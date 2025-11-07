BursaDEX+
Harga live New Kind of Network hari ini adalah 0.01588 USD. Lacak informasi harga aktual NKN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NKN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live New Kind of Network hari ini adalah 0.01588 USD. Lacak informasi harga aktual NKN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NKN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga New Kind of Network(NKN)

$0.01584
+1.86%1D
Grafik Harga Live New Kind of Network (NKN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:46:19 (UTC+8)

Informasi Harga New Kind of Network (NKN) (USD)

$ 0.01527
Low 24 Jam
$ 0.01628
High 24 Jam

$ 1.48332395
$ 0.00641054097117
Harga aktual New Kind of Network (NKN) adalah $ 0.01588. Selama 24 jam terakhir, NKN diperdagangkan antara low $ 0.01527 dan high $ 0.01628, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNKN adalah $ 1.48332395, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00641054097117.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NKN telah berubah sebesar +0.25% selama 1 jam terakhir, +1.86% selama 24 jam, dan -10.14% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar New Kind of Network (NKN)

$ 12.61M
$ 126.61K
$ 15.88M
794.08M
1,000,000,000
794,075,739.4539635
79.40%

$ 0.0024
ETH

Kapitalisasi Pasar New Kind of Network saat ini adalah $ 12.61M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 126.61K. Suplai beredar NKN adalah 794.08M, dan total suplainya sebesar 794075739.4539635. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.88M.

Riwayat Harga New Kind of Network (NKN) USD

Pantau perubahan harga New Kind of Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002892+1.86%
30 Days$ -0.00923-36.76%
60 Hari$ -0.01048-39.76%
90 Hari$ -0.01332-45.62%
Perubahan Harga New Kind of Network Hari Ini

Hari ini, NKN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0002892 (+1.86%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga New Kind of Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00923 (-36.76%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga New Kind of Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NKN terlihat mengalami perubahan $ -0.01048 (-39.76%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga New Kind of Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01332 (-45.62%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari New Kind of Network (NKN)?

Lihat halaman Riwayat Harga New Kind of Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan New Kind of Network (NKN)

NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.

New Kind of Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi New Kind of Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NKN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang New Kind of Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli New Kind of Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga New Kind of Network (USD)

Berapa nilai New Kind of Network (NKN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda New Kind of Network (NKN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk New Kind of Network.

Cek prediksi harga New Kind of Network sekarang!

Tokenomi New Kind of Network (NKN)

Memahami tokenomi New Kind of Network (NKN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NKN sekarang!

Cara membeli New Kind of Network (NKN)

Ingin mengetahui cara membeli New Kind of Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli New Kind of Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NKN ke Mata Uang Lokal

