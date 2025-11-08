Prediksi Harga Micron Technology (MUON) (USD)

Dapatkan prediksi harga Micron Technology untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MUON dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Micron Technology % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $244.25 $244.25 $244.25 +6.03% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Micron Technology untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Micron Technology (MUON) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Micron Technology berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 244.25 pada tahun 2025. Prediksi Harga Micron Technology (MUON) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Micron Technology berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 256.4625 pada tahun 2026. Prediksi Harga Micron Technology (MUON) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MUON pada tahun 2027 adalah $ 269.2856 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Micron Technology (MUON) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MUON pada tahun 2028 adalah $ 282.7499 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Micron Technology (MUON) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MUON pada tahun 2029 adalah $ 296.8874 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Micron Technology (MUON) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MUON pada tahun 2030 adalah $ 311.7317 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Micron Technology (MUON) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Micron Technology berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 507.7782. Prediksi Harga Micron Technology (MUON) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Micron Technology berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 827.1171. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 244.25 0.00%

2026 $ 256.4625 5.00%

2027 $ 269.2856 10.25%

2028 $ 282.7499 15.76%

2029 $ 296.8874 21.55%

2030 $ 311.7317 27.63%

2031 $ 327.3183 34.01%

2032 $ 343.6842 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 360.8684 47.75%

2034 $ 378.9119 55.13%

2035 $ 397.8575 62.89%

2036 $ 417.7503 71.03%

2037 $ 438.6379 79.59%

2038 $ 460.5698 88.56%

2039 $ 483.5982 97.99%

2040 $ 507.7782 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Micron Technology Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 244.25 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 244.2834 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 244.4842 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 245.2537 0.41% Prediksi Harga Micron Technology (MUON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MUON pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $244.25 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Micron Technology (MUON) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk MUON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $244.2834 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Micron Technology (MUON) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MUON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $244.4842 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Micron Technology (MUON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MUON adalah $245.2537 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Micron Technology Saat Ini Harga Saat Ini $ 244.25$ 244.25 $ 244.25 Perubahan Harga (24 Jam) +6.03% Kap. Pasar $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Suplai Peredaran 7.95K 7.95K 7.95K Volume (24 Jam) $ 145.05K$ 145.05K $ 145.05K Volume (24 Jam) -- Harga MUON terbaru adalah $ 244.25. Perubahan 24 jamnya sebesar +6.03%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 145.05K. Selanjutnya, suplai beredar MUON adalah 7.95K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.94M. Lihat Harga MUON Live

Cara Membeli Micron Technology (MUON) Mencoba untuk membeli MUON? Anda sekarang dapat membeli MUON melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Micron Technology dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli MUON Sekarang

Harga Lampau Micron Technology Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Micron Technology, harga Micron Technology saat ini adalah 244.25USD. Suplai Micron Technology(MUON) yang beredar adalah 0.00 MUON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.94M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.579999 $ 257.39 $ 227.05

7 Hari 0.09% $ 19.3499 $ 257.39 $ 209.15

30 Days 0.24% $ 47.7299 $ 257.39 $ 175.61 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Micron Technology telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.579999 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Micron Technology trading pada harga tertinggi $257.39 dan terendah $209.15 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.09% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MUON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Micron Technology telah mengalami perubahan 0.24% , mencerminkan sekitar $47.7299 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MUON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Micron Technology lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga MUON Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Micron Technology (MUON )? Modul Prediksi Harga Micron Technology adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MUON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Micron Technology pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MUON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Micron Technology. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MUON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MUON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Micron Technology.

Mengapa Prediksi Harga MUON Penting?

Prediksi Harga MUON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MUON sekarang? Menurut prediksi Anda, MUON akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MUON bulan depan? Menurut alat prediksi harga Micron Technology (MUON), prakiraan harga MUON akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MUON pada tahun 2026? Harga 1 Micron Technology (MUON) hari ini adalah $244.25 . Menurut modul prediksi di atas, MUON akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga MUON pada tahun 2027? Micron Technology (MUON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MUON pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga MUON pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Micron Technology (MUON) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MUON pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Micron Technology (MUON) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 MUON pada tahun 2030? Harga 1 Micron Technology (MUON) hari ini adalah $244.25 . Menurut modul prediksi di atas, MUON akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MUON untuk tahun 2040? Micron Technology (MUON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MUON pada tahun 2040.