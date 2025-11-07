Apa yang dimaksud dengan Open Meta City (OMZ)

Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities.

Prediksi Harga Open Meta City (USD)

Berapa nilai Open Meta City (OMZ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Open Meta City (OMZ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Open Meta City.

Tokenomi Open Meta City (OMZ)

Memahami tokenomi Open Meta City (OMZ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OMZ sekarang!

OMZ ke Mata Uang Lokal

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Open Meta City Berapa nilai Open Meta City (OMZ) hari ini? Harga live OMZ dalam USD adalah 0.02878 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga OMZ ke USD saat ini? $ 0.02878 . Cobalah Harga OMZ ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Open Meta City? Kapitalisasi pasar OMZ adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar OMZ? Suplai beredar OMZ adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) OMZ? OMZ mencapai harga ATH sebesar 0.3095626418388605 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) OMZ? OMZ mencapai harga ATL 0.024197755028998087 USD . Berapa volume perdagangan OMZ? Volume perdagangan 24 jam live OMZ adalah $ 23.59K USD . Akankah harga OMZ naik lebih tinggi tahun ini? OMZ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OMZ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Open Meta City (OMZ)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

