Harga live NODE hari ini adalah 0.0506 USD. Lacak informasi harga aktual NODE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NODE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga NODE(NODE)

Harga Live 1 NODE ke USD:

$0.05064
$0.05064$0.05064
+0.13%1D
USD
Grafik Harga Live NODE (NODE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:12:31 (UTC+8)

Informasi Harga NODE (NODE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04688
$ 0.04688$ 0.04688
Low 24 Jam
$ 0.05117
$ 0.05117$ 0.05117
High 24 Jam

$ 0.04688
$ 0.04688$ 0.04688

$ 0.05117
$ 0.05117$ 0.05117

$ 0.12091896440563082
$ 0.12091896440563082$ 0.12091896440563082

$ 0.036237660518626376
$ 0.036237660518626376$ 0.036237660518626376

-0.28%

+0.13%

-2.92%

-2.92%

Harga aktual NODE (NODE) adalah $ 0.0506. Selama 24 jam terakhir, NODE diperdagangkan antara low $ 0.04688 dan high $ 0.05117, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNODE adalah $ 0.12091896440563082, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.036237660518626376.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NODE telah berubah sebesar -0.28% selama 1 jam terakhir, +0.13% selama 24 jam, dan -2.92% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NODE (NODE)

No.1270

$ 6.75M
$ 6.75M$ 6.75M

$ 65.11K
$ 65.11K$ 65.11K

$ 50.60M
$ 50.60M$ 50.60M

133.39M
133.39M 133.39M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

658,468,718
658,468,718 658,468,718

13.33%

ETH

Kapitalisasi Pasar NODE saat ini adalah $ 6.75M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 65.11K. Suplai beredar NODE adalah 133.39M, dan total suplainya sebesar 658468718. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 50.60M.

Riwayat Harga NODE (NODE) USD

Pantau perubahan harga NODE untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000657+0.13%
30 Days$ -0.02885-36.32%
60 Hari$ -0.03183-38.62%
90 Hari$ -0.03277-39.31%
Perubahan Harga NODE Hari Ini

Hari ini, NODE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000657 (+0.13%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NODE 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02885 (-36.32%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NODE 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NODE terlihat mengalami perubahan $ -0.03183 (-38.62%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NODE 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03277 (-39.31%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NODE (NODE)?

Lihat halaman Riwayat Harga NODE sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NODE (NODE)

NodeOps Network is an AI-powered coordination layer for decentralized Compute, designed to automate deployment, enforcement, and scaling across an open, multi-provider network.

NODE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NODE Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NODE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NODE di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NODE dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NODE (USD)

Berapa nilai NODE (NODE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NODE (NODE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NODE.

Cek prediksi harga NODE sekarang!

Tokenomi NODE (NODE)

Memahami tokenomi NODE (NODE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NODE sekarang!

Cara membeli NODE (NODE)

Ingin mengetahui cara membeli NODE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NODE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NODE ke Mata Uang Lokal

