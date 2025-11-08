Prediksi Harga NODE (NODE) (USD)

Dapatkan prediksi harga NODE untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan NODE dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli NODE

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga NODE % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.04513 $0.04513 $0.04513 -0.79% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga NODE untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga NODE (NODE) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, NODE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.04513 pada tahun 2025. Prediksi Harga NODE (NODE) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, NODE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.047386 pada tahun 2026. Prediksi Harga NODE (NODE) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NODE pada tahun 2027 adalah $ 0.049755 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga NODE (NODE) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NODE pada tahun 2028 adalah $ 0.052243 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga NODE (NODE) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NODE pada tahun 2029 adalah $ 0.054855 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga NODE (NODE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NODE pada tahun 2030 adalah $ 0.057598 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga NODE (NODE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga NODE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.093822. Prediksi Harga NODE (NODE) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga NODE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.152826. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.04513 0.00%

2026 $ 0.047386 5.00%

2027 $ 0.049755 10.25%

2028 $ 0.052243 15.76%

2029 $ 0.054855 21.55%

2030 $ 0.057598 27.63%

2031 $ 0.060478 34.01%

2032 $ 0.063502 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.066677 47.75%

2034 $ 0.070011 55.13%

2035 $ 0.073512 62.89%

2036 $ 0.077187 71.03%

2037 $ 0.081046 79.59%

2038 $ 0.085099 88.56%

2039 $ 0.089354 97.99%

2040 $ 0.093822 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga NODE Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.04513 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.045136 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.045173 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.045315 0.41% Prediksi Harga NODE (NODE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk NODE pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.04513 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga NODE (NODE) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk NODE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.045136 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga NODE (NODE) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk NODE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.045173 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga NODE (NODE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk NODE adalah $0.045315 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga NODE Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.04513$ 0.04513 $ 0.04513 Perubahan Harga (24 Jam) -0.79% Kap. Pasar $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M Suplai Peredaran 133.39M 133.39M 133.39M Volume (24 Jam) $ 76.59K$ 76.59K $ 76.59K Volume (24 Jam) -- Harga NODE terbaru adalah $ 0.04513. Perubahan 24 jamnya sebesar -0.79%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 76.59K. Selanjutnya, suplai beredar NODE adalah 133.39M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 6.01M. Lihat Harga NODE Live

Harga Lampau NODE Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live NODE, harga NODE saat ini adalah 0.04502USD. Suplai NODE(NODE) yang beredar adalah 0.00 NODE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $6.01M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.07% $ -0.003639 $ 0.04857 $ 0.04323

7 Hari -0.14% $ -0.007269 $ 0.05279 $ 0.04323

30 Days -0.41% $ -0.031749 $ 0.15 $ 0.04323 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, NODE telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.003639 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.07% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, NODE trading pada harga tertinggi $0.05279 dan terendah $0.04323 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.14% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut NODE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, NODE telah mengalami perubahan -0.41% , mencerminkan sekitar $-0.031749 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa NODE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga NODE lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga NODE Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga NODE (NODE )? Modul Prediksi Harga NODE adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga NODE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap NODE pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan NODE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga NODE. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan NODE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum NODE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan NODE.

Mengapa Prediksi Harga NODE Penting?

Prediksi Harga NODE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

