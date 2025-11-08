Bursa MEXC / Prediksi Harga Kripto / New Kind of Network (NKN) /

Prediksi Harga New Kind of Network (NKN) (USD)

Dapatkan prediksi harga New Kind of Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan NKN dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga New Kind of Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.01779 $0.01779 $0.01779 +4.21% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga New Kind of Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga New Kind of Network (NKN) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, New Kind of Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.01779 pada tahun 2025. Prediksi Harga New Kind of Network (NKN) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, New Kind of Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.018679 pada tahun 2026. Prediksi Harga New Kind of Network (NKN) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NKN pada tahun 2027 adalah $ 0.019613 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga New Kind of Network (NKN) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NKN pada tahun 2028 adalah $ 0.020594 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga New Kind of Network (NKN) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NKN pada tahun 2029 adalah $ 0.021623 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga New Kind of Network (NKN) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NKN pada tahun 2030 adalah $ 0.022705 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga New Kind of Network (NKN) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga New Kind of Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.036984. Prediksi Harga New Kind of Network (NKN) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga New Kind of Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.060243. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.01779 0.00%

2026 $ 0.018679 5.00%

2027 $ 0.019613 10.25%

2028 $ 0.020594 15.76%

2029 $ 0.021623 21.55%

2030 $ 0.022705 27.63%

2031 $ 0.023840 34.01%

2032 $ 0.025032 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.026283 47.75%

2034 $ 0.027598 55.13%

2035 $ 0.028978 62.89%

2036 $ 0.030426 71.03%

2037 $ 0.031948 79.59%

2038 $ 0.033545 88.56%

2039 $ 0.035222 97.99%

2040 $ 0.036984 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga New Kind of Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.01779 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.017792 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.017807 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.017863 0.41% Prediksi Harga New Kind of Network (NKN) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk NKN pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.01779 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga New Kind of Network (NKN) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk NKN, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.017792 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga New Kind of Network (NKN) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk NKN, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.017807 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga New Kind of Network (NKN) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk NKN adalah $0.017863 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga New Kind of Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.01779$ 0.01779 $ 0.01779 Perubahan Harga (24 Jam) +4.21% Kap. Pasar $ 14.09M$ 14.09M $ 14.09M Suplai Peredaran 794.14M 794.14M 794.14M Volume (24 Jam) $ 142.31K$ 142.31K $ 142.31K Volume (24 Jam) -- Harga NKN terbaru adalah $ 0.01779. Perubahan 24 jamnya sebesar +4.21%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 142.31K. Selanjutnya, suplai beredar NKN adalah 794.14M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 14.09M. Lihat Harga NKN Live

Cara Membeli New Kind of Network (NKN) Mencoba untuk membeli NKN? Anda sekarang dapat membeli NKN melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli New Kind of Network dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli NKN Sekarang

Harga Lampau New Kind of Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live New Kind of Network, harga New Kind of Network saat ini adalah 0.01774USD. Suplai New Kind of Network(NKN) yang beredar adalah 0.00 NKN , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $14.09M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.07% $ 0.001159 $ 0.01879 $ 0.01606

7 Hari -0.01% $ -0.000290 $ 0.01889 $ 0.01455

30 Days -0.29% $ -0.007510 $ 0.02575 $ 0.00695 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, New Kind of Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001159 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.07% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, New Kind of Network trading pada harga tertinggi $0.01889 dan terendah $0.01455 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.01% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut NKN di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, New Kind of Network telah mengalami perubahan -0.29% , mencerminkan sekitar $-0.007510 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa NKN dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga New Kind of Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga NKN Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga New Kind of Network (NKN )? Modul Prediksi Harga New Kind of Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga NKN di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap New Kind of Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan NKN, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga New Kind of Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan NKN. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum NKN untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan New Kind of Network.

Mengapa Prediksi Harga NKN Penting?

Prediksi Harga NKN sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

