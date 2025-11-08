Prediksi Harga NOMOEX TOKEN (NOMOX) (USD)

Dapatkan prediksi harga NOMOEX TOKEN untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan NOMOX dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli NOMOX

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga NOMOEX TOKEN % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.007833 $0.007833 $0.007833 -1.37% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga NOMOEX TOKEN untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga NOMOEX TOKEN (NOMOX) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, NOMOEX TOKEN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.007833 pada tahun 2025. Prediksi Harga NOMOEX TOKEN (NOMOX) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, NOMOEX TOKEN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.008224 pada tahun 2026. Prediksi Harga NOMOEX TOKEN (NOMOX) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NOMOX pada tahun 2027 adalah $ 0.008635 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga NOMOEX TOKEN (NOMOX) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NOMOX pada tahun 2028 adalah $ 0.009067 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga NOMOEX TOKEN (NOMOX) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NOMOX pada tahun 2029 adalah $ 0.009521 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga NOMOEX TOKEN (NOMOX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NOMOX pada tahun 2030 adalah $ 0.009997 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga NOMOEX TOKEN (NOMOX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga NOMOEX TOKEN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.016284. Prediksi Harga NOMOEX TOKEN (NOMOX) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga NOMOEX TOKEN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.026525. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.007833 0.00%

2026 $ 0.008224 5.00%

2027 $ 0.008635 10.25%

2028 $ 0.009067 15.76%

2029 $ 0.009521 21.55%

2030 $ 0.009997 27.63%

2031 $ 0.010496 34.01%

2032 $ 0.011021 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.011572 47.75%

2034 $ 0.012151 55.13%

2035 $ 0.012759 62.89%

2036 $ 0.013397 71.03%

2037 $ 0.014066 79.59%

2038 $ 0.014770 88.56%

2039 $ 0.015508 97.99%

2040 $ 0.016284 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga NOMOEX TOKEN Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.007833 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.007834 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.007840 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.007865 0.41% Prediksi Harga NOMOEX TOKEN (NOMOX) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk NOMOX pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.007833 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga NOMOEX TOKEN (NOMOX) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk NOMOX, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.007834 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga NOMOEX TOKEN (NOMOX) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk NOMOX, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.007840 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga NOMOEX TOKEN (NOMOX) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk NOMOX adalah $0.007865 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga NOMOEX TOKEN Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.007833$ 0.007833 $ 0.007833 Perubahan Harga (24 Jam) -1.37% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 8.68K$ 8.68K $ 8.68K Volume (24 Jam) -- Harga NOMOX terbaru adalah $ 0.007833. Perubahan 24 jamnya sebesar -1.37%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 8.68K. Selanjutnya, suplai beredar NOMOX adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga NOMOX Live

Cara Membeli NOMOEX TOKEN (NOMOX) Mencoba untuk membeli NOMOX? Anda sekarang dapat membeli NOMOX melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli NOMOEX TOKEN dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli NOMOX Sekarang

Harga Lampau NOMOEX TOKEN Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live NOMOEX TOKEN, harga NOMOEX TOKEN saat ini adalah 0.007833USD. Suplai NOMOEX TOKEN(NOMOX) yang beredar adalah 0.00 NOMOX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000033 $ 0.00799 $ 0.007516

7 Hari -0.03% $ -0.000247 $ 0.00835 $ 0.007516

30 Days 0.55% $ 0.002782 $ 0.00835 $ 0.003897 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, NOMOEX TOKEN telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000033 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, NOMOEX TOKEN trading pada harga tertinggi $0.00835 dan terendah $0.007516 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.03% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut NOMOX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, NOMOEX TOKEN telah mengalami perubahan 0.55% , mencerminkan sekitar $0.002782 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa NOMOX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga NOMOEX TOKEN lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga NOMOX Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga NOMOEX TOKEN (NOMOX )? Modul Prediksi Harga NOMOEX TOKEN adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga NOMOX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap NOMOEX TOKEN pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan NOMOX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga NOMOEX TOKEN. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan NOMOX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum NOMOX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan NOMOEX TOKEN.

Mengapa Prediksi Harga NOMOX Penting?

Prediksi Harga NOMOX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi NOMOX sekarang? Menurut prediksi Anda, NOMOX akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga NOMOX bulan depan? Menurut alat prediksi harga NOMOEX TOKEN (NOMOX), prakiraan harga NOMOX akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 NOMOX pada tahun 2026? Harga 1 NOMOEX TOKEN (NOMOX) hari ini adalah $0.007833 . Menurut modul prediksi di atas, NOMOX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga NOMOX pada tahun 2027? NOMOEX TOKEN (NOMOX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NOMOX pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga NOMOX pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, NOMOEX TOKEN (NOMOX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga NOMOX pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, NOMOEX TOKEN (NOMOX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 NOMOX pada tahun 2030? Harga 1 NOMOEX TOKEN (NOMOX) hari ini adalah $0.007833 . Menurut modul prediksi di atas, NOMOX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga NOMOX untuk tahun 2040? NOMOEX TOKEN (NOMOX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NOMOX pada tahun 2040. Daftar Sekarang