Prediksi Harga Node AI (NAIT) (USD)

Dapatkan prediksi harga Node AI untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan NAIT dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli NAIT

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Node AI % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.052509 $0.052509 $0.052509 +5.56% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Node AI untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Node AI (NAIT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Node AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.052509 pada tahun 2025. Prediksi Harga Node AI (NAIT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Node AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.055134 pada tahun 2026. Prediksi Harga Node AI (NAIT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NAIT pada tahun 2027 adalah $ 0.057891 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Node AI (NAIT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NAIT pada tahun 2028 adalah $ 0.060785 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Node AI (NAIT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NAIT pada tahun 2029 adalah $ 0.063825 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Node AI (NAIT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NAIT pada tahun 2030 adalah $ 0.067016 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Node AI (NAIT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Node AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.109162. Prediksi Harga Node AI (NAIT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Node AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.177814. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.052509 0.00%

2026 $ 0.055134 5.00%

2027 $ 0.057891 10.25%

2028 $ 0.060785 15.76%

2029 $ 0.063825 21.55%

2030 $ 0.067016 27.63%

2031 $ 0.070367 34.01%

2032 $ 0.073885 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.077579 47.75%

2034 $ 0.081458 55.13%

2035 $ 0.085531 62.89%

2036 $ 0.089808 71.03%

2037 $ 0.094298 79.59%

2038 $ 0.099013 88.56%

2039 $ 0.103964 97.99%

2040 $ 0.109162 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Node AI Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.052509 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.052516 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.052559 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.052724 0.41% Prediksi Harga Node AI (NAIT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk NAIT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.052509 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Node AI (NAIT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk NAIT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.052516 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Node AI (NAIT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk NAIT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.052559 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Node AI (NAIT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk NAIT adalah $0.052724 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Node AI Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.052509$ 0.052509 $ 0.052509 Perubahan Harga (24 Jam) +5.56% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 113.90K$ 113.90K $ 113.90K Volume (24 Jam) -- Harga NAIT terbaru adalah $ 0.052509. Perubahan 24 jamnya sebesar +5.56%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 113.90K. Selanjutnya, suplai beredar NAIT adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga NAIT Live

Cara Membeli Node AI (NAIT) Mencoba untuk membeli NAIT? Anda sekarang dapat membeli NAIT melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Node AI dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli NAIT Sekarang

Harga Lampau Node AI Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Node AI, harga Node AI saat ini adalah 0.052513USD. Suplai Node AI(NAIT) yang beredar adalah 0.00 NAIT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.11% $ 0.005055 $ 0.052816 $ 0.044595

7 Hari -0.36% $ -0.030377 $ 0.083227 $ 0.044595

30 Days -0.79% $ -0.207872 $ 0.271297 $ 0.044595 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Node AI telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.005055 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.11% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Node AI trading pada harga tertinggi $0.083227 dan terendah $0.044595 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.36% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut NAIT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Node AI telah mengalami perubahan -0.79% , mencerminkan sekitar $-0.207872 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa NAIT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Node AI lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga NAIT Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Node AI (NAIT )? Modul Prediksi Harga Node AI adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga NAIT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Node AI pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan NAIT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Node AI. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan NAIT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum NAIT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Node AI.

Mengapa Prediksi Harga NAIT Penting?

Prediksi Harga NAIT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi NAIT sekarang? Menurut prediksi Anda, NAIT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga NAIT bulan depan? Menurut alat prediksi harga Node AI (NAIT), prakiraan harga NAIT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 NAIT pada tahun 2026? Harga 1 Node AI (NAIT) hari ini adalah $0.052509 . Menurut modul prediksi di atas, NAIT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga NAIT pada tahun 2027? Node AI (NAIT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NAIT pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga NAIT pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Node AI (NAIT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga NAIT pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Node AI (NAIT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 NAIT pada tahun 2030? Harga 1 Node AI (NAIT) hari ini adalah $0.052509 . Menurut modul prediksi di atas, NAIT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga NAIT untuk tahun 2040? Node AI (NAIT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NAIT pada tahun 2040. Daftar Sekarang