

$3.648
+4.28%1D
USD
Grafik Harga Live Moonriver (MOVR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:59:09 (UTC+8)

Informasi Harga Moonriver (MOVR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 3.269
Low 24 Jam
$ 3.877
High 24 Jam

$ 3.269
$ 3.877
$ 495.7138640349697
$ 0
0.00%

+4.28%

+9.32%

+9.32%

Harga aktual Moonriver (MOVR) adalah $ 3.647. Selama 24 jam terakhir, MOVR diperdagangkan antara low $ 3.269 dan high $ 3.877, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMOVR adalah $ 495.7138640349697, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MOVR telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +4.28% selama 24 jam, dan +9.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Moonriver (MOVR)

No.614

$ 37.27M
$ 2.55M
$ 44.41M
10.22M
--
12,178,450
MOVR

Kapitalisasi Pasar Moonriver saat ini adalah $ 37.27M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.55M. Suplai beredar MOVR adalah 10.22M, dan total suplainya sebesar 12178450. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.41M.

Riwayat Harga Moonriver (MOVR) USD

Pantau perubahan harga Moonriver untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.14973+4.28%
30 Days$ -1.72-32.05%
60 Hari$ -2.199-37.62%
90 Hari$ -3.048-45.53%
Perubahan Harga Moonriver Hari Ini

Hari ini, MOVR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.14973 (+4.28%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Moonriver 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.72 (-32.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Moonriver 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MOVR terlihat mengalami perubahan $ -2.199 (-37.62%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Moonriver 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -3.048 (-45.53%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Moonriver (MOVR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Moonriver sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Moonriver (MOVR)

Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot.

Moonriver tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Moonriver Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MOVR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Moonriver di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Moonriver dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Moonriver (USD)

Berapa nilai Moonriver (MOVR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Moonriver (MOVR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Moonriver.

Cek prediksi harga Moonriver sekarang!

Tokenomi Moonriver (MOVR)

Memahami tokenomi Moonriver (MOVR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MOVR sekarang!

Cara membeli Moonriver (MOVR)

Ingin mengetahui cara membeli Moonriver? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Moonriver di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MOVR ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Moonriver

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Moonriver, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Moonriver
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Moonriver

Berapa nilai Moonriver (MOVR) hari ini?
Harga live MOVR dalam USD adalah 3.647 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MOVR ke USD saat ini?
Harga MOVR ke USD saat ini adalah $ 3.647. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Moonriver?
Kapitalisasi pasar MOVR adalah $ 37.27M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MOVR?
Suplai beredar MOVR adalah 10.22M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MOVR?
MOVR mencapai harga ATH sebesar 495.7138640349697 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MOVR?
MOVR mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan MOVR?
Volume perdagangan 24 jam live MOVR adalah $ 2.55M USD.
Akankah harga MOVR naik lebih tinggi tahun ini?
MOVR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MOVR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:59:09 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