1 New Kind of Network(NKN) ke VND
417.8822
1 New Kind of Network(NKN) ke AUD
A$0.0244552
1 New Kind of Network(NKN) ke GBP
0.0120688
1 New Kind of Network(NKN) ke EUR
0.0136568
1 New Kind of Network(NKN) ke USD
$0.01588
1 New Kind of Network(NKN) ke MYR
RM0.0663784
1 New Kind of Network(NKN) ke TRY
0.6699772
1 New Kind of Network(NKN) ke JPY
¥2.41376
1 New Kind of Network(NKN) ke ARS
ARS$23.0477556
1 New Kind of Network(NKN) ke RUB
1.2900912
1 New Kind of Network(NKN) ke INR
1.4080796
1 New Kind of Network(NKN) ke IDR
Rp264.6665608
1 New Kind of Network(NKN) ke PHP
0.9372376
1 New Kind of Network(NKN) ke EGP
￡E.0.751124
1 New Kind of Network(NKN) ke BRL
R$0.084958
1 New Kind of Network(NKN) ke CAD
C$0.0223908
1 New Kind of Network(NKN) ke BDT
1.9375188
1 New Kind of Network(NKN) ke NGN
22.8487792
1 New Kind of Network(NKN) ke COP
$60.8427908
1 New Kind of Network(NKN) ke ZAR
R.0.2758356
1 New Kind of Network(NKN) ke UAH
0.6679128
1 New Kind of Network(NKN) ke TZS
T.Sh.39.01716
1 New Kind of Network(NKN) ke VES
Bs3.60476
1 New Kind of Network(NKN) ke CLP
$14.97484
1 New Kind of Network(NKN) ke PKR
Rs4.4883232
1 New Kind of Network(NKN) ke KZT
8.3533564
1 New Kind of Network(NKN) ke THB
฿0.514512
1 New Kind of Network(NKN) ke TWD
NT$0.4921212
1 New Kind of Network(NKN) ke AED
د.إ0.0582796
1 New Kind of Network(NKN) ke CHF
Fr0.012704
1 New Kind of Network(NKN) ke HKD
HK$0.1233876
1 New Kind of Network(NKN) ke AMD
֏6.072512
1 New Kind of Network(NKN) ke MAD
.د.م0.147684
1 New Kind of Network(NKN) ke MXN
$0.2948916
1 New Kind of Network(NKN) ke SAR
ريال0.05955
1 New Kind of Network(NKN) ke ETB
Br2.4437732
1 New Kind of Network(NKN) ke KES
KSh2.0510608
1 New Kind of Network(NKN) ke JOD
د.أ0.01125892
1 New Kind of Network(NKN) ke PLN
0.0582796
1 New Kind of Network(NKN) ke RON
лв0.069872
1 New Kind of Network(NKN) ke SEK
kr0.1519716
1 New Kind of Network(NKN) ke BGN
лв0.0268372
1 New Kind of Network(NKN) ke HUF
Ft5.3091604
1 New Kind of Network(NKN) ke CZK
0.3344328
1 New Kind of Network(NKN) ke KWD
د.ك0.00485928
1 New Kind of Network(NKN) ke ILS
0.0519276
1 New Kind of Network(NKN) ke BOB
Bs0.109572
1 New Kind of Network(NKN) ke AZN
0.026996
1 New Kind of Network(NKN) ke TJS
SM0.1464136
1 New Kind of Network(NKN) ke GEL
0.0430348
1 New Kind of Network(NKN) ke AOA
Kz14.5554492
1 New Kind of Network(NKN) ke BHD
.د.ب0.00597088
1 New Kind of Network(NKN) ke BMD
$0.01588
1 New Kind of Network(NKN) ke DKK
kr0.1025848
1 New Kind of Network(NKN) ke HNL
L0.4182792
1 New Kind of Network(NKN) ke MUR
0.73048
1 New Kind of Network(NKN) ke NAD
$0.2758356
1 New Kind of Network(NKN) ke NOK
kr0.1618172
1 New Kind of Network(NKN) ke NZD
$0.0281076
1 New Kind of Network(NKN) ke PAB
B/.0.01588
1 New Kind of Network(NKN) ke PGK
K0.066696
1 New Kind of Network(NKN) ke QAR
ر.ق0.0578032
1 New Kind of Network(NKN) ke RSD
дин.1.6113436
1 New Kind of Network(NKN) ke UZS
soʻm191.3252572
1 New Kind of Network(NKN) ke ALL
L1.331538
1 New Kind of Network(NKN) ke ANG
ƒ0.0284252
1 New Kind of Network(NKN) ke AWG
ƒ0.028584
1 New Kind of Network(NKN) ke BBD
$0.03176
1 New Kind of Network(NKN) ke BAM
KM0.0268372
1 New Kind of Network(NKN) ke BIF
Fr46.83012
1 New Kind of Network(NKN) ke BND
$0.020644
1 New Kind of Network(NKN) ke BSD
$0.01588
1 New Kind of Network(NKN) ke JMD
$2.546358
1 New Kind of Network(NKN) ke KHR
63.7750328
1 New Kind of Network(NKN) ke KMF
Fr6.6696
1 New Kind of Network(NKN) ke LAK
345.2173844
1 New Kind of Network(NKN) ke LKR
රු4.8413356
1 New Kind of Network(NKN) ke MDL
L0.26996
1 New Kind of Network(NKN) ke MGA
Ar71.53146
1 New Kind of Network(NKN) ke MOP
P0.12704
1 New Kind of Network(NKN) ke MVR
0.244552
1 New Kind of Network(NKN) ke MWK
MK27.5694268
1 New Kind of Network(NKN) ke MZN
MT1.015526
1 New Kind of Network(NKN) ke NPR
रु2.250196
1 New Kind of Network(NKN) ke PYG
112.62096
1 New Kind of Network(NKN) ke RWF
Fr23.04188
1 New Kind of Network(NKN) ke SBD
$0.1306924
1 New Kind of Network(NKN) ke SCR
0.238994
1 New Kind of Network(NKN) ke SRD
$0.61138
1 New Kind of Network(NKN) ke SVC
$0.1387912
1 New Kind of Network(NKN) ke SZL
L0.2756768
1 New Kind of Network(NKN) ke TMT
m0.05558
1 New Kind of Network(NKN) ke TND
د.ت0.04698892
1 New Kind of Network(NKN) ke TTD
$0.1075076
1 New Kind of Network(NKN) ke UGX
Sh55.51648
1 New Kind of Network(NKN) ke XAF
Fr9.00396
1 New Kind of Network(NKN) ke XCD
$0.042876
1 New Kind of Network(NKN) ke XOF
Fr9.00396
1 New Kind of Network(NKN) ke XPF
Fr1.63564
1 New Kind of Network(NKN) ke BWP
P0.213586
1 New Kind of Network(NKN) ke BZD
$0.0319188
1 New Kind of Network(NKN) ke CVE
$1.5219392
1 New Kind of Network(NKN) ke DJF
Fr2.81076
1 New Kind of Network(NKN) ke DOP
$1.0212428
1 New Kind of Network(NKN) ke DZD
د.ج2.0732928
1 New Kind of Network(NKN) ke FJD
$0.0362064
1 New Kind of Network(NKN) ke GNF
Fr138.0766
1 New Kind of Network(NKN) ke GTQ
Q0.1216408
1 New Kind of Network(NKN) ke GYD
$3.3214608
1 New Kind of Network(NKN) ke ISK
kr2.00088

Sumber Daya New Kind of Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai New Kind of Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang New Kind of Network

Berapa nilai New Kind of Network (NKN) hari ini?
Harga live NKN dalam USD adalah 0.01588 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NKN ke USD saat ini?
Harga NKN ke USD saat ini adalah $ 0.01588. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar New Kind of Network?
Kapitalisasi pasar NKN adalah $ 12.61M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NKN?
Suplai beredar NKN adalah 794.08M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NKN?
NKN mencapai harga ATH sebesar 1.48332395 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NKN?
NKN mencapai harga ATL 0.00641054097117 USD.
Berapa volume perdagangan NKN?
Volume perdagangan 24 jam live NKN adalah $ 126.61K USD.
Akankah harga NKN naik lebih tinggi tahun ini?
NKN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NKN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting New Kind of Network (NKN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