1 NODE(NODE) ke VND
1,331.539
1 NODE(NODE) ke AUD
A$0.077924
1 NODE(NODE) ke GBP
0.038456
1 NODE(NODE) ke EUR
0.043516
1 NODE(NODE) ke USD
$0.0506
1 NODE(NODE) ke MYR
RM0.211508
1 NODE(NODE) ke TRY
2.13026
1 NODE(NODE) ke JPY
¥7.7418
1 NODE(NODE) ke ARS
ARS$73.439322
1 NODE(NODE) ke RUB
4.110238
1 NODE(NODE) ke INR
4.486702
1 NODE(NODE) ke IDR
Rp843.332996
1 NODE(NODE) ke PHP
2.986412
1 NODE(NODE) ke EGP
￡E.2.39338
1 NODE(NODE) ke BRL
R$0.27071
1 NODE(NODE) ke CAD
C$0.071346
1 NODE(NODE) ke BDT
6.173706
1 NODE(NODE) ke NGN
72.805304
1 NODE(NODE) ke COP
$193.869346
1 NODE(NODE) ke ZAR
R.0.879428
1 NODE(NODE) ke UAH
2.128236
1 NODE(NODE) ke TZS
T.Sh.124.3242
1 NODE(NODE) ke VES
Bs11.4862
1 NODE(NODE) ke CLP
$47.7158
1 NODE(NODE) ke PKR
Rs14.301584
1 NODE(NODE) ke KZT
26.617118
1 NODE(NODE) ke THB
฿1.639946
1 NODE(NODE) ke TWD
NT$1.568094
1 NODE(NODE) ke AED
د.إ0.185702
1 NODE(NODE) ke CHF
Fr0.04048
1 NODE(NODE) ke HKD
HK$0.393162
1 NODE(NODE) ke AMD
֏19.34944
1 NODE(NODE) ke MAD
.د.م0.47058
1 NODE(NODE) ke MXN
$0.940148
1 NODE(NODE) ke SAR
ريال0.18975
1 NODE(NODE) ke ETB
Br7.766594
1 NODE(NODE) ke KES
KSh6.535496
1 NODE(NODE) ke JOD
د.أ0.0358754
1 NODE(NODE) ke PLN
0.186208
1 NODE(NODE) ke RON
лв0.22264
1 NODE(NODE) ke SEK
kr0.483736
1 NODE(NODE) ke BGN
лв0.085514
1 NODE(NODE) ke HUF
Ft16.917098
1 NODE(NODE) ke CZK
1.066648
1 NODE(NODE) ke KWD
د.ك0.0154836
1 NODE(NODE) ke ILS
0.165462
1 NODE(NODE) ke BOB
Bs0.34914
1 NODE(NODE) ke AZN
0.08602
1 NODE(NODE) ke TJS
SM0.466532
1 NODE(NODE) ke GEL
0.137126
1 NODE(NODE) ke AOA
Kz46.16744
1 NODE(NODE) ke BHD
.د.ب0.0190256
1 NODE(NODE) ke BMD
$0.0506
1 NODE(NODE) ke DKK
kr0.326876
1 NODE(NODE) ke HNL
L1.329768
1 NODE(NODE) ke MUR
2.3276
1 NODE(NODE) ke NAD
$0.878922
1 NODE(NODE) ke NOK
kr0.51612
1 NODE(NODE) ke NZD
$0.089562
1 NODE(NODE) ke PAB
B/.0.0506
1 NODE(NODE) ke PGK
K0.216062
1 NODE(NODE) ke QAR
ر.ق0.184184
1 NODE(NODE) ke RSD
дин.5.137924
1 NODE(NODE) ke UZS
soʻm602.380856
1 NODE(NODE) ke ALL
L4.243822
1 NODE(NODE) ke ANG
ƒ0.090574
1 NODE(NODE) ke AWG
ƒ0.09108
1 NODE(NODE) ke BBD
$0.1012
1 NODE(NODE) ke BAM
KM0.085514
1 NODE(NODE) ke BIF
Fr149.2194
1 NODE(NODE) ke BND
$0.06578
1 NODE(NODE) ke BSD
$0.0506
1 NODE(NODE) ke JMD
$8.11371
1 NODE(NODE) ke KHR
203.212636
1 NODE(NODE) ke KMF
Fr21.252
1 NODE(NODE) ke LAK
1,099.999978
1 NODE(NODE) ke LKR
රු15.426422
1 NODE(NODE) ke MDL
L0.865766
1 NODE(NODE) ke MGA
Ar227.9277
1 NODE(NODE) ke MOP
P0.4048
1 NODE(NODE) ke MVR
0.77924
1 NODE(NODE) ke MWK
MK87.69486
1 NODE(NODE) ke MZN
MT3.23587
1 NODE(NODE) ke NPR
रु7.17002
1 NODE(NODE) ke PYG
358.8552
1 NODE(NODE) ke RWF
Fr73.4206
1 NODE(NODE) ke SBD
$0.415932
1 NODE(NODE) ke SCR
0.76153
1 NODE(NODE) ke SRD
$1.9481
1 NODE(NODE) ke SVC
$0.442244
1 NODE(NODE) ke SZL
L0.878416
1 NODE(NODE) ke TMT
m0.1771
1 NODE(NODE) ke TND
د.ت0.1497254
1 NODE(NODE) ke TTD
$0.342562
1 NODE(NODE) ke UGX
Sh176.8976
1 NODE(NODE) ke XAF
Fr28.7408
1 NODE(NODE) ke XCD
$0.13662
1 NODE(NODE) ke XOF
Fr28.7408
1 NODE(NODE) ke XPF
Fr5.2118
1 NODE(NODE) ke BWP
P0.68057
1 NODE(NODE) ke BZD
$0.101706
1 NODE(NODE) ke CVE
$4.849504
1 NODE(NODE) ke DJF
Fr8.9562
1 NODE(NODE) ke DOP
$3.254086
1 NODE(NODE) ke DZD
د.ج6.605324
1 NODE(NODE) ke FJD
$0.115368
1 NODE(NODE) ke GNF
Fr439.967
1 NODE(NODE) ke GTQ
Q0.387596
1 NODE(NODE) ke GYD
$10.583496
1 NODE(NODE) ke ISK
kr6.3756

Sumber Daya NODE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NODE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi NODE
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NODE

Berapa nilai NODE (NODE) hari ini?
Harga live NODE dalam USD adalah 0.0506 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NODE ke USD saat ini?
Harga NODE ke USD saat ini adalah $ 0.0506. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NODE?
Kapitalisasi pasar NODE adalah $ 6.75M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NODE?
Suplai beredar NODE adalah 133.39M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NODE?
NODE mencapai harga ATH sebesar 0.12091896440563082 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NODE?
NODE mencapai harga ATL 0.036237660518626376 USD.
Berapa volume perdagangan NODE?
Volume perdagangan 24 jam live NODE adalah $ 65.11K USD.
Akankah harga NODE naik lebih tinggi tahun ini?
NODE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NODE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:12:31 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting NODE (NODE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator NODE ke USD

Jumlah

NODE
NODE
USD
USD

1 NODE = 0.0506 USD

Perdagangkan NODE

NODE/USDC
$0.05033
$0.05033$0.05033
-0.80%
NODE/USDT
$0.05064
$0.05064$0.05064
+0.39%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

