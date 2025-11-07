BursaDEX+
Harga live Open Loot hari ini adalah 0.02367 USD. Lacak informasi harga aktual OL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OL dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Open Loot(OL)

Harga Live 1 OL ke USD:

$0.02372
$0.02372$0.02372
+4.95%1D
USD
Grafik Harga Live Open Loot (OL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:15:19 (UTC+8)

Informasi Harga Open Loot (OL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02219
$ 0.02219$ 0.02219
Low 24 Jam
$ 0.02397
$ 0.02397$ 0.02397
High 24 Jam

$ 0.02219
$ 0.02219$ 0.02219

$ 0.02397
$ 0.02397$ 0.02397

$ 0.6855642562433067
$ 0.6855642562433067$ 0.6855642562433067

$ 0.0052796369681545
$ 0.0052796369681545$ 0.0052796369681545

+1.50%

+4.95%

-22.98%

-22.98%

Harga aktual Open Loot (OL) adalah $ 0.02367. Selama 24 jam terakhir, OL diperdagangkan antara low $ 0.02219 dan high $ 0.02397, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOL adalah $ 0.6855642562433067, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0052796369681545.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OL telah berubah sebesar +1.50% selama 1 jam terakhir, +4.95% selama 24 jam, dan -22.98% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Open Loot (OL)

No.852

$ 18.47M
$ 18.47M$ 18.47M

$ 126.88K
$ 126.88K$ 126.88K

$ 118.35M
$ 118.35M$ 118.35M

780.28M
780.28M 780.28M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

15.60%

ETH

Kapitalisasi Pasar Open Loot saat ini adalah $ 18.47M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 126.88K. Suplai beredar OL adalah 780.28M, dan total suplainya sebesar 5000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 118.35M.

Riwayat Harga Open Loot (OL) USD

Pantau perubahan harga Open Loot untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0011188+4.95%
30 Days$ -0.01216-33.94%
60 Hari$ -0.01375-36.75%
90 Hari$ -0.01743-42.41%
Perubahan Harga Open Loot Hari Ini

Hari ini, OL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0011188 (+4.95%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Open Loot 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01216 (-33.94%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Open Loot 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OL terlihat mengalami perubahan $ -0.01375 (-36.75%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Open Loot 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01743 (-42.41%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Open Loot (OL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Open Loot sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Open Loot (OL)

Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc.

Open Loot tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Open Loot Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Open Loot di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Open Loot dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Open Loot (USD)

Berapa nilai Open Loot (OL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Open Loot (OL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Open Loot.

Cek prediksi harga Open Loot sekarang!

Tokenomi Open Loot (OL)

Memahami tokenomi Open Loot (OL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OL sekarang!

Cara membeli Open Loot (OL)

Ingin mengetahui cara membeli Open Loot? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Open Loot di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OL ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Open Loot

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Open Loot, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Open Loot
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Open Loot

Berapa nilai Open Loot (OL) hari ini?
Harga live OL dalam USD adalah 0.02367 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OL ke USD saat ini?
Harga OL ke USD saat ini adalah $ 0.02367. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Open Loot?
Kapitalisasi pasar OL adalah $ 18.47M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OL?
Suplai beredar OL adalah 780.28M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OL?
OL mencapai harga ATH sebesar 0.6855642562433067 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OL?
OL mencapai harga ATL 0.0052796369681545 USD.
Berapa volume perdagangan OL?
Volume perdagangan 24 jam live OL adalah $ 126.88K USD.
Akankah harga OL naik lebih tinggi tahun ini?
OL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Open Loot (OL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

