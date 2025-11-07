BursaDEX+
Harga live NOMOEX TOKEN hari ini adalah 0.007817 USD. Lacak informasi harga aktual NOMOX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NOMOX dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 NOMOX ke USD:

$0.007817
$0.007817$0.007817
-0.28%1D
USD
Grafik Harga Live NOMOEX TOKEN (NOMOX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:02:29 (UTC+8)

Informasi Harga NOMOEX TOKEN (NOMOX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.007517
$ 0.007517$ 0.007517
Low 24 Jam
$ 0.007997
$ 0.007997$ 0.007997
High 24 Jam

$ 0.007517
$ 0.007517$ 0.007517

$ 0.007997
$ 0.007997$ 0.007997

$ 0.05095011158185366
$ 0.05095011158185366$ 0.05095011158185366

$ 0.001947907036370223
$ 0.001947907036370223$ 0.001947907036370223

0.00%

-0.27%

-3.75%

-3.75%

Harga aktual NOMOEX TOKEN (NOMOX) adalah $ 0.007817. Selama 24 jam terakhir, NOMOX diperdagangkan antara low $ 0.007517 dan high $ 0.007997, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNOMOX adalah $ 0.05095011158185366, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001947907036370223.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NOMOX telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.27% selama 24 jam, dan -3.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NOMOEX TOKEN (NOMOX)

No.4699

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 24.63K
$ 24.63K$ 24.63K

$ 19.54M
$ 19.54M$ 19.54M

0.00
0.00 0.00

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar NOMOEX TOKEN saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 24.63K. Suplai beredar NOMOX adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 2500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.54M.

Riwayat Harga NOMOEX TOKEN (NOMOX) USD

Pantau perubahan harga NOMOEX TOKEN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00002195-0.27%
30 Days$ +0.002813+56.21%
60 Hari$ -0.000275-3.40%
90 Hari$ +0.000519+7.11%
Perubahan Harga NOMOEX TOKEN Hari Ini

Hari ini, NOMOX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00002195 (-0.27%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NOMOEX TOKEN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.002813 (+56.21%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NOMOEX TOKEN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NOMOX terlihat mengalami perubahan $ -0.000275 (-3.40%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NOMOEX TOKEN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.000519 (+7.11%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NOMOEX TOKEN (NOMOX)?

Lihat halaman Riwayat Harga NOMOEX TOKEN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NOMOEX TOKEN (NOMOX)

We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives.

NOMOEX TOKEN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NOMOEX TOKEN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NOMOX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NOMOEX TOKEN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NOMOEX TOKEN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NOMOEX TOKEN (USD)

Berapa nilai NOMOEX TOKEN (NOMOX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NOMOEX TOKEN (NOMOX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NOMOEX TOKEN.

Cek prediksi harga NOMOEX TOKEN sekarang!

Tokenomi NOMOEX TOKEN (NOMOX)

Memahami tokenomi NOMOEX TOKEN (NOMOX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NOMOX sekarang!

Cara membeli NOMOEX TOKEN (NOMOX)

Ingin mengetahui cara membeli NOMOEX TOKEN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NOMOEX TOKEN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NOMOX ke Mata Uang Lokal

