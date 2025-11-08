Prediksi Harga AllianceBlock Nexera (NXRA) (USD)

Dapatkan prediksi harga AllianceBlock Nexera untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan NXRA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga AllianceBlock Nexera % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.01074 $0.01074 $0.01074 +19.06% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga AllianceBlock Nexera untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga AllianceBlock Nexera (NXRA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, AllianceBlock Nexera berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.01074 pada tahun 2025. Prediksi Harga AllianceBlock Nexera (NXRA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, AllianceBlock Nexera berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.011277 pada tahun 2026. Prediksi Harga AllianceBlock Nexera (NXRA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NXRA pada tahun 2027 adalah $ 0.011840 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga AllianceBlock Nexera (NXRA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NXRA pada tahun 2028 adalah $ 0.012432 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga AllianceBlock Nexera (NXRA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NXRA pada tahun 2029 adalah $ 0.013054 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga AllianceBlock Nexera (NXRA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NXRA pada tahun 2030 adalah $ 0.013707 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga AllianceBlock Nexera (NXRA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga AllianceBlock Nexera berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.022327. Prediksi Harga AllianceBlock Nexera (NXRA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga AllianceBlock Nexera berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.036369. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.01074 0.00%

Statistik Harga AllianceBlock Nexera Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.01074$ 0.01074 $ 0.01074 Perubahan Harga (24 Jam) +19.06% Kap. Pasar $ 11.23M$ 11.23M $ 11.23M Suplai Peredaran 1.05B 1.05B 1.05B Volume (24 Jam) $ 13.41K$ 13.41K $ 13.41K Volume (24 Jam) -- Harga NXRA terbaru adalah $ 0.01074. Perubahan 24 jamnya sebesar +19.06%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 13.41K. Selanjutnya, suplai beredar NXRA adalah 1.05B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 11.23M. Lihat Harga NXRA Live

Harga Lampau AllianceBlock Nexera Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live AllianceBlock Nexera, harga AllianceBlock Nexera saat ini adalah 0.01074USD. Suplai AllianceBlock Nexera(NXRA) yang beredar adalah 0.00 NXRA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $11.23M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.18% $ 0.001629 $ 0.0109 $ 0.0087

7 Hari -0.04% $ -0.000559 $ 0.0113 $ 0.00792

30 Days 0.15% $ 0.001440 $ 0.02288 $ 0.0069 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, AllianceBlock Nexera telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001629 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.18% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, AllianceBlock Nexera trading pada harga tertinggi $0.0113 dan terendah $0.00792 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.04% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut NXRA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, AllianceBlock Nexera telah mengalami perubahan 0.15% , mencerminkan sekitar $0.001440 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa NXRA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga AllianceBlock Nexera lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga NXRA Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga AllianceBlock Nexera (NXRA )? Modul Prediksi Harga AllianceBlock Nexera adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga NXRA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap AllianceBlock Nexera pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan NXRA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga AllianceBlock Nexera. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan NXRA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum NXRA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan AllianceBlock Nexera.

Mengapa Prediksi Harga NXRA Penting?

Prediksi Harga NXRA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi NXRA sekarang? Menurut prediksi Anda, NXRA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga NXRA bulan depan? Menurut alat prediksi harga AllianceBlock Nexera (NXRA), prakiraan harga NXRA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 NXRA pada tahun 2026? Harga 1 AllianceBlock Nexera (NXRA) hari ini adalah $0.01074 . Menurut modul prediksi di atas, NXRA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga NXRA pada tahun 2027? AllianceBlock Nexera (NXRA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NXRA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga NXRA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, AllianceBlock Nexera (NXRA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga NXRA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, AllianceBlock Nexera (NXRA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 NXRA pada tahun 2030? Harga 1 AllianceBlock Nexera (NXRA) hari ini adalah $0.01074 . Menurut modul prediksi di atas, NXRA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga NXRA untuk tahun 2040? AllianceBlock Nexera (NXRA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NXRA pada tahun 2040.