Harga live Node AI hari ini adalah 0.051238 USD. Lacak informasi harga aktual NAIT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NAIT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NAIT

Info Harga NAIT

Penjelasan NAIT

Whitepaper NAIT

Situs Web Resmi NAIT

Tokenomi NAIT

Prakiraan Harga NAIT

Riwayat NAIT

Panduan Membeli NAIT

Konverter NAIT ke Mata Uang Fiat

Spot NAIT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Node AI

Harga Node AI(NAIT)

Harga Live 1 NAIT ke USD:

$0.051232
$0.051232$0.051232
-3.12%1D
USD
Grafik Harga Live Node AI (NAIT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:09:46 (UTC+8)

Informasi Harga Node AI (NAIT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.050995
$ 0.050995$ 0.050995
Low 24 Jam
$ 0.053588
$ 0.053588$ 0.053588
High 24 Jam

$ 0.050995
$ 0.050995$ 0.050995

$ 0.053588
$ 0.053588$ 0.053588

$ 0.36259380915534123
$ 0.36259380915534123$ 0.36259380915534123

$ 0.04887070161679073
$ 0.04887070161679073$ 0.04887070161679073

+0.02%

-3.11%

-48.69%

-48.69%

Harga aktual Node AI (NAIT) adalah $ 0.051238. Selama 24 jam terakhir, NAIT diperdagangkan antara low $ 0.050995 dan high $ 0.053588, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNAIT adalah $ 0.36259380915534123, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04887070161679073.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NAIT telah berubah sebesar +0.02% selama 1 jam terakhir, -3.11% selama 24 jam, dan -48.69% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Node AI (NAIT)

No.9099

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 43.21K
$ 43.21K$ 43.21K

$ 51.24M
$ 51.24M$ 51.24M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Node AI saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 43.21K. Suplai beredar NAIT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.24M.

Riwayat Harga Node AI (NAIT) USD

Pantau perubahan harga Node AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00164992-3.11%
30 Days$ -0.210102-80.40%
60 Hari$ -0.16192-75.97%
90 Hari$ -0.063273-55.26%
Perubahan Harga Node AI Hari Ini

Hari ini, NAIT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00164992 (-3.11%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Node AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.210102 (-80.40%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Node AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NAIT terlihat mengalami perubahan $ -0.16192 (-75.97%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Node AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.063273 (-55.26%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Node AI (NAIT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Node AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Node AI (NAIT)

A Peer-to-Peer Intelligence Market.

Node AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Node AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NAIT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Node AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Node AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Node AI (USD)

Berapa nilai Node AI (NAIT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Node AI (NAIT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Node AI.

Cek prediksi harga Node AI sekarang!

Tokenomi Node AI (NAIT)

Memahami tokenomi Node AI (NAIT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NAIT sekarang!

Cara membeli Node AI (NAIT)

Ingin mengetahui cara membeli Node AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Node AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NAIT ke Mata Uang Lokal

