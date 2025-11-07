BursaDEX+
Harga live Micron Technology hari ini adalah 244.1 USD. Lacak informasi harga aktual MUON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MUON dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Micron Technology hari ini adalah 244.1 USD. Lacak informasi harga aktual MUON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MUON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MUON

Info Harga MUON

Penjelasan MUON

Situs Web Resmi MUON

Tokenomi MUON

Prakiraan Harga MUON

Riwayat MUON

Panduan Membeli MUON

Konverter MUON ke Mata Uang Fiat

Spot MUON

Logo Micron Technology

Harga Micron Technology(MUON)

Harga Live 1 MUON ke USD:

$244.1
+3.50%1D
USD
Grafik Harga Live Micron Technology (MUON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:09:00 (UTC+8)

Informasi Harga Micron Technology (MUON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 234.7
Low 24 Jam
$ 245.97
High 24 Jam

$ 234.7
$ 245.97
$ 239.68579298066834
$ 117.45321659889592
+0.92%

+3.50%

+7.47%

+7.47%

Harga aktual Micron Technology (MUON) adalah $ 244.1. Selama 24 jam terakhir, MUON diperdagangkan antara low $ 234.7 dan high $ 245.97, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMUON adalah $ 239.68579298066834, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 117.45321659889592.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MUON telah berubah sebesar +0.92% selama 1 jam terakhir, +3.50% selama 24 jam, dan +7.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Micron Technology (MUON)

No.1823

$ 1.90M
$ 59.34K
$ 1.90M
7.77K
7,768.44802148
ETH

Kapitalisasi Pasar Micron Technology saat ini adalah $ 1.90M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 59.34K. Suplai beredar MUON adalah 7.77K, dan total suplainya sebesar 7768.44802148. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.90M.

Riwayat Harga Micron Technology (MUON) USD

Pantau perubahan harga Micron Technology untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +8.2546+3.50%
30 Days$ +57.28+30.66%
60 Hari$ +144.1+144.10%
90 Hari$ +144.1+144.10%
Perubahan Harga Micron Technology Hari Ini

Hari ini, MUON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +8.2546 (+3.50%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Micron Technology 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +57.28 (+30.66%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Micron Technology 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MUON terlihat mengalami perubahan $ +144.1 (+144.10%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Micron Technology 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +144.1 (+144.10%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Micron Technology (MUON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Micron Technology sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Micron Technology (MUON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Micron Technology tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Micron Technology Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MUON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Micron Technology di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Micron Technology dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Micron Technology (USD)

Berapa nilai Micron Technology (MUON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Micron Technology (MUON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Micron Technology.

Cek prediksi harga Micron Technology sekarang!

Tokenomi Micron Technology (MUON)

Memahami tokenomi Micron Technology (MUON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MUON sekarang!

Cara membeli Micron Technology (MUON)

Ingin mengetahui cara membeli Micron Technology? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Micron Technology di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MUON ke Mata Uang Lokal