1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke VND
205.704355
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke AUD
A$0.01203818
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke GBP
0.00594092
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke EUR
0.00672262
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke USD
$0.007817
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke MYR
RM0.03259689
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke TRY
0.3298774
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke JPY
¥1.196001
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke ARS
ARS$11.34535929
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke RUB
0.63505308
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke INR
0.69313339
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke IDR
Rp130.28328122
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke PHP
0.46175019
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke EGP
￡E.0.3697441
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke BRL
R$0.04182095
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke CAD
C$0.01102197
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke BDT
0.95375217
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke NGN
11.24741228
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke COP
$29.95013197
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke ZAR
R.0.13585946
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke UAH
0.32878302
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke TZS
T.Sh.19.206369
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke VES
Bs1.774459
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke CLP
$7.371431
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke PKR
Rs2.20939688
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke KZT
4.11197651
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke THB
฿0.2532708
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke TWD
NT$0.24224883
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke AED
د.إ0.02868839
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke CHF
Fr0.0062536
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke HKD
HK$0.06073809
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke AMD
֏2.9892208
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke MAD
.د.م0.0726981
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke MXN
$0.14523986
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke SAR
ريال0.02931375
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke ETB
Br1.20295813
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke KES
KSh1.00948738
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke JOD
د.أ0.005542253
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke PLN
0.02876656
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke RON
лв0.0343948
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke SEK
kr0.07488686
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke BGN
лв0.01321073
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke HUF
Ft2.61783513
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke CZK
0.16486053
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke KWD
د.ك0.002392002
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke ILS
0.02556159
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke BOB
Bs0.0539373
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke AZN
0.0132889
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke TJS
SM0.07207274
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke GEL
0.02118407
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke AOA
Kz7.16498403
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke BHD
.د.ب0.002947009
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke BMD
$0.007817
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke DKK
kr0.05057599
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke HNL
L0.20589978
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke MUR
0.35911298
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke NAD
$0.13578129
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke NOK
kr0.07981157
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke NZD
$0.01383609
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke PAB
B/.0.007817
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke PGK
K0.0328314
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke QAR
ر.ق0.02845388
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke RSD
дин.0.79412903
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke UZS
soʻm94.18070123
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke ALL
L0.65545545
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke ANG
ƒ0.01399243
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke AWG
ƒ0.0140706
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke BBD
$0.015634
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke BAM
KM0.01321073
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke BIF
Fr23.052333
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke BND
$0.0101621
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke BSD
$0.007817
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke JMD
$1.25345595
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke KHR
31.39354102
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke KMF
Fr3.28314
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke LAK
169.93477921
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke LKR
රු2.38316879
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke MDL
L0.132889
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke MGA
Ar35.2116765
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke MOP
P0.062536
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke MVR
0.1203818
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke MWK
MK13.57117187
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke MZN
MT0.49989715
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke NPR
रु1.1076689
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke PYG
55.438164
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke RWF
Fr11.342467
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke SBD
$0.06433391
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke SCR
0.109438
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke SRD
$0.3009545
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke SVC
$0.06832058
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke SZL
L0.13570312
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke TMT
m0.0273595
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke TND
د.ت0.023130503
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke TTD
$0.05292109
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke UGX
Sh27.328232
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke XAF
Fr4.440056
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke XCD
$0.0211059
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke XOF
Fr4.440056
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke XPF
Fr0.805151
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke BWP
P0.10513865
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke BZD
$0.01571217
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke CVE
$0.74918128
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke DJF
Fr1.383609
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke DOP
$0.50271127
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke DZD
د.ج1.01996216
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke FJD
$0.01782276
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke GNF
Fr67.968815
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke GTQ
Q0.05987822
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke GYD
$1.63500372
1 NOMOEX TOKEN(NOMOX) ke ISK
kr0.984942

Sumber Daya NOMOEX TOKEN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NOMOEX TOKEN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi NOMOEX TOKEN
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NOMOEX TOKEN

Berapa nilai NOMOEX TOKEN (NOMOX) hari ini?
Harga live NOMOX dalam USD adalah 0.007817 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NOMOX ke USD saat ini?
Harga NOMOX ke USD saat ini adalah $ 0.007817. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NOMOEX TOKEN?
Kapitalisasi pasar NOMOX adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NOMOX?
Suplai beredar NOMOX adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NOMOX?
NOMOX mencapai harga ATH sebesar 0.05095011158185366 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NOMOX?
NOMOX mencapai harga ATL 0.001947907036370223 USD.
Berapa volume perdagangan NOMOX?
Volume perdagangan 24 jam live NOMOX adalah $ 24.63K USD.
Akankah harga NOMOX naik lebih tinggi tahun ini?
NOMOX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NOMOX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:02:29 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