1 Node AI(NAIT) ke VND
1,348.32797
1 Node AI(NAIT) ke AUD
A$0.07890652
1 Node AI(NAIT) ke GBP
0.03894088
1 Node AI(NAIT) ke EUR
0.04406468
1 Node AI(NAIT) ke USD
$0.051238
1 Node AI(NAIT) ke MYR
RM0.21417484
1 Node AI(NAIT) ke TRY
2.1571198
1 Node AI(NAIT) ke JPY
¥7.839414
1 Node AI(NAIT) ke ARS
ARS$74.36529606
1 Node AI(NAIT) ke RUB
4.16206274
1 Node AI(NAIT) ke INR
4.54327346
1 Node AI(NAIT) ke IDR
Rp853.96632508
1 Node AI(NAIT) ke PHP
3.02406676
1 Node AI(NAIT) ke EGP
￡E.2.4235574
1 Node AI(NAIT) ke BRL
R$0.2741233
1 Node AI(NAIT) ke CAD
C$0.07224558
1 Node AI(NAIT) ke BDT
6.25154838
1 Node AI(NAIT) ke NGN
73.72328392
1 Node AI(NAIT) ke COP
$196.31378558
1 Node AI(NAIT) ke ZAR
R.0.89051644
1 Node AI(NAIT) ke UAH
2.15507028
1 Node AI(NAIT) ke TZS
T.Sh.125.891766
1 Node AI(NAIT) ke VES
Bs11.631026
1 Node AI(NAIT) ke CLP
$48.317434
1 Node AI(NAIT) ke PKR
Rs14.48190832
1 Node AI(NAIT) ke KZT
26.95272514
1 Node AI(NAIT) ke THB
฿1.66062358
1 Node AI(NAIT) ke TWD
NT$1.58786562
1 Node AI(NAIT) ke AED
د.إ0.18804346
1 Node AI(NAIT) ke CHF
Fr0.0409904
1 Node AI(NAIT) ke HKD
HK$0.39811926
1 Node AI(NAIT) ke AMD
֏19.5934112
1 Node AI(NAIT) ke MAD
.د.م0.4765134
1 Node AI(NAIT) ke MXN
$0.95200204
1 Node AI(NAIT) ke SAR
ريال0.1921425
1 Node AI(NAIT) ke ETB
Br7.86452062
1 Node AI(NAIT) ke KES
KSh6.61790008
1 Node AI(NAIT) ke JOD
د.أ0.036327742
1 Node AI(NAIT) ke PLN
0.18855584
1 Node AI(NAIT) ke RON
лв0.2254472
1 Node AI(NAIT) ke SEK
kr0.48983528
1 Node AI(NAIT) ke BGN
лв0.08659222
1 Node AI(NAIT) ke HUF
Ft17.13040054
1 Node AI(NAIT) ke CZK
1.08009704
1 Node AI(NAIT) ke KWD
د.ك0.015678828
1 Node AI(NAIT) ke ILS
0.16754826
1 Node AI(NAIT) ke BOB
Bs0.3535422
1 Node AI(NAIT) ke AZN
0.0871046
1 Node AI(NAIT) ke TJS
SM0.47241436
1 Node AI(NAIT) ke GEL
0.13885498
1 Node AI(NAIT) ke AOA
Kz46.7495512
1 Node AI(NAIT) ke BHD
.د.ب0.019265488
1 Node AI(NAIT) ke BMD
$0.051238
1 Node AI(NAIT) ke DKK
kr0.33099748
1 Node AI(NAIT) ke HNL
L1.34653464
1 Node AI(NAIT) ke MUR
2.356948
1 Node AI(NAIT) ke NAD
$0.89000406
1 Node AI(NAIT) ke NOK
kr0.5226276
1 Node AI(NAIT) ke NZD
$0.09069126
1 Node AI(NAIT) ke PAB
B/.0.051238
1 Node AI(NAIT) ke PGK
K0.21878626
1 Node AI(NAIT) ke QAR
ر.ق0.18650632
1 Node AI(NAIT) ke RSD
дин.5.20270652
1 Node AI(NAIT) ke UZS
soʻm609.97609288
1 Node AI(NAIT) ke ALL
L4.29733106
1 Node AI(NAIT) ke ANG
ƒ0.09171602
1 Node AI(NAIT) ke AWG
ƒ0.0922284
1 Node AI(NAIT) ke BBD
$0.102476
1 Node AI(NAIT) ke BAM
KM0.08659222
1 Node AI(NAIT) ke BIF
Fr151.100862
1 Node AI(NAIT) ke BND
$0.0666094
1 Node AI(NAIT) ke BSD
$0.051238
1 Node AI(NAIT) ke JMD
$8.2160133
1 Node AI(NAIT) ke KHR
205.77488228
1 Node AI(NAIT) ke KMF
Fr21.51996
1 Node AI(NAIT) ke LAK
1,113.86954294
1 Node AI(NAIT) ke LKR
රු15.62092906
1 Node AI(NAIT) ke MDL
L0.87668218
1 Node AI(NAIT) ke MGA
Ar230.801571
1 Node AI(NAIT) ke MOP
P0.409904
1 Node AI(NAIT) ke MVR
0.7890652
1 Node AI(NAIT) ke MWK
MK88.8005778
1 Node AI(NAIT) ke MZN
MT3.2766701
1 Node AI(NAIT) ke NPR
रु7.2604246
1 Node AI(NAIT) ke PYG
363.379896
1 Node AI(NAIT) ke RWF
Fr74.346338
1 Node AI(NAIT) ke SBD
$0.42117636
1 Node AI(NAIT) ke SCR
0.7711319
1 Node AI(NAIT) ke SRD
$1.972663
1 Node AI(NAIT) ke SVC
$0.44782012
1 Node AI(NAIT) ke SZL
L0.88949168
1 Node AI(NAIT) ke TMT
m0.179333
1 Node AI(NAIT) ke TND
د.ت0.151613242
1 Node AI(NAIT) ke TTD
$0.34688126
1 Node AI(NAIT) ke UGX
Sh179.128048
1 Node AI(NAIT) ke XAF
Fr29.103184
1 Node AI(NAIT) ke XCD
$0.1383426
1 Node AI(NAIT) ke XOF
Fr29.103184
1 Node AI(NAIT) ke XPF
Fr5.277514
1 Node AI(NAIT) ke BWP
P0.6891511
1 Node AI(NAIT) ke BZD
$0.10298838
1 Node AI(NAIT) ke CVE
$4.91064992
1 Node AI(NAIT) ke DJF
Fr9.069126
1 Node AI(NAIT) ke DOP
$3.29511578
1 Node AI(NAIT) ke DZD
د.ج6.68860852
1 Node AI(NAIT) ke FJD
$0.11682264
1 Node AI(NAIT) ke GNF
Fr445.51441
1 Node AI(NAIT) ke GTQ
Q0.39248308
1 Node AI(NAIT) ke GYD
$10.71694008
1 Node AI(NAIT) ke ISK
kr6.455988

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Node AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Node AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Node AI

Berapa nilai Node AI (NAIT) hari ini?
Harga live NAIT dalam USD adalah 0.051238 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NAIT ke USD saat ini?
Harga NAIT ke USD saat ini adalah $ 0.051238. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Node AI?
Kapitalisasi pasar NAIT adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NAIT?
Suplai beredar NAIT adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NAIT?
NAIT mencapai harga ATH sebesar 0.36259380915534123 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NAIT?
NAIT mencapai harga ATL 0.04887070161679073 USD.
Berapa volume perdagangan NAIT?
Volume perdagangan 24 jam live NAIT adalah $ 43.21K USD.
Akankah harga NAIT naik lebih tinggi tahun ini?
NAIT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NAIT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