1 Micron Technology(MUON) ke VND
6,423,491.5
1 Micron Technology(MUON) ke AUD
A$375.914
1 Micron Technology(MUON) ke GBP
185.516
1 Micron Technology(MUON) ke EUR
209.926
1 Micron Technology(MUON) ke USD
$244.1
1 Micron Technology(MUON) ke MYR
RM1,020.338
1 Micron Technology(MUON) ke TRY
10,276.61
1 Micron Technology(MUON) ke JPY
¥37,347.3
1 Micron Technology(MUON) ke ARS
ARS$354,279.417
1 Micron Technology(MUON) ke RUB
19,828.243
1 Micron Technology(MUON) ke INR
21,644.347
1 Micron Technology(MUON) ke IDR
Rp4,068,331.706
1 Micron Technology(MUON) ke PHP
14,406.782
1 Micron Technology(MUON) ke EGP
￡E.11,545.93
1 Micron Technology(MUON) ke BRL
R$1,305.935
1 Micron Technology(MUON) ke CAD
C$344.181
1 Micron Technology(MUON) ke BDT
29,782.641
1 Micron Technology(MUON) ke NGN
351,220.844
1 Micron Technology(MUON) ke COP
$935,247.181
1 Micron Technology(MUON) ke ZAR
R.4,242.458
1 Micron Technology(MUON) ke UAH
10,266.846
1 Micron Technology(MUON) ke TZS
T.Sh.599,753.7
1 Micron Technology(MUON) ke VES
Bs55,410.7
1 Micron Technology(MUON) ke CLP
$230,186.3
1 Micron Technology(MUON) ke PKR
Rs68,992.424
1 Micron Technology(MUON) ke KZT
128,403.923
1 Micron Technology(MUON) ke THB
฿7,911.281
1 Micron Technology(MUON) ke TWD
NT$7,564.659
1 Micron Technology(MUON) ke AED
د.إ895.847
1 Micron Technology(MUON) ke CHF
Fr195.28
1 Micron Technology(MUON) ke HKD
HK$1,896.657
1 Micron Technology(MUON) ke AMD
֏93,343.84
1 Micron Technology(MUON) ke MAD
.د.م2,270.13
1 Micron Technology(MUON) ke MXN
$4,535.378
1 Micron Technology(MUON) ke SAR
ريال915.375
1 Micron Technology(MUON) ke ETB
Br37,466.909
1 Micron Technology(MUON) ke KES
KSh31,527.956
1 Micron Technology(MUON) ke JOD
د.أ173.0669
1 Micron Technology(MUON) ke PLN
898.288
1 Micron Technology(MUON) ke RON
лв1,074.04
1 Micron Technology(MUON) ke SEK
kr2,333.596
1 Micron Technology(MUON) ke BGN
лв412.529
1 Micron Technology(MUON) ke HUF
Ft81,609.953
1 Micron Technology(MUON) ke CZK
5,145.628
1 Micron Technology(MUON) ke KWD
د.ك74.6946
1 Micron Technology(MUON) ke ILS
798.207
1 Micron Technology(MUON) ke BOB
Bs1,684.29
1 Micron Technology(MUON) ke AZN
414.97
1 Micron Technology(MUON) ke TJS
SM2,250.602
1 Micron Technology(MUON) ke GEL
661.511
1 Micron Technology(MUON) ke AOA
Kz222,716.84
1 Micron Technology(MUON) ke BHD
.د.ب91.7816
1 Micron Technology(MUON) ke BMD
$244.1
1 Micron Technology(MUON) ke DKK
kr1,576.886
1 Micron Technology(MUON) ke HNL
L6,414.948
1 Micron Technology(MUON) ke MUR
11,228.6
1 Micron Technology(MUON) ke NAD
$4,240.017
1 Micron Technology(MUON) ke NOK
kr2,489.82
1 Micron Technology(MUON) ke NZD
$432.057
1 Micron Technology(MUON) ke PAB
B/.244.1
1 Micron Technology(MUON) ke PGK
K1,042.307
1 Micron Technology(MUON) ke QAR
ر.ق888.524
1 Micron Technology(MUON) ke RSD
дин.24,785.914
1 Micron Technology(MUON) ke UZS
soʻm2,905,951.916
1 Micron Technology(MUON) ke ALL
L20,472.667
1 Micron Technology(MUON) ke ANG
ƒ436.939
1 Micron Technology(MUON) ke AWG
ƒ439.38
1 Micron Technology(MUON) ke BBD
$488.2
1 Micron Technology(MUON) ke BAM
KM412.529
1 Micron Technology(MUON) ke BIF
Fr719,850.9
1 Micron Technology(MUON) ke BND
$317.33
1 Micron Technology(MUON) ke BSD
$244.1
1 Micron Technology(MUON) ke JMD
$39,141.435
1 Micron Technology(MUON) ke KHR
980,320.246
1 Micron Technology(MUON) ke KMF
Fr102,522
1 Micron Technology(MUON) ke LAK
5,306,521.633
1 Micron Technology(MUON) ke LKR
රු74,418.767
1 Micron Technology(MUON) ke MDL
L4,176.551
1 Micron Technology(MUON) ke MGA
Ar1,099,548.45
1 Micron Technology(MUON) ke MOP
P1,952.8
1 Micron Technology(MUON) ke MVR
3,759.14
1 Micron Technology(MUON) ke MWK
MK423,049.71
1 Micron Technology(MUON) ke MZN
MT15,610.195
1 Micron Technology(MUON) ke NPR
रु34,588.97
1 Micron Technology(MUON) ke PYG
1,731,157.2
1 Micron Technology(MUON) ke RWF
Fr354,189.1
1 Micron Technology(MUON) ke SBD
$2,006.502
1 Micron Technology(MUON) ke SCR
3,673.705
1 Micron Technology(MUON) ke SRD
$9,397.85
1 Micron Technology(MUON) ke SVC
$2,133.434
1 Micron Technology(MUON) ke SZL
L4,237.576
1 Micron Technology(MUON) ke TMT
m854.35
1 Micron Technology(MUON) ke TND
د.ت722.2919
1 Micron Technology(MUON) ke TTD
$1,652.557
1 Micron Technology(MUON) ke UGX
Sh853,373.6
1 Micron Technology(MUON) ke XAF
Fr138,648.8
1 Micron Technology(MUON) ke XCD
$659.07
1 Micron Technology(MUON) ke XOF
Fr138,648.8
1 Micron Technology(MUON) ke XPF
Fr25,142.3
1 Micron Technology(MUON) ke BWP
P3,283.145
1 Micron Technology(MUON) ke BZD
$490.641
1 Micron Technology(MUON) ke CVE
$23,394.544
1 Micron Technology(MUON) ke DJF
Fr43,205.7
1 Micron Technology(MUON) ke DOP
$15,698.071
1 Micron Technology(MUON) ke DZD
د.ج31,864.814
1 Micron Technology(MUON) ke FJD
$556.548
1 Micron Technology(MUON) ke GNF
Fr2,122,449.5
1 Micron Technology(MUON) ke GTQ
Q1,869.806
1 Micron Technology(MUON) ke GYD
$51,055.956
1 Micron Technology(MUON) ke ISK
kr30,756.6

Sumber Daya Micron Technology

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Micron Technology, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Micron Technology
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Micron Technology

Berapa nilai Micron Technology (MUON) hari ini?
Harga live MUON dalam USD adalah 244.1 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MUON ke USD saat ini?
Harga MUON ke USD saat ini adalah $ 244.1. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Micron Technology?
Kapitalisasi pasar MUON adalah $ 1.90M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MUON?
Suplai beredar MUON adalah 7.77K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MUON?
MUON mencapai harga ATH sebesar 239.68579298066834 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MUON?
MUON mencapai harga ATL 117.45321659889592 USD.
Berapa volume perdagangan MUON?
Volume perdagangan 24 jam live MUON adalah $ 59.34K USD.
Akankah harga MUON naik lebih tinggi tahun ini?
MUON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MUON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:09:00 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

