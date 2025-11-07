BursaDEX+
Harga live Open Meta City hari ini adalah 0.02878 USD. Lacak informasi harga aktual OMZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OMZ dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 OMZ ke USD:

$0.02878
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Open Meta City (OMZ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:55:49 (UTC+8)

Informasi Harga Open Meta City (OMZ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0277
Low 24 Jam
$ 0.02943
High 24 Jam

$ 0.0277
$ 0.02943
$ 0.3095626418388605
$ 0.024197755028998087
0.00%

0.00%

-5.46%

-5.46%

Harga aktual Open Meta City (OMZ) adalah $ 0.02878. Selama 24 jam terakhir, OMZ diperdagangkan antara low $ 0.0277 dan high $ 0.02943, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOMZ adalah $ 0.3095626418388605, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.024197755028998087.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OMZ telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -5.46% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Open Meta City (OMZ)

No.8323

$ 0.00
$ 23.59K
$ 5.76M
0.00
200,000,000
200,000,000
0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Open Meta City saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 23.59K. Suplai beredar OMZ adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 200000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.76M.

Riwayat Harga Open Meta City (OMZ) USD

Pantau perubahan harga Open Meta City untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.00926-24.35%
60 Hari$ -0.00969-25.19%
90 Hari$ -0.01238-30.08%
Perubahan Harga Open Meta City Hari Ini

Hari ini, OMZ tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Open Meta City 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00926 (-24.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Open Meta City 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OMZ terlihat mengalami perubahan $ -0.00969 (-25.19%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Open Meta City 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01238 (-30.08%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Open Meta City (OMZ)?

Lihat halaman Riwayat Harga Open Meta City sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Open Meta City (OMZ)

Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities.

Open Meta City tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Open Meta City Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OMZ ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Open Meta City di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Open Meta City dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Open Meta City (USD)

Berapa nilai Open Meta City (OMZ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Open Meta City (OMZ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Open Meta City.

Cek prediksi harga Open Meta City sekarang!

Tokenomi Open Meta City (OMZ)

Memahami tokenomi Open Meta City (OMZ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OMZ sekarang!

Cara membeli Open Meta City (OMZ)

Ingin mengetahui cara membeli Open Meta City? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Open Meta City di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OMZ ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Open Meta City

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Open Meta City, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Open Meta City
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Open Meta City

Berapa nilai Open Meta City (OMZ) hari ini?
Harga live OMZ dalam USD adalah 0.02878 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OMZ ke USD saat ini?
Harga OMZ ke USD saat ini adalah $ 0.02878. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Open Meta City?
Kapitalisasi pasar OMZ adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OMZ?
Suplai beredar OMZ adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OMZ?
OMZ mencapai harga ATH sebesar 0.3095626418388605 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OMZ?
OMZ mencapai harga ATL 0.024197755028998087 USD.
Berapa volume perdagangan OMZ?
Volume perdagangan 24 jam live OMZ adalah $ 23.59K USD.
Akankah harga OMZ naik lebih tinggi tahun ini?
OMZ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OMZ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

