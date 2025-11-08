Prediksi Harga Open Loot (OL) (USD)

Dapatkan prediksi harga Open Loot untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan OL dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Open Loot % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.02397 $0.02397 $0.02397 -2.40% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Open Loot untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Open Loot (OL) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Open Loot berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.02397 pada tahun 2025. Prediksi Harga Open Loot (OL) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Open Loot berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.025168 pada tahun 2026. Prediksi Harga Open Loot (OL) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan OL pada tahun 2027 adalah $ 0.026426 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Open Loot (OL) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan OL pada tahun 2028 adalah $ 0.027748 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Open Loot (OL) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OL pada tahun 2029 adalah $ 0.029135 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Open Loot (OL) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OL pada tahun 2030 adalah $ 0.030592 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Open Loot (OL) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Open Loot berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.049831. Prediksi Harga Open Loot (OL) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Open Loot berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.081170. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02397 0.00%

2026 $ 0.025168 5.00%

2027 $ 0.026426 10.25%

2028 $ 0.027748 15.76%

2029 $ 0.029135 21.55%

2030 $ 0.030592 27.63%

2031 $ 0.032122 34.01%

2032 $ 0.033728 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.035414 47.75%

2034 $ 0.037185 55.13%

2035 $ 0.039044 62.89%

2036 $ 0.040996 71.03%

2037 $ 0.043046 79.59%

2038 $ 0.045199 88.56%

2039 $ 0.047458 97.99%

2040 $ 0.049831 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Open Loot Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.02397 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.023973 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.023992 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.024068 0.41% Prediksi Harga Open Loot (OL) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk OL pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.02397 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Open Loot (OL) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk OL, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.023973 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Open Loot (OL) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk OL, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.023992 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Open Loot (OL) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk OL adalah $0.024068 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Open Loot Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.02397$ 0.02397 $ 0.02397 Perubahan Harga (24 Jam) -2.40% Kap. Pasar $ 18.70M$ 18.70M $ 18.70M Suplai Peredaran 780.28M 780.28M 780.28M Volume (24 Jam) $ 152.47K$ 152.47K $ 152.47K Volume (24 Jam) -- Harga OL terbaru adalah $ 0.02397. Perubahan 24 jamnya sebesar -2.40%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 152.47K. Selanjutnya, suplai beredar OL adalah 780.28M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 18.70M. Lihat Harga OL Live

Harga Lampau Open Loot Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Open Loot, harga Open Loot saat ini adalah 0.02396USD. Suplai Open Loot(OL) yang beredar adalah 0.00 OL , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $18.70M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000179 $ 0.02609 $ 0.02215

7 Hari -0.08% $ -0.002180 $ 0.02773 $ 0.02057

30 Days -0.32% $ -0.011470 $ 0.0458 $ 0.00365 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Open Loot telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000179 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Open Loot trading pada harga tertinggi $0.02773 dan terendah $0.02057 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.08% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut OL di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Open Loot telah mengalami perubahan -0.32% , mencerminkan sekitar $-0.011470 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa OL dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Open Loot lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga OL Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Open Loot (OL )? Modul Prediksi Harga Open Loot adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga OL di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Open Loot pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan OL, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Open Loot. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan OL. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum OL untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Open Loot.

Mengapa Prediksi Harga OL Penting?

Prediksi Harga OL sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi OL sekarang? Menurut prediksi Anda, OL akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga OL bulan depan? Menurut alat prediksi harga Open Loot (OL), prakiraan harga OL akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 OL pada tahun 2026? Harga 1 Open Loot (OL) hari ini adalah $0.02397 . Menurut modul prediksi di atas, OL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga OL pada tahun 2027? Open Loot (OL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 OL pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga OL pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Open Loot (OL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga OL pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Open Loot (OL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 OL pada tahun 2030? Harga 1 Open Loot (OL) hari ini adalah $0.02397 . Menurut modul prediksi di atas, OL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga OL untuk tahun 2040? Open Loot (OL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 OL pada tahun 2040.