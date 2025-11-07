BursaDEX+
Harga live AllianceBlock Nexera hari ini adalah 0.00894 USD. Lacak informasi harga aktual NXRA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NXRA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga AllianceBlock Nexera(NXRA)

Harga Live 1 NXRA ke USD:

$0.00894
-3.45%1D
USD
Grafik Harga Live AllianceBlock Nexera (NXRA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:54:38 (UTC+8)

Informasi Harga AllianceBlock Nexera (NXRA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00894
Low 24 Jam
$ 0.0097
$ 0.0097$ 0.0097
High 24 Jam

$ 0.00894
$ 0.0097
$ 0.28821044968834403
$ 0.005691637908933157
0.00%

-3.45%

-19.25%

-19.25%

Harga aktual AllianceBlock Nexera (NXRA) adalah $ 0.00894. Selama 24 jam terakhir, NXRA diperdagangkan antara low $ 0.00894 dan high $ 0.0097, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNXRA adalah $ 0.28821044968834403, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.005691637908933157.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NXRA telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -3.45% selama 24 jam, dan -19.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AllianceBlock Nexera (NXRA)

No.1103

$ 9.35M
$ 8.01K
$ 17.88M
1.05B
2,000,000,000
1,146,856,393.9922845
52.29%

ETH

Kapitalisasi Pasar AllianceBlock Nexera saat ini adalah $ 9.35M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.01K. Suplai beredar NXRA adalah 1.05B, dan total suplainya sebesar 1146856393.9922845. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.88M.

Riwayat Harga AllianceBlock Nexera (NXRA) USD

Pantau perubahan harga AllianceBlock Nexera untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003195-3.45%
30 Days$ -0.00106-10.60%
60 Hari$ +0.00106+13.45%
90 Hari$ +0.00033+3.83%
Perubahan Harga AllianceBlock Nexera Hari Ini

Hari ini, NXRA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0003195 (-3.45%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AllianceBlock Nexera 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00106 (-10.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AllianceBlock Nexera 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NXRA terlihat mengalami perubahan $ +0.00106 (+13.45%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AllianceBlock Nexera 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00033 (+3.83%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AllianceBlock Nexera (NXRA)?

Lihat halaman Riwayat Harga AllianceBlock Nexera sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AllianceBlock Nexera (NXRA)

Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management.

The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms.

Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners.

AllianceBlock Nexera tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AllianceBlock Nexera Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NXRA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AllianceBlock Nexera di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AllianceBlock Nexera dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AllianceBlock Nexera (USD)

Berapa nilai AllianceBlock Nexera (NXRA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AllianceBlock Nexera (NXRA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AllianceBlock Nexera.

Cek prediksi harga AllianceBlock Nexera sekarang!

Tokenomi AllianceBlock Nexera (NXRA)

Memahami tokenomi AllianceBlock Nexera (NXRA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NXRA sekarang!

Cara membeli AllianceBlock Nexera (NXRA)

Ingin mengetahui cara membeli AllianceBlock Nexera? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AllianceBlock Nexera di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya AllianceBlock Nexera

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AllianceBlock Nexera, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi AllianceBlock Nexera
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AllianceBlock Nexera

Berapa nilai AllianceBlock Nexera (NXRA) hari ini?
Harga live NXRA dalam USD adalah 0.00894 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NXRA ke USD saat ini?
Harga NXRA ke USD saat ini adalah $ 0.00894. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AllianceBlock Nexera?
Kapitalisasi pasar NXRA adalah $ 9.35M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NXRA?
Suplai beredar NXRA adalah 1.05B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NXRA?
NXRA mencapai harga ATH sebesar 0.28821044968834403 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NXRA?
NXRA mencapai harga ATL 0.005691637908933157 USD.
Berapa volume perdagangan NXRA?
Volume perdagangan 24 jam live NXRA adalah $ 8.01K USD.
Akankah harga NXRA naik lebih tinggi tahun ini?
NXRA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NXRA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting AllianceBlock Nexera (NXRA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

