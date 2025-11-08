Prediksi Harga Open Meta City (OMZ) (USD)

Dapatkan prediksi harga Open Meta City untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan OMZ dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli OMZ

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Open Meta City % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.02896 $0.02896 $0.02896 -0.58% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Open Meta City untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Open Meta City (OMZ) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Open Meta City berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.02896 pada tahun 2025. Prediksi Harga Open Meta City (OMZ) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Open Meta City berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.030408 pada tahun 2026. Prediksi Harga Open Meta City (OMZ) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan OMZ pada tahun 2027 adalah $ 0.031928 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Open Meta City (OMZ) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan OMZ pada tahun 2028 adalah $ 0.033524 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Open Meta City (OMZ) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OMZ pada tahun 2029 adalah $ 0.035201 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Open Meta City (OMZ) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OMZ pada tahun 2030 adalah $ 0.036961 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Open Meta City (OMZ) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Open Meta City berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.060205. Prediksi Harga Open Meta City (OMZ) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Open Meta City berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.098068. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02896 0.00%

2026 $ 0.030408 5.00%

2027 $ 0.031928 10.25%

2028 $ 0.033524 15.76%

2029 $ 0.035201 21.55%

2030 $ 0.036961 27.63%

2031 $ 0.038809 34.01%

2032 $ 0.040749 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.042787 47.75%

2034 $ 0.044926 55.13%

2035 $ 0.047172 62.89%

2036 $ 0.049531 71.03%

2037 $ 0.052007 79.59%

2038 $ 0.054608 88.56%

2039 $ 0.057338 97.99%

2040 $ 0.060205 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Open Meta City Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.02896 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.028963 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.028987 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.029079 0.41% Prediksi Harga Open Meta City (OMZ) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk OMZ pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.02896 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Open Meta City (OMZ) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk OMZ, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.028963 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Open Meta City (OMZ) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk OMZ, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.028987 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Open Meta City (OMZ) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk OMZ adalah $0.029079 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Open Meta City Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.02896$ 0.02896 $ 0.02896 Perubahan Harga (24 Jam) -0.58% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 29.14K$ 29.14K $ 29.14K Volume (24 Jam) -- Harga OMZ terbaru adalah $ 0.02896. Perubahan 24 jamnya sebesar -0.58%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 29.14K. Selanjutnya, suplai beredar OMZ adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga OMZ Live

Cara Membeli Open Meta City (OMZ) Mencoba untuk membeli OMZ? Anda sekarang dapat membeli OMZ melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Open Meta City dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli OMZ Sekarang

Harga Lampau Open Meta City Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Open Meta City, harga Open Meta City saat ini adalah 0.02896USD. Suplai Open Meta City(OMZ) yang beredar adalah 0.00 OMZ , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000289 $ 0.02938 $ 0.02843

7 Hari -0.05% $ -0.001530 $ 0.03076 $ 0.0255

30 Days -0.24% $ -0.009409 $ 0.03872 $ 0.02349 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Open Meta City telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000289 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Open Meta City trading pada harga tertinggi $0.03076 dan terendah $0.0255 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.05% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut OMZ di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Open Meta City telah mengalami perubahan -0.24% , mencerminkan sekitar $-0.009409 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa OMZ dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Open Meta City lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga OMZ Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Open Meta City (OMZ )? Modul Prediksi Harga Open Meta City adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga OMZ di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Open Meta City pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan OMZ, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Open Meta City. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan OMZ. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum OMZ untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Open Meta City.

Mengapa Prediksi Harga OMZ Penting?

Prediksi Harga OMZ sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi OMZ sekarang? Menurut prediksi Anda, OMZ akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga OMZ bulan depan? Menurut alat prediksi harga Open Meta City (OMZ), prakiraan harga OMZ akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 OMZ pada tahun 2026? Harga 1 Open Meta City (OMZ) hari ini adalah $0.02896 . Menurut modul prediksi di atas, OMZ akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga OMZ pada tahun 2027? Open Meta City (OMZ) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 OMZ pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga OMZ pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Open Meta City (OMZ) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga OMZ pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Open Meta City (OMZ) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 OMZ pada tahun 2030? Harga 1 Open Meta City (OMZ) hari ini adalah $0.02896 . Menurut modul prediksi di atas, OMZ akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga OMZ untuk tahun 2040? Open Meta City (OMZ) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 OMZ pada tahun 2040. Daftar Sekarang